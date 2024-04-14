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Металлист 1925 - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.04.2024
Металлист 1925 - Днепр-1: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Вечером в понедельник команды Виктора Скрипника и Юрия Максимова очным поединком официально закроют 24-й тур родной УПЛ. На территории Золочевской громады Киевского области харьковский "Металлист 1925" будет принимать "Днепр-1".
Предыдущая встреча этих коллективов закончилась минимальной домашней победой днепрян. В свою очередь данную встречу рассудит бригада арбитров во главе с Анастасией Романюк.
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- "Металлист 1925" 18:00 "Днепр-1"
- "Металлист 1925": последние новости
- "Днепр-1": последние новости
- "Металлист 1925" - "Днепр-1". Последние матчи
- "Металлист 1925" - "Днепр-1". Личные встречи
- "Металлист 1925" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты
- "Металлист 1925" - "Днепр-1". Турнирное положение команд
- "Металлист 1925" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол
Матч 24-го тура УПЛ сезона 2023/24
14.04.2024. Киевская область, "Арена Левый Берег".
Арбитр: Романюк Анастасия
"Металлист 1925" 18:00 "Днепр-1"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Металлист 1925": последние новости
Дела у харьковского клуба идут, мягко говоря, ужасно. "Желто-синие" на всех парах мчатся к вылету из украинского элитного дивизиона. От последнего в таблице закарпатского "Миная" харьковчан отделяет лишь два зачетных балла. Последняя победа "Металлиста 1925" в рамках УПЛ датируется аж началом ноября - на тот момент еще команда Олега Голодюка на своем поле обыграла одесский "Черноморец" Романа Григорчука (2:1).
После того, как отрезало. Не исправил ситуацию и приход на пост главного тренера более опытного Виктора Скрипника. В весенней части чемпионата Украины "Металлист 1925" набрал лишь два очка. Речь идет о ничейных результатах с черкасским ЛНЗ Олега Дулуба и ковалевским "Колосом" Ярослава Вишняка. Оба поединка закончились с идентичным счетом - 1:1.
Во всех остальных матчах после выхода из зимней спячки представитель Харькова непременно терпел фиаско: в домашних стенах "Металлист 1925" разгромно проиграл киевскому "Динамо" Александра Шовковского (2:4) и львовскому "Руху" Виталия Пономарева (1:4). А на выезде подопечные Скрипника проиграли луганской "Заре" Юрия Коваля (1:2) и закарпатскому "Минаю" (0:2). Особенно, конечно, хрестоматийно выглядит поражение от "лис" Желько Любеновича. Максмимально безыдейная игра против прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки.
Учитывая игру предыдущего тура в Ковалевке, пациент подает признаки жизни, однако пока все для "Металлиста 1925" чрезвычайно туманно и сложно...
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Дмитренко, Габелок, Жичиков, Сидоров, Юрченко, Борячук, Юсов.
"Днепр-1": последние новости
Команда Юрия Максимова тоже тяжеловато вкатилась в весеннюю часть УПЛ. За шесть туров днепряне набрали лишь 9 зачетных баллов, из 18 возможных. Не самый лучший результат, откровенно говоря. Половина очков - это хороший результат для условного середняка, но не для коллектива, который идет в лидерах и декларирует самые высокие цели.
После выхода из зимнего перерыва днепряне одержали две победы и расписали три ничьи. Примечательно, что торжествовал "Днепр-1" именно в гостевых поединках. В частности, речь идет о победных результатах в матчах с киевской "Оболонью" (0:1) и ковалевским "Колосом" (0:2). А вот на домашнем стадионе дела, почему-то, у днепровского клуба идут хуже. На "Днепр-Арене" подопечные Максимова разошлись миром с представителями нижней таблицы первенства: с закарпатским "Минаем" (1:1) и луганской "Зарей" (2:2).
Также, именно на своем поле было зафиксировано единственное поражение "Днепра-1" весной - от львовского "Руха" (0:1).
В общем, днепряне являются грозной силой по меркам украинского элитного дивизиона, которая знает свои сильные стороны. Однако гандикап в борьбе с лидерами в лице донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" уже вряд ли удастся наверстать. Команде Максимова в последнее время не хватает стабильности и определенной монолитности.
Ориентировочный состав "Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Танчик.
"Металлист 1925" - "Днепр-1". Последние матчи
Металлист 1925:
Днепр-1:
"Металлист 1925" - "Днепр-1". Личные встречи
В рамках различных украинских турниров разного уровня харьковский и днепровский коллективы провели 10 очных поединков. Общая статистика, довольно ожидаемо, на стороне "Днепра-1". Примечательно, что в матчах УПЛ "Металлист 1925" ни разу не отбирал очки у спортклубовцев.
Статистика очных поединков:
- Победы: 1 - 7
- Забитые мячи: 7 - 16
- В среднем голов за матч: 0.70 - 1.60
- Самая большая победа: 2:0 - 0:3
"Металлист 1925" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты
"Металлист 1925" - "Днепр-1". Турнирное положение команд
Харьковчане и днепряне являются представителями разных эшелонов турнирной таблицы. Команда Юрия Максимова ведет борьбу за еврокубки и идет в лидерах украинского первенства. В свою очередь подопечные Виктора Скрипника борются за выживание.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|22
|16
|4
|2
|46 - 18
|52
|2
|Динамо
|22
|15
|3
|4
|51 - 23
|48
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4
|СК Днепр-1
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8
|Черноморец
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9
|ЛНЗ
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|10
|Колос
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|11
|ФК Александрия
|23
|6
|6
|11
|19 - 30
|24
|12
|Заря
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14
|Оболонь
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15
|Металлист 1925
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16
|ФК Минай
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
"Металлист 1925" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:2. Очень трудно назвать причины и факторы, согласно или благодаря которым харьковский коллектив сумеет отобрать очки у одного из лидеров в лице "Днепра-1". Даже учитывая домашний статус поединка, букмекеры тоже абсолютно не верят в команду Виктора Скрипника. Поставим на то, что оба коллектива отметятся голами, и на итоговую победу подопечных Юрия Максимова.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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