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Верес - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.04.2024
Верес - Днепр-1. Прогноз и анонс матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
К предстоящему матчу команды подходят, решая разные турнирные задачи. "Верес" отчаянно борется за выживание, "Днепр-1" стремится снова закончить сезон в тройке лидеров УПЛ. Впрочем, всё ли так однозначно с фаворитом встречи, даже несмотря на такой существенный отрыв в турнирной таблице?
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25-й тур УПЛ сезона 2023/24
21 апреля. Ровно. "Авангард"
Арбитр: Клим Заброда (Сумы)
"Верес" - "Днепр-1" 13:00
Видеотрансляция: УПЛ-ТВ
"Верес": последние новости
Находясь в крайне затруднительном положении (предпоследнее место) в турнирной таблице национального чемпионата по итогам первой половины сезона, "Верес" потихоньку приходит в себя. После весьма качественного усиления состава и возвращения на тренерский мостик Олега Шандрука ровенская команда показывает более высокий уровень футбола и по-прежнему имеет шансы на то, чтобы избежать вылета или попадания в стыковые матчи за право остаться в УПЛ.
По сути, с момента возвращения с зимнего перерыва "Верес" смотрелся достойно практически в каждом матче. Сложно сказать, что "красно-чёрные" железно заслуживали хотя бы на одно поражение: с "Колосом" и "Ворсклой" команда пропустила решающие голы уже в последнюю десятиминутку, а против "Кривбасса" ход встречи перевернуло удаление Мрвальевича.
Кстати, вышеупомянутый форвард завтра "Вересу" не поможет. Так же, как и полузащитник Евгений Банада с голкипером Евгений Паст, который из-за травмы рискует больше не появиться на поле в этом году.
Ориентировочный состав: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Шевченко, Кучеренко, Кухарук, Морозко, Яго, Шастал, Гайдучик
"Днепр-1": последние новости
В последних двух турах у "Днепра-1" была отличная возможность воспользоваться осечками "Кривбасса" и сравняться с ним по очкам, но ничьи против "Зари" и "Металлиста 1925" перечеркнули планы "жёлто-чёрных". Причём, упущенная на последних минутах победа в игре с харьковчанами стала настолько болезненной, что Юрий Максимов отказался от посещения послематчевого флеш-интервью.
В весенней части сезона "Днепр-1" потерпел лишь одно поражение (0:1 с "Рухом"), но в то же время одержал всего две победы, расписав в остальных четырёх поединках мировые ничьи. Стоит отметить, что выигрывала команда только на выезде. Последний домашний триумф днепрян в чемпионате датирован в ноябре прошлого года.
Стоит также отметить, что предстоящий матч с "Вересом" - лучший шанс для "Днепра-1" добыть три очка до конца сезона. Далее подопечных Максимова ожидают поединки с тройкой лидеров, а также выезды к "Черноморцу" и "Александрии".
Непростая ситуация у днепрян и с кадровой ситуацией. В лазарете команды находятся Александр Пихаленок, Максим Третьяков и Александр Филиппов.
Ориентировочный состав: Волынец, Пасич, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Танчик.
"Верес" - "Днепр-1" Последние матчи
"Верес":
- 15.04 "ЛНЗ" - "Верес" 1:0 (УПЛ)
- 06.04. "Верес" - "Оболонь" 3:0 (УПЛ)
- 30.03. "Верес" - "Кривбасс" 0:2 (УПЛ)
- 23.03. "Верес" - "Эссен" 1:3 (спарринг)
- 17.03. "Черноморец" - "Верес" 0:1 (УПЛ)
"Днепр-1":
- 15.04 "Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:1 (УПЛ)
- 09.04 "Днепр-1" - "Заря" 2:2 (УПЛ)
- 31.03 "Колос" - "Днепр-1" 0:2 (УПЛ)
- 12.03 "ЛНЗ"- "Днепр" 1:1 (УПЛ)
- 08.03 "Днепр-1" - "Рух" - 0:1 (УПЛ)
"Верес" - "Днепр-1". Личные встречи
Команды в своей истории встречались между собой 4 раза. Во всех матчах победу праздновал "Днепр-1". Причём, не пропустив при этом ни одного гола.
- 07.10.23 "Днепр-1" - "Верес" 2:0 (УПЛ)
- 18.03.23 "Верес" - "Днепр" 0:1 (УПЛ)
- 03.09.22 "Днепр-1" - "Верес" 2:0 (УПЛ)
- 18.09.21 "Днепр-1" - "Верес" 1:0 (УПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|23
|17
|4
|2
|49 - 19
|55
|2
|Динамо
|23
|16
|3
|4
|54 - 24
|51
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4
|СК Днепр-1
|24
|12
|8
|4
|34 - 22
|44
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8
|Черноморец
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9
|ЛНЗ
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10
|Заря
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|11
|Колос
|23
|5
|10
|8
|16 - 19
|25
|12
|ФК Александрия
|24
|6
|7
|11
|21 - 32
|25
|13
|Оболонь
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|14
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16
|ФК Минай
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
"Верес" - "Днепр-1". Ставки и коэффициенты
"Верес" - "Днепр-1". Прогноз от UA-Футбол
Обе команды явно не блещут результативностью в весенней части сезона. Помимо этого, на их атакующем потенциале также должны сказаться отсутствие двух основных нападающих в лице Мрвальевича (у "Вереса") и Филиппова (у "Днепра-1"). В связи с этим можем предложить ставку ТМ 2,5 (коэф. 2,12).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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