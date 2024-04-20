Динамо - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.04.2024

Завтра, киевский и житомирский коллективы очным поединком закроют второй игровой день 25-го тура чемпионата Украины. В Киеве подопечные Александра Шовковского будут принимать команду Сергея Шищенко. Первая встреча этих команд в этом сезоне завершилась триумфом "волков" - "Полесье" в то время еще под руководством Юрия Калитвинцева обыграло "бело-синих" со счетом 3:2.

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25-й тур УПЛ сезона 2023/24

20.04.2024. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Новохатний Владимир

"Динамо" 18:00 "Полесье"

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"Динамо": последние новости

Динамовцы на хорошем ходу. Киевский коллектив под руководством Александра Шовковского не потерпел ни одного поражения в УПЛ. Последнее поражение "бело-синих" в чемпионате датировано аж 3-м днем ноября - тогда "Динамо" еще под руководством Мирчи Луческу минимально уступило в дерби донецкому "Шахтеру".

После того столичная команда непременно в каждом туре добывает по три очка. Исключением стали лишь два поединка весенней части. "Динамо" расписало ничью в Ровно с "Вересом" и не сумело дожать на своем поле черкасский ЛНЗ. Обе встречи закончились с идентичным счетом - 1:1.

Будем откровенны, команда Шовковского сама себе создала проблемы в тех матчах. В игре против подопечных Олега Шандрука в компенсированное время пенальти в собственные ворота привез Бенито, а в матче с футболистами Олега Дулуба "бело-синие" не смогли реализовать свои моменты.

Если "Динамо" хочет бороться за чемпионство, то не имеет права терять очки в поединках с такими соперниками.

А так, в общем, у столичного коллектива все хорошо. Снова в обойме лидеры в лице Буяльского и Ярмоленко. К тому же удалось стабилизировать игру в обороне.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Бражко, Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев, Ванат.

"Полесье": последние новости

Кажется, "волки" в конце концов сумели выбраться из той психологической ямы, в которую попали после зимней спячки. "Полесье" прервал свою проигрышную серию, которая насчитывала сразу четыре матча кряду. В двух последних турах житомиряне достигли максимального результата и одержали две победы.

Сначала, на выезде команда Сергея Шищенко перестреляла закарпатский "Минай" Желько Любеновича (3:2). А на прошлой неделе, уже в домашних стенах "Полесье" минимально одолело ковалевский "Колос" Ярослава Вишняка (1:0).

Хотя и житомирский коллектив выпал из топ-5 украинского первенства, но понемногу возвращает свои лучшие игровые кондиции и форму. Для закрепления результата нужно отбирать очки у самого "Динамо". Однако сделать это в логове столичного клуба будет чрезвычайно сложно.

Особенно, учитывая то, что подопечные Александра Шовковского напрямую ведут борьбу за золотые медали и выйдут очень мотивированными на эту игру.

Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик, Кравец, Чоботенко, Тейлор, Смоляков, Крушинский, Мустафаев, Таллес, Козак, Назаренко, Луифер.

"Динамо" - "Полесье". Последние матчи

Динамо:

Полесье:

"Динамо" - "Полесье". Личные встречи

На официальном уровне "бело-синие" и житомиряне провели лишь два поединка. Еще трижды команды пересекались в товарищеских играх. Интересен тот факт, что на данном этапе эти коллективы имеют паритет по количеству побед.

Статистика очных поединков:

Победы: 2 - 2

Забитые мячи: 13 - 7

В среднем голов за матч: 2.60 - 1.40

Самая большая победа: 5:1 - 2:3

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"Динамо" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Полесье". Турнирное положение команд

Обе команды, ожидаемо, являются представителями верхней части турнирной таблицы. Однако, из-за своей проигрышной серии "Полесье" сильно отстало от тройки лучших и сейчас располагается на 6-й позиции. Что касается "Динамо", то "бело-синие" идут вторыми и отстают от "горняков" на 4 зачетных балла.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 23 17 4 2 49 - 19 55 2 Динамо 23 16 3 4 54 - 24 51 3 Кривбасс 25 15 6 4 44 - 25 51 4 СК Днепр-1 24 12 8 4 34 - 22 44 5 Рух 24 10 10 4 35 - 25 40 6 Полесье 24 11 6 7 31 - 23 39 7 Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30 8 Черноморец 24 9 2 13 34 - 34 29 9 ЛНЗ 24 7 8 9 23 - 27 29 10 Колос 24 6 10 8 18 - 19 28 11 Заря 23 6 8 9 24 - 30 26 12 ФК Александрия 24 6 7 11 21 - 32 25 13 Оболонь 24 4 8 12 15 - 34 20 14 Верес 23 4 7 12 21 - 34 19 15 Металлист 1925 24 4 6 14 24 - 43 18 16 ФК Минай 24 2 9 13 17 - 39 15

"Динамо" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:1. Букмекеры считают столичную команду абсолютным фаворитом этой пары. Не можем не согласиться. Тем более подопечные Александра Шовковского будут играть на своем поле. Поставим на результативную победу "бело-синих". При этом "волки" сумеют отличиться голом престижа.