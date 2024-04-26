Рух - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2024

Завтра на "Арене Львов" пятая команда нынешнего сезона УПЛ будет принимать четырнадцатую. Львовяне три матча не могут выиграть, а коллектив из Ровно - два. Возможно, в очном противостоянии кто-то из этих соперников наконец-то наберет три очка?

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Матч 26-го тура УПЛ сезона 2023/24

27.04.2024. Львов, "Арена Львов", 18:00

"Рух" - "Верес"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Рух": последние новости

Подопечные Пономарева три тура не могут выиграть. Безусловно, против "Шахтера" и "Кривбасса" сложно было рассчитывать на положительный результат, а вот в матче против главного аутсайдера сезона от львовян ждали большего. Футболисты "Руха" больше контролировали мяч, 16 (!!!) раз пробили по воротам, но реализация подвела. К тому же, львовяне не слишком уверенно играли во время стандартов и над этим команде еще стоит работать.

"Рух" повторил две клубные рекордные голевые серии: общую, которая длится 9 игр (12 голов) и гостевую – 6 матчей (9 голов). По словам главного тренера, на тренировках его подопечные работают над завершением атак и ударами. Однако в некоторых эпизодах мастерства и хладнокровия все же не хватает. Хозяевам следует прерывать безвыигрышную серию, ведь "Полесье" уже отстает всего на два очка.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Федор

"Верес": последние новости

Ровенский коллектив находится в очень затруднительном турнирном положении, но постепенно приходит в себя во второй части сезона. После достаточно качественного усиления состава и смены тренера, ровенская команда показывает более высокий уровень футбола и по-прежнему имеет все шансы на то, чтобы избежать вылета или попадания в стыковые матчи за право остаться в УПЛ.

В прошлом туре подопечные Шандрука смогли отобрать очки у "Днепра-1". Футболисты "Вереса" много моментов не создали, но в защите они были максимально внимательны. Дисциплина, самоотдача и выполнение тренерских установок позволили команде набрать важный зачетный пункт. Таким образом, завершилась безничейная серия "Вереса", которая до этого длилась четыре игры подряд.

Отметим, что во Львове ровенский коллектив сыграет не в оптимальном составе. Марко Мрвальевич и Денис Янаков продолжают восстанавливаться после повреждения задней поверхности бедра.

Ориентировочный состав "Верес": Когут - Балан, Курко, Вовченко, Шевченко, Кучеренко, Кухарук, Морозко, Яго, Шастал, Гайдучик

Последние пять матчей "Руха" и "Вереса"

"Рух"

22.04. "Минай" - 1:1 (УПЛ)

13.04. "Кривбасс" – 1:1 (УПЛ)

07.04. "Шахтер" – 1:3 (УПЛ)

01.04. ЛНЗ – 1:0 (УПЛ)

16.03. "Металлист 1925" - 4:1 (УПЛ)

"Верес":

21.04. "Верес" - "Днепр-1" 1:1 (УПЛ)

15.04 ЛНЗ - "Верес" 1:0 (УПЛ)

06.04. "Верес" - "Оболонь" 3:0 (УПЛ)

30.03. "Верес" - "Кривбасс" 0:2 (УПЛ)

23.03. "Верес" - "Эссен" 1:3 (спарринг)

Личные встречи

Команды между собой сыграю одиннадцать матчей: шесть побед львовян, две победы "Верес" и три ничьи. Отметим, что игра первого круга завершилась разгромной победой "Руха" – 5:2.

"Рух" - "Верес". Ставки и коэффициенты

"Рух" - "Верес". Прогноз от UA-Футбол

В первом круге у подопечных Пономарева не было никаких проблем – 5:2. Однако с тех пор у "Вереса" многое изменилось. Олег Шандрук возглавил команду и она стала играть увереннее. Хватит ли запаса мощности у четырнадцатой команды УПЛ, чтобы набрать очки во Львове? Считаем, что больше шансов набрать три очка именно у футболистов львовской команды. Прогноз – победа "Руха" (1.94).