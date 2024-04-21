Минай – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 22.04.2024

Встреча команд, которых отделяет пропасть в турнирной таблице, но это не означает, что львовянам будет легко. "Минай" сейчас занимает последнее место, но может удивить. Недооценивать подопечных Любеновича точно не стоит.

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Матч 25-го тура УПЛ сезона 2023/24

22.04.2024. Минай, "Минай", 13:00

"Минай" - "Рух"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Минай": последние новости

Четыре матча подряд подопечные Любеновича не могут выиграть. Эти результаты не позволяют "Минаю" приблизиться к конкурентам и подняться с последнего места. Однако, стоит также учитывать уровень соперников. С "Динамо" и "Полесьем" главный аутсайдер в нынешнем сезоне сейчас не может конкурировать. А вот ничья против "Оболони" была очень досадной. В Киеве закарпатцы уже на девятой минуте получили большинство и в начале второго тайма даже вышли вперед. Но почти сразу "Оболонь" сравняла счет, и "Минай" даже чуть не проиграл. После матча Любенович сказал, что его подопечные допустили большое количество детских ошибок.

Следует отметить игру "Миная" в атаке. Голевая серия команды длится уже пять туров подряд и в этом ощутимый прогресс. Такая результативность явилась повторением клубного рекорда. С "Динамо" нынешний "Минай" конкурировать не может, но за поражение 1:3 не должно быть стыдно. Закарпатцы пытались играть, а не отбиваться. У этой команды есть характер, и она всегда борется до конца. Отметим, что в матче против "Руха" не помогут хозяевам из-за дисквалификации Тарас Дмитрук и Сергей Корнийчук.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Дмитрук, Скиба, Немчанинов, Кисель – Петько, Виттенчук – Демиденко, Кораблин, Вакула – Попов

"Рух": последние новости

После серии из четырех поражений львовяне два тура выиграть не могут. Однако за такие результаты не стоит критиковать подопечных Пономарева, ведь они проиграли "Шахтеру" и сыграли вничью с "Кривбассом". С командами из топ-3 футболисты "Руха" пока конкурировать не могут. Следует отметить хорошую физическую готовность команды, позволяющую им занимать пятое место. Тринадцать очков за шесть матчей – хороший результат, позволяющий с оптимизмом смотреть в будущее.

Именно львовяне считают фаворитами противостояния, но понимают, что легко не будет. "В первом круге "Минай", не демонстрируя яркой, игры смог отобрать у нас очки. В то же время во второй части чемпионата они начали играть в интересный футбол, а также регулярно набирают очки. Закарпатцы имеют качественное нападение, которое очень стремительно атакует и может принести многое проблем защитникам. Следует быть очень осторожными в обороне и нейтрализовать эту угрозу, - сказал Олег Федор".

Последние пять матчей "Миная" и "Руха"

"Минай"

17.04. "Динамо" – 1:3 (УПЛ)

13.04 "Оболонь" 1:1 (УПЛ)

08.04 "Полесье" 2:3 (УПЛ)

31.03 "Александрия" 2:2 (УПЛ)

23.03 "ЛНЗ" 2:1 (УПЛ)

"Рух"

13.04. "Кривбасс" – 1:1 (УПЛ)

07.04. "Шахтер" – 1:3 (УПЛ)

01.04. ЛНЗ – 1:0 (УПЛ)

16.03. "Металлист 1925" - 4:1 (УПЛ)

08.03. "Днепр-1" – 1:0 (УПЛ)

"Минай" - "Рух". Личные встречи

Команды между собой успели сыграть десять матчей: четыре победы "Руха" и шесть ничьих. Закарпатцы еще ни разу не побеждали. Противостояние первого круга завершилось нулевой ничьей.

"Минай" - "Рух": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Минай" - "Рух" от UA-Футбол

У букмекеров явными фаворитами считаются гости, но закарпатцы способны удивить. Подопечные Любеновича не сдаются и всегда пытаются играть в футбол. Характер у этого коллектива точно есть и им уже некуда отступать. Легко львовянам точно не будет, и победу им никто не гарантирует. Ожидаем, что команды обменяются голами. Прогноз – обе команды забьют (2.14). "Минай" пять игр подряд забивал и имеет все шансы продолжить эту серию.