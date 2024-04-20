Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.04.2024
Динамо - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Завтра, киевский и житомирский коллективы очным поединком закроют второй игровой день 25-го тура чемпионата Украины. В Киеве подопечные Александра Шовковского будут принимать команду Сергея Шищенко. Первая встреча этих команд в этом сезоне завершилась триумфом "волков" - "Полесье" в то время еще под руководством Юрия Калитвинцева обыграло "бело-синих" со счетом 3:2.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Динамо" 18:00 "Полесье"
- "Динамо": последние новости
- "Полесье": последние новости
- "Динамо" - "Полесье". Последние матчи
- "Динамо" - "Полесье". Личные встречи
- "Динамо" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
- "Динамо" - "Полесье". Турнирное положение команд
- "Динамо" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
25-й тур УПЛ сезона 2023/24
20.04.2024. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Новохатний Владимир
"Динамо" 18:00 "Полесье"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2
"Динамо": последние новости
Динамовцы на хорошем ходу. Киевский коллектив под руководством Александра Шовковского не потерпел ни одного поражения в УПЛ. Последнее поражение "бело-синих" в чемпионате датировано аж 3-м днем ноября - тогда "Динамо" еще под руководством Мирчи Луческу минимально уступило в дерби донецкому "Шахтеру".
После того столичная команда непременно в каждом туре добывает по три очка. Исключением стали лишь два поединка весенней части. "Динамо" расписало ничью в Ровно с "Вересом" и не сумело дожать на своем поле черкасский ЛНЗ. Обе встречи закончились с идентичным счетом - 1:1.
Будем откровенны, команда Шовковского сама себе создала проблемы в тех матчах. В игре против подопечных Олега Шандрука в компенсированное время пенальти в собственные ворота привез Бенито, а в матче с футболистами Олега Дулуба "бело-синие" не смогли реализовать свои моменты.
Если "Динамо" хочет бороться за чемпионство, то не имеет права терять очки в поединках с такими соперниками.
А так, в общем, у столичного коллектива все хорошо. Снова в обойме лидеры в лице Буяльского и Ярмоленко. К тому же удалось стабилизировать игру в обороне.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Бражко, Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев, Ванат.
"Полесье": последние новости
Кажется, "волки" в конце концов сумели выбраться из той психологической ямы, в которую попали после зимней спячки. "Полесье" прервал свою проигрышную серию, которая насчитывала сразу четыре матча кряду. В двух последних турах житомиряне достигли максимального результата и одержали две победы.
Сначала, на выезде команда Сергея Шищенко перестреляла закарпатский "Минай" Желько Любеновича (3:2). А на прошлой неделе, уже в домашних стенах "Полесье" минимально одолело ковалевский "Колос" Ярослава Вишняка (1:0).
Хотя и житомирский коллектив выпал из топ-5 украинского первенства, но понемногу возвращает свои лучшие игровые кондиции и форму. Для закрепления результата нужно отбирать очки у самого "Динамо". Однако сделать это в логове столичного клуба будет чрезвычайно сложно.
Особенно, учитывая то, что подопечные Александра Шовковского напрямую ведут борьбу за золотые медали и выйдут очень мотивированными на эту игру.
Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик, Кравец, Чоботенко, Тейлор, Смоляков, Крушинский, Мустафаев, Таллес, Козак, Назаренко, Луифер.
"Динамо" - "Полесье". Последние матчи
Динамо:
Полесье:
"Динамо" - "Полесье". Личные встречи
На официальном уровне "бело-синие" и житомиряне провели лишь два поединка. Еще трижды команды пересекались в товарищеских играх. Интересен тот факт, что на данном этапе эти коллективы имеют паритет по количеству побед.
Статистика очных поединков:
- Победы: 2 - 2
- Забитые мячи: 13 - 7
- В среднем голов за матч: 2.60 - 1.40
- Самая большая победа: 5:1 - 2:3
"Динамо" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Полесье". Турнирное положение команд
Обе команды, ожидаемо, являются представителями верхней части турнирной таблицы. Однако, из-за своей проигрышной серии "Полесье" сильно отстало от тройки лучших и сейчас располагается на 6-й позиции. Что касается "Динамо", то "бело-синие" идут вторыми и отстают от "горняков" на 4 зачетных балла.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|23
|17
|4
|2
|49 - 19
|55
|2
|Динамо
|23
|16
|3
|4
|54 - 24
|51
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|СК Днепр-1
|24
|12
|8
|4
|34 - 22
|44
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|8
|Черноморец
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|9
|ЛНЗ
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10
|Колос
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Заря
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|12
|ФК Александрия
|24
|6
|7
|11
|21 - 32
|25
|13
|Оболонь
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|14
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16
|ФК Минай
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
"Динамо" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:1. Букмекеры считают столичную команду абсолютным фаворитом этой пары. Не можем не согласиться. Тем более подопечные Александра Шовковского будут играть на своем поле. Поставим на результативную победу "бело-синих". При этом "волки" сумеют отличиться голом престижа.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
- Юлия Левченко: Каждому человеку нужен человек
- Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
- Ворскла - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.04.2024
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста