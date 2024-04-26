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Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2024
Днепр-1 - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Начало очередного тура родной УПЛ ознаменуется очным поединком команды Юрия Максимова и Александра Шовковского. Украинских болельщиков, однозначно, ожидает главный матч уикенда. "Днепр-1" на своем поле будет принимать киевское "Динамо". Встреча этих коллективов в первом круге текущей кампании завершилась минимальным триумфом днепрян.
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- "Днепр-1" 13:00 "Динамо"
- "Днепр-1": последние новости
- "Динамо": последние новости
- "Днепр-1" - "Динамо". Последние матчи
- "Днепр-1" - "Динамо". Личные встречи
- "Днепр-1" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
- "Днепр-1" - "Динамо". Турнирное положение команд
- "Днепр-1" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
26-й тур УПЛ сезона 2023/24
27.04.2024. Днепр, "Днепр-Арена"
Арбитр: Иванов Юрий
"Днепр-1" 13:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2
"Днепр-1": последние новости
Команду Юрия Максимова, мягко говоря, штормит. С начала декабря днепряне одержали лишь 2 (две!) победы в рамках украинского чемпионата. При этом, за этот период днепровский коллектив расписал сразу 6 ничьих.
Если говорить о текущей ситуации. То сейчас безвыигрышная серия "Днепра-1" насчитывает уже три матча. При этом все эти результаты были зафиксированы в поединках с командами из нижней части турнирной таблицы, а то и аутсайдерами ...
В предыдущих трех турах днепровская команда не сумела на своем поле переиграть луганскую "Зарю" (2:2), а на выезде разошлась миром с харьковским "Металлистом 1925" (1:1) и ровенским "Вересом" (1:1). Примечательно, что в играх с подопечными Юрия Коваля и Олега Шандрука днепряне первыми забивали, однако в итоге упускали победы.
На данной стадии сезона "Днепр-1" выглядит слишком нестабильно. Особенно, если говорить в контексте борьбы за призовые медали. Текущая форма и результаты команды Максимова больше походят характером на почерк середняка, чем на лидера. Днепряне часто создают сложности сами себе и действуют очень вальяжно.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Танчик, Очеретько, Горбунов, Леднев, Гуцуляк.
"Динамо": последние новости
У команды Александра Шовковского все хорошо. Все лидеры окончательно восстановились после травм и набрали отличную игровую форму. Столичный коллектив на хорошем ходу и может принести проблемы только сам себе.
Как это было в матчах весенней части с ровенским "Вересом" и черкасским ЛНЗ. Обе встречи закончились с идентичным счетом - 1:1. В поединке с командой Олега Шандрука пенальти в собственные ворота на последних минутах привез Бенито. А в матче с подопечными Олега Дулуба "бело-синие" не сумели конвертировать статистическое преимущество в забитые мячи.
В общем, динамовцы под руководством СаШо идут в УПЛ без поражений. Последнее фиаско киевской команды в рамках украинского первенства датируется аж третьим днем ноября. Тогда "Динамо, еще под руководством Мирчи Луческу, уступило донецкому "Шахтеру" (0:1).
Перед матчем с "Днепром-1" в распоряжении наставника киевлян полная боевая обойма. К тому же, после болезни вернулся Бражко. Поэтому, несмотря на гостевой статус, "Динамо" должно выходить и забирать три очка. Тем более, учитывая текущий кризис команды Юрия Максимова. Конечно, если динамовцы хотят бороться за чемпионство до конца.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат.
"Днепр-1" - "Динамо". Последние матчи
Днепр-1:
Динамо:
"Днепр-1" - "Динамо". Личные встречи
На официальном уровне днепряне и киевляне провели между собой 9 поединков. 8 из них пришлись именно на чемпионат Украины. Общая статистика, ожидаемо, на стороне столичной команды.
Статистика очных поединков:
- Победы: 3 - 6
- Забитые мячи: 9 - 14
- В среднем голов за матч: 1.00 - 1.56
- Самая большая победа: 3:0 - 1:4
"Днепр-1" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" - "Динамо". Турнирное положение команд
Обе команды являются лидерами турнирной таблицы. Впрочем, на данном этапе сезона днепровский и киевский коллективы выполняют разные задачи. "Динамо" продолжает погоню за первым "Шахтером", а "Днепр-1", похоже, выпал из борьбы за бронзу.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|24
|18
|4
|2
|51 - 20
|58
|2
|Динамо
|24
|17
|3
|4
|57 - 24
|54
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|СК Днепр-1
|25
|12
|9
|4
|35 - 23
|45
|5
|Рух
|25
|10
|11
|4
|36 - 26
|41
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7
|ЛНЗ
|25
|8
|8
|9
|25 - 28
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9
|Черноморец
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|10
|Колос
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Заря
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|12
|ФК Александрия
|25
|6
|7
|12
|22 - 34
|25
|13
|Оболонь
|25
|4
|9
|12
|16 - 35
|21
|14
|Верес
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|15
|Металлист 1925
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
|16
|ФК Минай
|25
|2
|10
|13
|18 - 40
|16
"Днепр-1" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:3. Кроме гостевого статуса, все остальные факторы говорят в пользу "Динамо". На стороне столичного коллектива и подбор исполнителей, и игровая форма, да и вообще класс. Букмекеры тоже, без сюрпризов, считают именно подопечных Александра Шовковского фаворитом этой пары.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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