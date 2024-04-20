Александрия – ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.04.2024

В матче 25-го тура УПЛ двенадцатая команда будет принимать девятую. В случае победы "Александрия" сможет на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к коллективу из Черкасс. Однако последний раз подопечные Ротаня побеждали еще в середине марта. Смогут ли хозяева прервать неудачную серию?

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"Александрия" - ЛНЗ (Черкассы)

VBET Лига. 25-й тур

21 апреля, Александрия, "Ника", 15:30

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Александрия": последние новости

Подопечные Руслана Ротаня в среду после двух поражений подряд смогли сыграть вничью с "Оболонью" – 2:2. В этом матче футболисты "Александрии" доминировали, но на 90+7 минуте упустили победу. Коллектив из Александрии 19 (!!!) раз пробил по воротам, но даже в таком матче три очка не смогли набрать. Александрийцы продолжают создавать проблемы сами себе и поэтому не могут достичь желаемого результата. В последний раз двенадцатая команда УПЛ побеждала еще 15 марта, когда минимально выиграли у "Ворсклы".

Следует отметить тренерский штаб "Александрии", который в матче против "Оболони" очень удачно использовал замены. Владислав Погорелый и Данил Скорко только появились на поле, но очень быстро смогли забить сверхважные голы. Это говорит о том, что с кадровым потенциалом у команды проблем нет. Однако стабильности в игре все же не хватает. К тому же, ощущаются проблемы в позиционном футболе. Против коллектива из Черкасс будет непросто, ведь соперник всегда очень качественно играет в защите.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко - Копина, Кравченко, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Калитвинцев, Ковалец, Шостак, Шулянский, Кулаков.

ЛНЗ: последние новости

Подопечные Олега Дулуба в понедельник наконец-то прервали свою безвыигрышную серию, которая длилась 5 игр: 3 ничьих и 2 поражения. В матче с "Вересом" черкасский коллектив ничего не создал в первой половине встречи, но после перерыва хозяева прибавили и благодаря голу Хобленко набрали три очка. Эту победу никак нельзя назвать легкой, ведь если бы не Кучеренко, то сохранить свои ворота "сухими" не удалось бы. Эта победа позволила ЛНЗ сравняться по очкам с "Черноморцем".

К игре подопечных Дулуба остается много вопросов, особенно это касается конструктива в заключительной трети поля. Немного моментов создают футболисты ЛНЗ, но в последних двух играх это позволяло достигать результата. Отметим, что Каплиенко, Ковалев и Молло уже начали тренироваться в общей группе и имеют все шансы сыграть в воскресенье. Для черкасского коллектива это серьезное усиление.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко - Норенков, Ковалев, Муравский, Салиху, Стасюк - Бар, Рыбалка, Яшари - Хобленко, Наумец

Личные встречи

Команды между собой сыграли два матча. В спарринге "Александрия" разгромила своего соперника – 5:1, а игра первого круга завершилась без голов. Надеемся, что на этот раз забитые мячи мы все же увидим.

"Александрия" – ЛНЗ: последние матчи команд

ЛНЗ: пять последних матчей

15.04. ЛНЗ - "Верес" 1:0 (УПЛ)

08.04. "Динамо" – ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

01.04. "Рух" – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

23.03. ЛНЗ - "Минай" 1:2 (УПЛ)

12.03. ЛНЗ – "Днепр-1" 1:1 (УПЛ)

"Александрия": пять последних матчей

17.04. "Александрия" – "Оболонь" 2:2 (УПЛ)

13.04. "Александрия" – "Динамо" 0:1 (УПЛ)

07.04. "Черноморец" – "Александрия" 3:2 (УПЛ)

31.03. "Минай" - "Александрия" 2:" (УПЛ)

15.03. "Александрия" – "Ворксла" 1:0 (УПЛ)

Факты и цифры

Прервалась безвыигрышная серия "ЛНЗ" в УПЛ, которая длилась 5 игр: 3 ничьих и 2 поражения;

Безвыигрышная серия "Александрии" в чемпионате длится 4 игры: 2 ничьих и 2 поражения;

Матч первого круга между командами завершился без голов.

"Александрия" - ЛНЗ: ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" – ЛНЗ от UA-Футбол

Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение хозяевам, но легко подопечным Ротаня точно не будет. В позиционном футболе у обеих команд есть проблемы и, учитывая это, не ожидаем большого количества голов. Однако не стоит забывать, что футболисты "Александрии" часто создают себе проблемы и за это их соперники регулярно наказывают. У гостей есть все шансы не проиграть на КСК "Ника". Прогноз – ЛНЗ не проигрывает (1.61).