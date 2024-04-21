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Металлист 1925 - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.04.2024

Украина

Металлист 1925 - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист 1925 - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.04.2024

Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

В понедельник состоится битва аутсайдеров. Подопечные Виктора Скрипника встретятся с командой Валерия Иващенко. Поединок номинально пройдет на домашней арене харьковского клуба. Первая встреча этих коллективов в этой кампании завершилась минимальной победой "пивоваров" - 1:0.

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СОДЕРЖАНИЕ

25-й тур УПЛ сезона 2023/24

22.04.2024. Киевская область, "Арена Левый берег"

Арбитр: Романов Виталий

"Металлист 1925" 15:30 "Оболонь"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ

"Металлист 1925": последние новости

Харьковский клуб имеет катастрофическую серию в рамках украинского первенства. Последний триумф "желто-синих" датируется аж 5-м днем ноября. Тогда, в домашней стенах "Металлист 1925" переиграл одесский "Черноморец" (2:1). После того, непременно в каждом туре харьковчане теряли очки.

Не особо помогла и ротация главного тренера: Виктора Скрипника вместо Олега Голодюка. Впрочем, под руководством нового наставника команда начала хоть изредка добывать зачетные баллы. В частности, в весенней части "Металлист 1925" добыл три очка, расписав ничьи с черкасским ЛНЗ Олега Дулуба, ковалевским "Колосом" Ярослава Вишняка и с "Днепром-1" Юрия Максимова. Все эти встречи закончились с индентичным счетом - 1:1.

Из позитива, если очень постараться, можно выделить появление определенной стабильности. Если это так можно назвать. В двух последних турах подопечные Виктора Скрипника не проигрывали. Особенно, показательной в этом плане является встреча с днепрянами. "Металлист 1925" не бросил играть и на 90+3 минуте вырвал ничью. Характер и желание у харьковского коллектива все же есть.

Однако, только этого слишком мало для сохранения прописки в элитном дивизионе. Вряд ли какая-то из команд хочет вылетать... Поэтому, когда как не в матче с прямым конкурентом по таблице доказывать свои намерения.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Фарина, Имереков, Жичиков, Габелок, Гармаш, Юсов, Юрченко, Сидоров, Борячук.

"Оболонь": последние новости

У "пивоваров" дела идут немного лучше, но не намного. На старте весенней части, казалось, что Валерий Иващенко сумел психологически накачать своих подопечных во время зимней паузы. В игре киевлян появилась определенная динамика. Однако, дальше последовала череда неудач.

Да, безусловно, время от времени "Оболонь" свои очки добывает. Была сенсационная победа над житомирским "Полесьем" Сергея Шищенко (1:0) и три ничьи. Речь идет о ничейных поединках с одесским "Черноморцем" Романа Григорчука (1:1), закарпатским "Минаем" Желько Любеновича (1:1) и с "Александрией" Руслана Ротаня (2:2).

Как и свой оппонент, в прошлом поединке "зеленые" продемонстрировали характер и бились до конца. За что, не без доли везения, были награждены одним зачетным баллом.

Однако, опять же, одного настроя мало. Нужна стабильность и определенная структура. Встреча с командой Виктора Скрипника должна стать определяющей для "пивоваров" в борьбе за выживание.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Черненко, Мороз, Груша, Тарануха, Краснопир.

"Металлист 1925" - "Оболонь". Последние матчи

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Металлист 1925 - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.04.2024 - изображение 2

Оболонь Оболонь:

Металлист 1925 - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.04.2024 - изображение 4

"Металлист 1925" - "Оболонь". Личные встречи

На официальном уровне харьковский и киевский коллективы встречались 9 раз. Большинство из них - в рамках Первой лиги Украины. Общая статистика на стороне "пивоваров": 7 побед против 2-х.

Статистика очных поединков:

  • Победы:Металіст 1925 2 - 7 Оболонь
  • Забитые мячи:Металіст 1925 6 - 12 Оболонь
  • В среднем голов за матч:Металіст 1925 0.60 - 1.20 Оболонь
  • Самая большая победа:Металіст 1925 2:0 - 0:3 Оболонь

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"Металлист 1925" - "Оболонь". Турнирное положение команд

Обе команды находятся на дне таблицы - харьковчане и киевляне являются соседями. "Пивовары" опережают своего оппонента лишь на два очка.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ
1 Шахтар Шахтер 23 17 4 2 49 - 19 55
2 Динамо Динамо 23 16 3 4 54 - 24 51
3 Кривбас Кривбасс 25 15 6 4 44 - 25 51
4 СК Дніпро-1 СК Днепр-1 25 12 9 4 35 - 23 45
5 Рух Рух 24 10 10 4 35 - 25 40
6 Полісся Полесье 24 11 6 7 31 - 23 39
7 Ворскла Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30
8 Чорноморець Черноморец 24 9 2 13 34 - 34 29
9 ЛНЗ ЛНЗ 24 7 8 9 23 - 27 29
10 Колос Колос 24 6 10 8 18 - 19 28
11 Зоря Зоря 23 6 8 9 24 - 30 26
12 ФК Олександрія ФК Александрия 24 6 7 11 21 - 32 25
13 Верес Верес 24 4 8 12 22 - 35 20
14 Оболонь Оболонь 24 4 8 12 15 - 34 20
15 Металіст 1925 Металлист 1925 24 4 6 14 24 - 43 18
16 ФК Минай ФК Минай 24 2 9 13 17 - 39 15

"Металлист 1925" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Учитывая домашний статус поединка, букмекеры считают фаворитом подопечных Виктора Скрипника. Не можем согласиться с таким распределением сил. "Пивовары" являются более организованной и стабильной командой. Поэтому поставим именно на киевский коллектив.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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