Минай - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2024

Недавно Желько Любенович говорил, что два домашних апрельских матча, - против "Руха" и "Черноморца", - станут ключевыми для "Миная" в борьбе за выживание. Один поединок из этой серии закарпатцы уже отыграли – и не выиграли (ничья 1:1 с "Рухом"). Удастся ли взять максимум с "Черноморцем"? "Минай" оказался в той ситуации, когда практически нет права на ошибку.

УПЛ. 26-ый тур. 27.04.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Денис Резников; VAR-арбитр – Андрей Коваленко

"Минай" 13:00 "Черноморец".

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Новости "Миная"

"Минай" во второй части сезона продолжает набирать очки. Из десяти проведенных в 2024-м году официальных поединков закарпатцы проиграли четыре – меньше половины. Однако этого все равно недостаточно для того, чтобы не находиться на последнем месте турнирной таблицы.

От предпоследнего места "Минай" отстает на три балла. Однако ориентироваться надо минимум на 14-ю строчку, которая даст право сыграть в переходных матчах. Драматизм ситуации заключается в том, что не все зависит от "Миная". Важно также то, как будут набирать очки конкуренты.

Однако на конкурентов Желько Любенович влиять не может. А на игру своих подопечных – да. Сербский тренер очень много комплиментов отсыпает своей команде, но она в целом заслуживает этого. "Минай" хорошо играл и в последнем туре против "Руха", однако не победил.

Очень не хватает закарпатцам травмированного Корнийчука – об этом тренер говорил на последней пресс-конференции.

Ориентировочный состав "Миная": Кемкин - Дмитрук, Чуев, Скиба, Поддубный, Кисель - Петько, Витенчук - Гуничев, Вакула - Устименко

Новости "Черноморца"

Одесситы официально объявили, что будут играть домашний матч против "Шахтера" в Киевской области. Фактически – две игры на поле соперника. Это, по замыслу руководителей одесского клуба, должно упростить команде логистику.

Одна из основных проблем "Черноморца" финального отрезка сезона – это отсутствие турнирных задач, которые бы задевали спортивное самолюбие. Одесситы не имеют реальных шансов на еврокубки, также практически нет шансов вылететь. Задача – строить команду на следующий сезон, однако здесь ребром стоит вопрос будущего Романа Григорчука. У тренера заканчивается контракт с клубом. Будет ли он пролонгирован – неизвестно.

На матч с "Минаем" "Черноморец" выйдет с одной существенной кадровой потерей – дисквалифицирован Александр Васильев. Роль этого футболиста часто недооценивают. Это именно тот случай, когда игрок является бойцом невидимого, но очень полезного для команды фронта. Для Григорчука будет испытание – найти Васильеву замену.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута - Путря, Гучек, Салюк, Ермаков - Кузик, Альваренга - Бадибанга, Брагару, Штогрин - Авагимян

"Минай" – "Черноморец". Статистика личных встреч

В первом круге "Черноморец" разгромил "Минай" со счетом 3:0. Но перед тем одесситы на своем поле проиграли 0:1. Всего в шести матчах – полное равновесие: по две победы каждой из сторон, две ничьи. В четырех из шести матчей между командами забивала только одна сторона.

"Минай" – "Черноморец". Последние матчи команд

Несмотря на положительную общую картину выступлений "Миная" в 2024-м году, следует отметить сухой факт: "Минай" не выигрывает уже в пяти турах подряд. В то же время закарпатцы в последних шести матчах забивали. Это уже достижение.

"Черноморец" готовится сыграть два матча чемпионата против "Шахтера", надеясь отомстить "горнякам" за разгромное поражение в Кубке Украины. В двух последних поединках чемпионата одесситы получили ноль очков.

"Минай" – "Черноморец". Турнирное положение команд

"Минай" – последний, но все еще с надеждой на спасение. "Черноморец" претендует на то, чтобы закрепиться в топ-10. Но для этого еще надо работать.

"Минай" – "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Минай"- "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Минай" уже приучил к тому, что способен давать бой. "Черноморец" на чужом поле не стабилен, поэтому далеко не факт, что первым номером будет действовать именно команда Романа Григорчука. Рискнем предложить ставку на первый гол в матче – его забьет "Минай".