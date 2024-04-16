Александрия - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.04.2024

Завтра, посреди недели представители нижней части турнирной таблицы украинского первенства проведут перенесенный матч 15-го тура. Речь идет о командах Руслана Ротаня и Валерия Иващенко. На КСК "Ника" "горожане" будут принимать "пивоваров".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Перенесенный матч 15-го тура УПЛ сезона 2023/24

17.04.2024. Александрия, КСК "Ника"

"Александрия" 18:00 "Оболонь"

Текстовая онлайн-трансляция матчи – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Александрия": последние новости

Подопечные Руслана Ротаня забуксовали в последних турах УПЛ и набрали лишь один зачетный балл. Сначала "Александрия" на выезде упустила победу над аутсайдером "Минаем", имея преимущество в счете 2:0.

А позже, уже в Одессе "горожане" сначала привезли себе кучу проблем в виде трех пропущенных голов и удаления, а после этого взялись героически спасать ситуацию. Однако, в итоге усилий футболистов команды хватило лишь на то, чтобы сократить отставание до одного гола.

Хотя до этого "Александрия добыла шесть очков в матчах с житомирским "Полесьем" (1:2) и полтавской "Ворсклой" (1:0). А еще раньше, на старте весенней части команда Ротаня расписала нулевые ничьи с луганской "Зарей" и донецким "Шахтером" (прим. - в итоге в матче с "горняками" было присуждено техническое поражение из-за проблем с заявкой Калюжного).

Что касается последнего тура, то "горожане" на своем поле минимально проиграли киевскому "Динамо". Хозяева целый второй тайм действовали в большинстве, благодаря удалению Волошина, однако в итоге не сумели конвертировать свое преимущество в забитые мячи.

В общем, главной проблемой нынешней "Александрии" является даже не нестабильность или отсутствие класса, а создание проблем самим себе. Очень часто подопечные Руслана Петровича тяжело вкатываются в игру.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Кравченко, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Ковалец, Шостак, Шулянский, Кулаков.

"Оболонь": последние новости

"Пивоваров" снова штормит. Казалось, что подопечные Валерия Иващенко в конце концов сумели найти в себе определенную монолитность, однако после сенсационного триумфа в поединке с житомирскими "волками" Сергея Шищенко снова посыпались поражения. Речь идет о разгромных проигрышах от донецкого "Шахтера" и ровенского "Вереса". Обе встречи закончились с идентичным счетом - 0:3 не в пользу киевлян.

Если по матчу с "горняками" все понятно. Все же статус и уровень исполнителей действующего чемпиона говорят сами за себя. То вот поражение от прямого конкурента за сохранение прописки в украинском элитном дивизионе - это действительно очень болезненный удар.

В предыдущем же туре "Оболонь" снова встречалась с одним из аутсайдеров и на этот раз разошлась миром. В Киеве на домашней арене "пивовары" первыми пропустили от закарпатского "Миная" Желько Любеновича, впрочем довольно быстро сумели установить паритет на табло.

У команды Иващенко, безусловно, есть характер и желание. Однако, только этого компонента часто бывает мало для того, чтобы выгрызать такие нужные в борьбе за выживание очки.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Запорожец, Черненко, Груша, Слободян, Нагиев, Краснопир.

"Александрия" - "Оболонь". Последние матчи

Александрия:

Оболонь:

"Александрия" - "Оболонь". Личные встречи

История очных противостояний "горожан" и нынешних "пивоваров" (прим. - не учитываются матчи бывшей "Оболони", которая существовала до 2013-го года) невероятно скромная. Не побоимся даже сказать, что ее просто нет.

"Александрия" и "Оболонь" ни разу не встречались между собой на официальном уровне. Команды провели лишь один товарищеский поединок - еще в прошлой жизни. В далеком 2019-м году команда из одноименного города уничтожила на тот момент представителя Первой лиги - со счетом 4:0.

Статистика очных поединков:

Победы: 1 - 0

Забитые мячи: 4 - 0

В среднем голов за матч: 4.00 - 0.00

Самая большая победа: 4:0

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Александрия" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Александрия" - "Оболонь". Турнирное положение команд

Оба коллектива являются представителями нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины. Однако, если подопечные Руслана Ротаня сумели выбраться из зоны вылета, то команда Валерия Иващенко все еще идет в сегменте стыковых матчей. Сейчас "Александрию" и "Оболонь" отделяет 5 очков.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 22 16 4 2 46 - 18 52 2 Динамо 22 15 3 4 51 - 23 48 3 Кривбасс 24 14 6 4 42 - 24 48 4 СК Днепр-1 24 12 8 4 34 - 22 44 5 Рух 24 10 10 4 35 - 25 40 6 Полесье 24 11 6 7 31 - 23 39 7 Ворскла 24 8 6 10 23 - 35 30 8 Черноморец 23 9 2 12 33 - 32 29 9 ЛНЗ 24 7 8 9 23 - 27 29 10 Заря 22 6 8 8 23 - 27 26 11 Колос 23 5 10 8 16 - 19 25 12 ФК Александрия 23 6 6 11 19 - 30 24 13 Верес 23 4 7 12 21 - 34 19 14 Оболонь 23 4 7 12 13 - 32 19 15 Металлист 1925 24 4 6 14 24 - 43 18 16 ФК Минай 23 2 9 12 16 - 36 15

"Александрия" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Учитывая домашний статус поединка и более сильный подбор исполнителей, поставим на победу подопечных Руслана Ротаня. Однако, просто "горожанам" точно не будет и свой хотя бы один гол "пивовары" точно найдут.