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Ворскла - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2024
Ворскла - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий
Команды Ярослава Вишняка и Сергея Долганского очным поединком закроют первый игровой день 25-го тура родной УПЛ. "Ворскла" в Полтаве будет принимать ковалевский "Колос". Предыдущий матч этих коллективов в текущей кампании завершился нулевой ничьей. В свою очередь данную встречу рассудит бригада арбитров во главе с Романом Блавацким.
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25-й тур УПЛ сезона 2023/24
20.04.2024. Полтава, "Ворскла"
Арбитр: Блавацкий Роман
"Ворскла" 18:00 "Колос"
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"Ворскла": последние новости
Кажется, полтавчане уже полностью мыслями в финале национального Кубка. Вполне можно понять команду Сергея Долганского, выше не прыгнешь - зона еврокубков, все же, слишком далеко. Ниже также, особо, не упадешь. Можно сконцентрироваться на подготовке к решающему матчу сезона. Тем более, когда в соперниках у тебя сам действующий чемпион.
Впрочем, никто не отменял матчи регулярного первенства. И здесь также нужно сохранять лицо. В целом, "Ворскла" идет по типичному сценарию середняка. Разве что более частыми стали поражения. Хотя и здесь, это вполне ожидаемо. Так как в последних трех турах "зеленые" встречались с тремя лидерами УПЛ: на своем поле разгромно проиграли киевскому "Динамо" Александра Шовковского (1:5) и минимально уступили донецкому "Шахтеру" Марино Пушича (0:1). Однако при этом подопечные Долганского на выезде сумели выгрызть один зачетный балл у криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба - 1:1.
До этого были триумфы над одесским "Черноморцем" (1:0) и ровенским "Вересом" (2:1). А в первом туре после возвращения из зимней спячки полтавский коллектив проиграл в гостях луганской "Заре" (0:1).
"Ворскла" имеет определенное небольшое преимущество над ковалевским "Колосом", благодаря домашним стенам. Однако, несмотря на разрыв в таблице, эти команды выглядят достаточно равными, как по классу, так и по подбору исполнителей.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Якубу, Павлюк, Сиссоко, Кане, Челядин, Мякушко, Степанюк.
"Колос": последние новости
Ковалевцы, откровенно говоря, буксуют в весенней части. Нет, даже не так. "Колос" вообще не вошел во вторую часть украинского чемпионата и сейчас имеет ужасную игровую форму. Вернулись подопечные Ярослава Вишняка после зимней паузы достаточно бодро, не оставив на выезде шансов для ровенского "Вереса" - 2:0. Однако, дальше...
А дальше была катастрофическая серия из четырех поражений подряд. Лучшая оборона УПЛ текущего сезона не выглядела монолитно и давала трещины в каждом поединке. С другой стороны, все же стоит отмечать, что все эти фиаско были зафиксированы в матчах с командами из топ-5. Речь идет о поражениях от львовского "Руха" (0:1), донецкого "Шахтера" (2:3), криворожского "Кривбасса" (0:1) и "Днепра-1" (0:2).
Тем не менее, все эти результаты можно понять. Но вот домашнюю ничью с абсолютно безыдейным "Металлистом 1925" Виктора Скприника (1:1) - однозначно, нет. А в предыдущем туре "Колос" вообще уступил для кризисного житомирского "Полесья" (0:1).
Вишняку срочно нужно исправлять ситуацию. Иначе слухи о его увольнении превратятся в реальный факт. И когда это делать, как не в матче против такого же середняка, как ты.
Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Демченко, Ореховский, Ильин, Топалов, Рангел.
"Ворскла" - "Колос". Последние матчи
Ворскла:
Колос:
"Ворскла" - "Колос". Личные встречи
Общая история очных противостояний полтавского и ковалевского коллективов насчитывает 9 поединков: 8 в рамках УПЛ и один - в Кубке Украины. Тотальное статистическое преимущество именно на стороне "Ворсклы",
Статистика очных поединков:
- Победы: 7 - 1
- Забитые мячи: 13 - 4
- В среднем голов за матч: 1.44 - 0.44
- Самая большая победа: 3:0 - 0:3
"Ворскла" - "Колос". Ставка и коэффициенты
"Ворскла" - "Колос". Турнирное положение команд
Хотя и команды на данном этапе сезона отделяет 4 места в турнирной таблице. Эта картинка может быть несколько вводить в заблуждение. "Ворскла" опережает "Колос" на пять очков, при этом у ковалевцев есть еще матч в запасе.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|23
|17
|4
|2
|49 - 19
|55
|2
|Динамо
|23
|16
|3
|4
|54 - 24
|51
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4
|СК Днепр-1
|24
|12
|8
|4
|34 - 22
|44
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8
|Черноморец
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9
|ЛНЗ
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10
|Заря
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|11
|Колос
|23
|5
|10
|8
|16 - 19
|25
|12
|ФК Александрия
|24
|6
|7
|11
|21 - 32
|25
|13
|Оболонь
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|14
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16
|ФК Минай
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
"Ворскла" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол
Нічия 1:1. Букмекеры не выделяют явного фаворита в этой паре. Не можем не согласиться, можно ожидать любого сценария от этого противостояния середняков. Поэтому, поставим на боевую ничью. Тем более, коэффициент на это в размере 3,00 выглядит довольно симпатично.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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