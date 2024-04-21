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Металлист 1925 - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.04.2024
Металлист 1925 - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В понедельник состоится битва аутсайдеров. Подопечные Виктора Скрипника встретятся с командой Валерия Иващенко. Поединок номинально пройдет на домашней арене харьковского клуба. Первая встреча этих коллективов в этой кампании завершилась минимальной победой "пивоваров" - 1:0.
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- "Металлист 1925" 15:30 "Оболонь"
- "Металлист 1925": последние новости
- "Оболонь": последние новости
- "Металлист 1925" - "Оболонь". Последние матчи
- "Металлист 1925" - "Оболонь". Личные встречи
- "Металлист 1925" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты
- "Металлист 1925" - "Оболонь". Турнирное положение команд
- "Металлист 1925" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
25-й тур УПЛ сезона 2023/24
22.04.2024. Киевская область, "Арена Левый берег"
Арбитр: Романов Виталий
"Металлист 1925" 15:30 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТБ
"Металлист 1925": последние новости
Харьковский клуб имеет катастрофическую серию в рамках украинского первенства. Последний триумф "желто-синих" датируется аж 5-м днем ноября. Тогда, в домашней стенах "Металлист 1925" переиграл одесский "Черноморец" (2:1). После того, непременно в каждом туре харьковчане теряли очки.
Не особо помогла и ротация главного тренера: Виктора Скрипника вместо Олега Голодюка. Впрочем, под руководством нового наставника команда начала хоть изредка добывать зачетные баллы. В частности, в весенней части "Металлист 1925" добыл три очка, расписав ничьи с черкасским ЛНЗ Олега Дулуба, ковалевским "Колосом" Ярослава Вишняка и с "Днепром-1" Юрия Максимова. Все эти встречи закончились с индентичным счетом - 1:1.
Из позитива, если очень постараться, можно выделить появление определенной стабильности. Если это так можно назвать. В двух последних турах подопечные Виктора Скрипника не проигрывали. Особенно, показательной в этом плане является встреча с днепрянами. "Металлист 1925" не бросил играть и на 90+3 минуте вырвал ничью. Характер и желание у харьковского коллектива все же есть.
Однако, только этого слишком мало для сохранения прописки в элитном дивизионе. Вряд ли какая-то из команд хочет вылетать... Поэтому, когда как не в матче с прямым конкурентом по таблице доказывать свои намерения.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Фарина, Имереков, Жичиков, Габелок, Гармаш, Юсов, Юрченко, Сидоров, Борячук.
"Оболонь": последние новости
У "пивоваров" дела идут немного лучше, но не намного. На старте весенней части, казалось, что Валерий Иващенко сумел психологически накачать своих подопечных во время зимней паузы. В игре киевлян появилась определенная динамика. Однако, дальше последовала череда неудач.
Да, безусловно, время от времени "Оболонь" свои очки добывает. Была сенсационная победа над житомирским "Полесьем" Сергея Шищенко (1:0) и три ничьи. Речь идет о ничейных поединках с одесским "Черноморцем" Романа Григорчука (1:1), закарпатским "Минаем" Желько Любеновича (1:1) и с "Александрией" Руслана Ротаня (2:2).
Как и свой оппонент, в прошлом поединке "зеленые" продемонстрировали характер и бились до конца. За что, не без доли везения, были награждены одним зачетным баллом.
Однако, опять же, одного настроя мало. Нужна стабильность и определенная структура. Встреча с командой Виктора Скрипника должна стать определяющей для "пивоваров" в борьбе за выживание.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Черненко, Мороз, Груша, Тарануха, Краснопир.
"Металлист 1925" - "Оболонь". Последние матчи
Металлист 1925:
Оболонь:
"Металлист 1925" - "Оболонь". Личные встречи
На официальном уровне харьковский и киевский коллективы встречались 9 раз. Большинство из них - в рамках Первой лиги Украины. Общая статистика на стороне "пивоваров": 7 побед против 2-х.
Статистика очных поединков:
- Победы: 2 - 7
- Забитые мячи: 6 - 12
- В среднем голов за матч: 0.60 - 1.20
- Самая большая победа: 2:0 - 0:3
"Металлист 1925" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты
"Металлист 1925" - "Оболонь". Турнирное положение команд
Обе команды находятся на дне таблицы - харьковчане и киевляне являются соседями. "Пивовары" опережают своего оппонента лишь на два очка.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|23
|17
|4
|2
|49 - 19
|55
|2
|Динамо
|23
|16
|3
|4
|54 - 24
|51
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|СК Днепр-1
|25
|12
|9
|4
|35 - 23
|45
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|8
|Черноморец
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|9
|ЛНЗ
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10
|Колос
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Зоря
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|12
|ФК Александрия
|24
|6
|7
|11
|21 - 32
|25
|13
|Верес
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|14
|Оболонь
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16
|ФК Минай
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
"Металлист 1925" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:2. Учитывая домашний статус поединка, букмекеры считают фаворитом подопечных Виктора Скрипника. Не можем согласиться с таким распределением сил. "Пивовары" являются более организованной и стабильной командой. Поэтому поставим именно на киевский коллектив.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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