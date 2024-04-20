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Верес - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.04.2024

Украина

Верес - Днепр-1. Прогноз и анонс матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.04.2024

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

К предстоящему матчу команды подходят, решая разные турнирные задачи. "Верес" отчаянно борется за выживание, "Днепр-1" стремится снова закончить сезон в тройке лидеров УПЛ. Впрочем, всё ли так однозначно с фаворитом встречи, даже несмотря на такой существенный отрыв в турнирной таблице?

25-й тур УПЛ сезона 2023/24

21 апреля. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

"Верес" - "Днепр-1" 13:00

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

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"Верес": последние новости

Находясь в крайне затруднительном положении (предпоследнее место) в турнирной таблице национального чемпионата по итогам первой половины сезона, "Верес" потихоньку приходит в себя. После весьма качественного усиления состава и возвращения на тренерский мостик Олега Шандрука ровенская команда показывает более высокий уровень футбола и по-прежнему имеет шансы на то, чтобы избежать вылета или попадания в стыковые матчи за право остаться в УПЛ.

По сути, с момента возвращения с зимнего перерыва "Верес" смотрелся достойно практически в каждом матче. Сложно сказать, что "красно-чёрные" железно заслуживали хотя бы на одно поражение: с "Колосом" и "Ворсклой" команда пропустила решающие голы уже в последнюю десятиминутку, а против "Кривбасса" ход встречи перевернуло удаление Мрвальевича.

Кстати, вышеупомянутый форвард завтра "Вересу" не поможет. Так же, как и полузащитник Евгений Банада с голкипером Евгений Паст, который из-за травмы рискует больше не появиться на поле в этом году.

Ориентировочный состав: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Шевченко, Кучеренко, Кухарук, Морозко, Яго, Шастал, Гайдучик

"Днепр-1": последние новости

В последних двух турах у "Днепра-1" была отличная возможность воспользоваться осечками "Кривбасса" и сравняться с ним по очкам, но ничьи против "Зари" и "Металлиста 1925" перечеркнули планы "жёлто-чёрных". Причём, упущенная на последних минутах победа в игре с харьковчанами стала настолько болезненной, что Юрий Максимов отказался от посещения послематчевого флеш-интервью.

В весенней части сезона "Днепр-1" потерпел лишь одно поражение (0:1 с "Рухом"), но в то же время одержал всего две победы, расписав в остальных четырёх поединках мировые ничьи. Стоит отметить, что выигрывала команда только на выезде. Последний домашний триумф днепрян в чемпионате датирован в ноябре прошлого года.

Стоит также отметить, что предстоящий матч с "Вересом" - лучший шанс для "Днепра-1" добыть три очка до конца сезона. Далее подопечных Максимова ожидают поединки с тройкой лидеров, а также выезды к "Черноморцу" и "Александрии".

Непростая ситуация у днепрян и с кадровой ситуацией. В лазарете команды находятся Александр Пихаленок, Максим Третьяков и Александр Филиппов.

Ориентировочный состав: Волынец, Пасич, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Танчик.

"Верес" - "Днепр-1" Последние матчи

"Верес":

  • 15.04 "ЛНЗ" - "Верес" 1:0 (УПЛ)
  • 06.04. "Верес" - "Оболонь" 3:0 (УПЛ)
  • 30.03. "Верес" - "Кривбасс" 0:2 (УПЛ)
  • 23.03. "Верес" - "Эссен" 1:3 (спарринг)
  • 17.03. "Черноморец" - "Верес" 0:1 (УПЛ)

"Днепр-1":

  • 15.04 "Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:1 (УПЛ)
  • 09.04 "Днепр-1" - "Заря" 2:2 (УПЛ)
  • 31.03 "Колос" - "Днепр-1" 0:2 (УПЛ)
  • 12.03 "ЛНЗ"- "Днепр" 1:1 (УПЛ)
  • 08.03 "Днепр-1" - "Рух" - 0:1 (УПЛ)

"Верес" - "Днепр-1". Личные встречи

Команды в своей истории встречались между собой 4 раза. Во всех матчах победу праздновал "Днепр-1". Причём, не пропустив при этом ни одного гола.

  • 07.10.23 "Днепр-1" - "Верес" 2:0 (УПЛ)
  • 18.03.23 "Верес" - "Днепр" 0:1 (УПЛ)
  • 03.09.22 "Днепр-1" - "Верес" 2:0 (УПЛ)
  • 18.09.21 "Днепр-1" - "Верес" 1:0 (УПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ
1 Шахтар Шахтер 23 17 4 2 49 - 19 55
2 Динамо Динамо 23 16 3 4 54 - 24 51
3 Кривбас Кривбасс 24 14 6 4 42 - 24 48
4 СК Дніпро-1 СК Днепр-1 24 12 8 4 34 - 22 44
5 Рух Рух 24 10 10 4 35 - 25 40
6 Полісся Полесье 24 11 6 7 31 - 23 39
7 Ворскла Ворскла 24 8 6 10 23 - 35 30
8 Чорноморець Черноморец 23 9 2 12 33 - 32 29
9 ЛНЗ ЛНЗ 24 7 8 9 23 - 27 29
10 Зоря Заря 23 6 8 9 24 - 30 26
11 Колос Колос 23 5 10 8 16 - 19 25
12 ФК Олександрія ФК Александрия 24 6 7 11 21 - 32 25
13 Оболонь Оболонь 24 4 8 12 15 - 34 20
14 Верес Верес 23 4 7 12 21 - 34 19
15 Металіст 1925 Металлист 1925 24 4 6 14 24 - 43 18
16 ФК Минай ФК Минай 24 2 9 13 17 - 39 15

"Верес" - "Днепр-1". Ставки и коэффициенты

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"Верес" - "Днепр-1". Прогноз от UA-Футбол

Обе команды явно не блещут результативностью в весенней части сезона. Помимо этого, на их атакующем потенциале также должны сказаться отсутствие двух основных нападающих в лице Мрвальевича (у "Вереса") и Филиппова (у "Днепра-1"). В связи с этим можем предложить ставку ТМ 2,5 (коэф. 2,12).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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Комментарии
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наварін (Київ)
20.04.2024 в 17:49
Дніпро! Дніпро!! і лише Дніпро!!! Перемоги Дніпру!
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Комментарии 1
наварін (Київ)
20.04.2024 в 17:49
Дніпро! Дніпро!! і лише Дніпро!!! Перемоги Дніпру!
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