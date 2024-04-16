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Александрия - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.04.2024
Александрия - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 17.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Завтра, посреди недели представители нижней части турнирной таблицы украинского первенства проведут перенесенный матч 15-го тура. Речь идет о командах Руслана Ротаня и Валерия Иващенко. На КСК "Ника" "горожане" будут принимать "пивоваров".
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- "Александрия" 18:00 "Оболонь"
- "Александрия": последние новости
- "Оболонь": последние новости
- "Александрия" - "Оболонь". Последние матчи
- "Александрия" - "Оболонь". Личные встречи
- "Александрия" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты
- "Александрия" - "Оболонь". Турнирное положение команд
- "Александрия" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
Перенесенный матч 15-го тура УПЛ сезона 2023/24
17.04.2024. Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" 18:00 "Оболонь"
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"Александрия": последние новости
Подопечные Руслана Ротаня забуксовали в последних турах УПЛ и набрали лишь один зачетный балл. Сначала "Александрия" на выезде упустила победу над аутсайдером "Минаем", имея преимущество в счете 2:0.
А позже, уже в Одессе "горожане" сначала привезли себе кучу проблем в виде трех пропущенных голов и удаления, а после этого взялись героически спасать ситуацию. Однако, в итоге усилий футболистов команды хватило лишь на то, чтобы сократить отставание до одного гола.
Хотя до этого "Александрия добыла шесть очков в матчах с житомирским "Полесьем" (1:2) и полтавской "Ворсклой" (1:0). А еще раньше, на старте весенней части команда Ротаня расписала нулевые ничьи с луганской "Зарей" и донецким "Шахтером" (прим. - в итоге в матче с "горняками" было присуждено техническое поражение из-за проблем с заявкой Калюжного).
Что касается последнего тура, то "горожане" на своем поле минимально проиграли киевскому "Динамо". Хозяева целый второй тайм действовали в большинстве, благодаря удалению Волошина, однако в итоге не сумели конвертировать свое преимущество в забитые мячи.
В общем, главной проблемой нынешней "Александрии" является даже не нестабильность или отсутствие класса, а создание проблем самим себе. Очень часто подопечные Руслана Петровича тяжело вкатываются в игру.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Кравченко, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Ковалец, Шостак, Шулянский, Кулаков.
"Оболонь": последние новости
"Пивоваров" снова штормит. Казалось, что подопечные Валерия Иващенко в конце концов сумели найти в себе определенную монолитность, однако после сенсационного триумфа в поединке с житомирскими "волками" Сергея Шищенко снова посыпались поражения. Речь идет о разгромных проигрышах от донецкого "Шахтера" и ровенского "Вереса". Обе встречи закончились с идентичным счетом - 0:3 не в пользу киевлян.
Если по матчу с "горняками" все понятно. Все же статус и уровень исполнителей действующего чемпиона говорят сами за себя. То вот поражение от прямого конкурента за сохранение прописки в украинском элитном дивизионе - это действительно очень болезненный удар.
В предыдущем же туре "Оболонь" снова встречалась с одним из аутсайдеров и на этот раз разошлась миром. В Киеве на домашней арене "пивовары" первыми пропустили от закарпатского "Миная" Желько Любеновича, впрочем довольно быстро сумели установить паритет на табло.
У команды Иващенко, безусловно, есть характер и желание. Однако, только этого компонента часто бывает мало для того, чтобы выгрызать такие нужные в борьбе за выживание очки.
Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Запорожец, Черненко, Груша, Слободян, Нагиев, Краснопир.
"Александрия" - "Оболонь". Последние матчи
Александрия:
Оболонь:
"Александрия" - "Оболонь". Личные встречи
История очных противостояний "горожан" и нынешних "пивоваров" (прим. - не учитываются матчи бывшей "Оболони", которая существовала до 2013-го года) невероятно скромная. Не побоимся даже сказать, что ее просто нет.
"Александрия" и "Оболонь" ни разу не встречались между собой на официальном уровне. Команды провели лишь один товарищеский поединок - еще в прошлой жизни. В далеком 2019-м году команда из одноименного города уничтожила на тот момент представителя Первой лиги - со счетом 4:0.
Статистика очных поединков:
- Победы: 1 - 0
- Забитые мячи: 4 - 0
- В среднем голов за матч: 4.00 - 0.00
- Самая большая победа: 4:0
"Александрия" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты
"Александрия" - "Оболонь". Турнирное положение команд
Оба коллектива являются представителями нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины. Однако, если подопечные Руслана Ротаня сумели выбраться из зоны вылета, то команда Валерия Иващенко все еще идет в сегменте стыковых матчей. Сейчас "Александрию" и "Оболонь" отделяет 5 очков.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|22
|16
|4
|2
|46 - 18
|52
|2
|Динамо
|22
|15
|3
|4
|51 - 23
|48
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4
|СК Днепр-1
|24
|12
|8
|4
|34 - 22
|44
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8
|Черноморец
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9
|ЛНЗ
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10
|Заря
|22
|6
|8
|8
|23 - 27
|26
|11
|Колос
|23
|5
|10
|8
|16 - 19
|25
|12
|ФК Александрия
|23
|6
|6
|11
|19 - 30
|24
|13
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|14
|Оболонь
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16
|ФК Минай
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
"Александрия" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Учитывая домашний статус поединка и более сильный подбор исполнителей, поставим на победу подопечных Руслана Ротаня. Однако, просто "горожанам" точно не будет и свой хотя бы один гол "пивовары" точно найдут.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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