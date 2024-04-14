ЛНЗ – Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 апреля 2024 года

В Черкассах в последний день 24-го тура УПЛ ЛНЗ будет принимать "Верес". Обе команды подходят к очному противостоянию на фоне эмоционального подъема, ведь ровенский коллектив разгромил "Оболонь", а подопечные Дулуба не проиграли на выезде "Динамо".

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ЛНЗ (Черкассы) - Верес (Ровно)

VBET Лига. 24-й тур

15 апреля, Черкассы, "Черкассы-Арена", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

ЛНЗ: последние новости

Черкасский коллектив приятно удивил в прошлом туре, ведь смог сыграть вничью против "Динамо". Безусловно, киевляне доминировали и были ближе к победе, но характер и организацию игры ЛНЗ нельзя не отметить. Во второй половине встречи даже начали играть смелее подопечные Дулуба и это заслуживает уважения. Игроки черкасской команды играли грубо и повторили рекорд нынешнего сезона – семь предупреждений за одну игру. Именно из-за перебора желтых нынешнюю игру будет пропускать основной хавбек и капитан Виталий Бойко.

Безвыигрышная серия ЛНЗ в УПЛ длится 5 матчей: 3 ничьих и 2 поражения. Возможно, именно в понедельник подопечные Дулуба наконец-то смогут победить и порадуют своих болельщиков? Именно хозяева считаются фаворитами противостояния, но просто им точно не будет.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко - Норенков, Ковалев, Муравский, Салиху, Стасюк - Бар, Рыбалка, Яшари - Хобленко, Наумец

Верес: последние новости

Ровенская команда прогрессирует в весенней части сезона. Безусловно, в этом большая заслуга Олега Шандрука, который сумелсобрать в кучу кризисный коллектив. В прошлом туре "Верес" дома не оставил шансов неуступчивой "Оболони" – 3:0. Таким образом, "Верес" на своем поле завершил пропускную серию в чемпионате, которая длилась 7 игр – 16 мячей. Такой результат должен придать ровенскому коллективу уверенности в собственных силах. Отметим, что из-за дисквалификации в Черкассах не сможет сыграть капитан команды Валерий Кучеров. Однако есть и хорошая новость для тренерского штаба. Нападающий Марко Мрвальевич, получивший прямую красную карточку после отмашки в матче против "Кривбасса", сможет сыграть уже в противостоянии с ЛНЗ. Это существенное усиление, ведь 22-летний легионер может сам решать судьбы матчей.

На футболистов "Вереса" давит ответственность за результат, ведь их впереди ожидает серьезная борьба за сохранение прописки в УПЛ. Однако последние результаты должны добавить болельщикам оптимизма.

Ориентировочный состав "Верес": Паст - Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Яго, Шарай, Янаков, Мрвальевич

ЛНЗ - "Верес": последние матчи команд

Последние пять матчей "Вереса"

06.04. "Верес" - "Оболонь" 3:0 (УПЛ)

30.03. "Верес" - "Кривбасс" 0:2 (УПЛ)

23.03. "Верес" - "Эссен" 1:3 (Спарринг)

17.03. "Черноморец" - "Верес" 0:1 (УПЛ)

07.03. "Верес" - "Динамо" 1:1 (УПЛ)

ЛНЗ: пять последних матчей

08.04. "Динамо" – ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

01.04. "Рух" – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

23.03. ЛНЗ - "Минай" 1:2 (УПЛ)

12.03. ЛНЗ – "Днепр-1" 1:1 (УПЛ)

8.03. "Металлист 1925" - ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

ЛНЗ - "Верес": личные встречи

Команды между собой сыграли всего одну игру и произошло это в первом круге. В конце сентября в Ровно матч завершился со счётом 0:0. Надеемся. что на этот раз соперники все же порадуют зрителей голами.

Факты и цифры

ЛНЗ не может выиграть пять матчей подряд;

"Верес" может потерпеть 80-е поражение в УПЛ;

ЛНЗ может потерпеть 10-е поражение в УПЛ.

ЛНЗ - Верес: ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ЛНЗ - Верес от UA-Футбол

Букмекеры фаворитами считают хозяев поля, но не все столь однозначно. Кажется, что "Верес" постепенно начинает набирать обороты, поэтому легко подопечным Дулуба точно не будет. Черкасскому коллективу стоит особое внимание обратить на Мрвальевича, который возвращается после дисквалификации и явно настроен продолжать забивать. Однако и в ЛНЗ есть игроки, которые способны решать судьбы игр. Ожидаем голы и интересную борьбу. Прогноз – обе команды забьют (1.89).