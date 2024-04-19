Ворскла - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2024

Команды Ярослава Вишняка и Сергея Долганского очным поединком закроют первый игровой день 25-го тура родной УПЛ. "Ворскла" в Полтаве будет принимать ковалевский "Колос". Предыдущий матч этих коллективов в текущей кампании завершился нулевой ничьей. В свою очередь данную встречу рассудит бригада арбитров во главе с Романом Блавацким.

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25-й тур УПЛ сезона 2023/24

20.04.2024. Полтава, "Ворскла"

Арбитр: Блавацкий Роман

"Ворскла" 18:00 "Колос"

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"Ворскла": последние новости

Кажется, полтавчане уже полностью мыслями в финале национального Кубка. Вполне можно понять команду Сергея Долганского, выше не прыгнешь - зона еврокубков, все же, слишком далеко. Ниже также, особо, не упадешь. Можно сконцентрироваться на подготовке к решающему матчу сезона. Тем более, когда в соперниках у тебя сам действующий чемпион.

Впрочем, никто не отменял матчи регулярного первенства. И здесь также нужно сохранять лицо. В целом, "Ворскла" идет по типичному сценарию середняка. Разве что более частыми стали поражения. Хотя и здесь, это вполне ожидаемо. Так как в последних трех турах "зеленые" встречались с тремя лидерами УПЛ: на своем поле разгромно проиграли киевскому "Динамо" Александра Шовковского (1:5) и минимально уступили донецкому "Шахтеру" Марино Пушича (0:1). Однако при этом подопечные Долганского на выезде сумели выгрызть один зачетный балл у криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба - 1:1.

До этого были триумфы над одесским "Черноморцем" (1:0) и ровенским "Вересом" (2:1). А в первом туре после возвращения из зимней спячки полтавский коллектив проиграл в гостях луганской "Заре" (0:1).

"Ворскла" имеет определенное небольшое преимущество над ковалевским "Колосом", благодаря домашним стенам. Однако, несмотря на разрыв в таблице, эти команды выглядят достаточно равными, как по классу, так и по подбору исполнителей.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Якубу, Павлюк, Сиссоко, Кане, Челядин, Мякушко, Степанюк.

"Колос": последние новости

Ковалевцы, откровенно говоря, буксуют в весенней части. Нет, даже не так. "Колос" вообще не вошел во вторую часть украинского чемпионата и сейчас имеет ужасную игровую форму. Вернулись подопечные Ярослава Вишняка после зимней паузы достаточно бодро, не оставив на выезде шансов для ровенского "Вереса" - 2:0. Однако, дальше...

А дальше была катастрофическая серия из четырех поражений подряд. Лучшая оборона УПЛ текущего сезона не выглядела монолитно и давала трещины в каждом поединке. С другой стороны, все же стоит отмечать, что все эти фиаско были зафиксированы в матчах с командами из топ-5. Речь идет о поражениях от львовского "Руха" (0:1), донецкого "Шахтера" (2:3), криворожского "Кривбасса" (0:1) и "Днепра-1" (0:2).

Тем не менее, все эти результаты можно понять. Но вот домашнюю ничью с абсолютно безыдейным "Металлистом 1925" Виктора Скприника (1:1) - однозначно, нет. А в предыдущем туре "Колос" вообще уступил для кризисного житомирского "Полесья" (0:1).

Вишняку срочно нужно исправлять ситуацию. Иначе слухи о его увольнении превратятся в реальный факт. И когда это делать, как не в матче против такого же середняка, как ты.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Демченко, Ореховский, Ильин, Топалов, Рангел.

"Ворскла" - "Колос". Последние матчи

Ворскла:

Колос:

"Ворскла" - "Колос". Личные встречи

Общая история очных противостояний полтавского и ковалевского коллективов насчитывает 9 поединков: 8 в рамках УПЛ и один - в Кубке Украины. Тотальное статистическое преимущество именно на стороне "Ворсклы",

Статистика очных поединков:

Победы: 7 - 1

Забитые мячи: 13 - 4

В среднем голов за матч: 1.44 - 0.44

Самая большая победа: 3:0 - 0:3



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"Ворскла" - "Колос". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - "Колос". Турнирное положение команд

Хотя и команды на данном этапе сезона отделяет 4 места в турнирной таблице. Эта картинка может быть несколько вводить в заблуждение. "Ворскла" опережает "Колос" на пять очков, при этом у ковалевцев есть еще матч в запасе.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 23 17 4 2 49 - 19 55 2 Динамо 23 16 3 4 54 - 24 51 3 Кривбасс 24 14 6 4 42 - 24 48 4 СК Днепр-1 24 12 8 4 34 - 22 44 5 Рух 24 10 10 4 35 - 25 40 6 Полесье 24 11 6 7 31 - 23 39 7 Ворскла 24 8 6 10 23 - 35 30 8 Черноморец 23 9 2 12 33 - 32 29 9 ЛНЗ 24 7 8 9 23 - 27 29 10 Заря 23 6 8 9 24 - 30 26 11 Колос 23 5 10 8 16 - 19 25 12 ФК Александрия 24 6 7 11 21 - 32 25 13 Оболонь 24 4 8 12 15 - 34 20 14 Верес 23 4 7 12 21 - 34 19 15 Металлист 1925 24 4 6 14 24 - 43 18 16 ФК Минай 24 2 9 13 17 - 39 15

"Ворскла" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Нічия 1:1. Букмекеры не выделяют явного фаворита в этой паре. Не можем не согласиться, можно ожидать любого сценария от этого противостояния середняков. Поэтому, поставим на боевую ничью. Тем более, коэффициент на это в размере 3,00 выглядит довольно симпатично.