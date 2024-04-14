Металлист 1925 - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.04.2024

Вечером в понедельник команды Виктора Скрипника и Юрия Максимова очным поединком официально закроют 24-й тур родной УПЛ. На территории Золочевской громады Киевского области харьковский "Металлист 1925" будет принимать "Днепр-1".

Предыдущая встреча этих коллективов закончилась минимальной домашней победой днепрян. В свою очередь данную встречу рассудит бригада арбитров во главе с Анастасией Романюк.

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Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24

14.04.2024. Киевская область, "Арена Левый Берег".

Арбитр: Романюк Анастасия

"Металлист 1925" 18:00 "Днепр-1"

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"Металлист 1925": последние новости

Дела у харьковского клуба идут, мягко говоря, ужасно. "Желто-синие" на всех парах мчатся к вылету из украинского элитного дивизиона. От последнего в таблице закарпатского "Миная" харьковчан отделяет лишь два зачетных балла. Последняя победа "Металлиста 1925" в рамках УПЛ датируется аж началом ноября - на тот момент еще команда Олега Голодюка на своем поле обыграла одесский "Черноморец" Романа Григорчука (2:1).

После того, как отрезало. Не исправил ситуацию и приход на пост главного тренера более опытного Виктора Скрипника. В весенней части чемпионата Украины "Металлист 1925" набрал лишь два очка. Речь идет о ничейных результатах с черкасским ЛНЗ Олега Дулуба и ковалевским "Колосом" Ярослава Вишняка. Оба поединка закончились с идентичным счетом - 1:1.

Во всех остальных матчах после выхода из зимней спячки представитель Харькова непременно терпел фиаско: в домашних стенах "Металлист 1925" разгромно проиграл киевскому "Динамо" Александра Шовковского (2:4) и львовскому "Руху" Виталия Пономарева (1:4). А на выезде подопечные Скрипника проиграли луганской "Заре" Юрия Коваля (1:2) и закарпатскому "Минаю" (0:2). Особенно, конечно, хрестоматийно выглядит поражение от "лис" Желько Любеновича. Максмимально безыдейная игра против прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки.

Учитывая игру предыдущего тура в Ковалевке, пациент подает признаки жизни, однако пока все для "Металлиста 1925" чрезвычайно туманно и сложно...

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Дмитренко, Габелок, Жичиков, Сидоров, Юрченко, Борячук, Юсов.

"Днепр-1": последние новости

Команда Юрия Максимова тоже тяжеловато вкатилась в весеннюю часть УПЛ. За шесть туров днепряне набрали лишь 9 зачетных баллов, из 18 возможных. Не самый лучший результат, откровенно говоря. Половина очков - это хороший результат для условного середняка, но не для коллектива, который идет в лидерах и декларирует самые высокие цели.

После выхода из зимнего перерыва днепряне одержали две победы и расписали три ничьи. Примечательно, что торжествовал "Днепр-1" именно в гостевых поединках. В частности, речь идет о победных результатах в матчах с киевской "Оболонью" (0:1) и ковалевским "Колосом" (0:2). А вот на домашнем стадионе дела, почему-то, у днепровского клуба идут хуже. На "Днепр-Арене" подопечные Максимова разошлись миром с представителями нижней таблицы первенства: с закарпатским "Минаем" (1:1) и луганской "Зарей" (2:2).

Также, именно на своем поле было зафиксировано единственное поражение "Днепра-1" весной - от львовского "Руха" (0:1).

В общем, днепряне являются грозной силой по меркам украинского элитного дивизиона, которая знает свои сильные стороны. Однако гандикап в борьбе с лидерами в лице донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" уже вряд ли удастся наверстать. Команде Максимова в последнее время не хватает стабильности и определенной монолитности.

Ориентировочный состав "Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Танчик.

"Металлист 1925" - "Днепр-1". Последние матчи

Металлист 1925:

Днепр-1:

"Металлист 1925" - "Днепр-1". Личные встречи

В рамках различных украинских турниров разного уровня харьковский и днепровский коллективы провели 10 очных поединков. Общая статистика, довольно ожидаемо, на стороне "Днепра-1". Примечательно, что в матчах УПЛ "Металлист 1925" ни разу не отбирал очки у спортклубовцев.

Статистика очных поединков:

Победы: 1 - 7

Забитые мячи: 7 - 16

В среднем голов за матч: 0.70 - 1.60

Самая большая победа: 2:0 - 0:3

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"Металлист 1925" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

"Металлист 1925" - "Днепр-1". Турнирное положение команд

Харьковчане и днепряне являются представителями разных эшелонов турнирной таблицы. Команда Юрия Максимова ведет борьбу за еврокубки и идет в лидерах украинского первенства. В свою очередь подопечные Виктора Скрипника борются за выживание.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 22 16 4 2 46 - 18 52 2 Динамо 22 15 3 4 51 - 23 48 3 Кривбасс 24 14 6 4 42 - 24 48 4 СК Днепр-1 23 12 7 4 33 - 21 43 5 Рух 24 10 10 4 35 - 25 40 6 Поле сье 23 10 6 7 30 - 23 36 7 Ворскла 24 8 6 10 23 - 35 30 8 Черноморец 22 9 2 11 33 - 31 29 9 ЛНЗ 23 6 8 9 22 - 27 26 10 Колос 22 5 10 7 16 - 18 25 11 ФК Александрия 23 6 6 11 19 - 30 24 12 Заря 21 5 8 8 22 - 27 23 13 Верес 22 4 7 11 21 - 33 19 14 Оболонь 23 4 7 12 13 - 32 19 15 Металлист 1925 23 4 5 14 23 - 42 17 16 ФК Минай 23 2 9 12 16 - 36 15

"Металлист 1925" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Очень трудно назвать причины и факторы, согласно или благодаря которым харьковский коллектив сумеет отобрать очки у одного из лидеров в лице "Днепра-1". Даже учитывая домашний статус поединка, букмекеры тоже абсолютно не верят в команду Виктора Скрипника. Поставим на то, что оба коллектива отметятся голами, и на итоговую победу подопечных Юрия Максимова.