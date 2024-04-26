Днепр-1 - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.04.2024

Начало очередного тура родной УПЛ ознаменуется очным поединком команды Юрия Максимова и Александра Шовковского. Украинских болельщиков, однозначно, ожидает главный матч уикенда. "Днепр-1" на своем поле будет принимать киевское "Динамо". Встреча этих коллективов в первом круге текущей кампании завершилась минимальным триумфом днепрян.

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26-й тур УПЛ сезона 2023/24

27.04.2024. Днепр, "Днепр-Арена"

Арбитр: Иванов Юрий

"Днепр-1" 13:00 "Динамо"

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"Днепр-1": последние новости

Команду Юрия Максимова, мягко говоря, штормит. С начала декабря днепряне одержали лишь 2 (две!) победы в рамках украинского чемпионата. При этом, за этот период днепровский коллектив расписал сразу 6 ничьих.

Если говорить о текущей ситуации. То сейчас безвыигрышная серия "Днепра-1" насчитывает уже три матча. При этом все эти результаты были зафиксированы в поединках с командами из нижней части турнирной таблицы, а то и аутсайдерами ...

В предыдущих трех турах днепровская команда не сумела на своем поле переиграть луганскую "Зарю" (2:2), а на выезде разошлась миром с харьковским "Металлистом 1925" (1:1) и ровенским "Вересом" (1:1). Примечательно, что в играх с подопечными Юрия Коваля и Олега Шандрука днепряне первыми забивали, однако в итоге упускали победы.

На данной стадии сезона "Днепр-1" выглядит слишком нестабильно. Особенно, если говорить в контексте борьбы за призовые медали. Текущая форма и результаты команды Максимова больше походят характером на почерк середняка, чем на лидера. Днепряне часто создают сложности сами себе и действуют очень вальяжно.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Танчик, Очеретько, Горбунов, Леднев, Гуцуляк.

"Динамо": последние новости

У команды Александра Шовковского все хорошо. Все лидеры окончательно восстановились после травм и набрали отличную игровую форму. Столичный коллектив на хорошем ходу и может принести проблемы только сам себе.

Как это было в матчах весенней части с ровенским "Вересом" и черкасским ЛНЗ. Обе встречи закончились с идентичным счетом - 1:1. В поединке с командой Олега Шандрука пенальти в собственные ворота на последних минутах привез Бенито. А в матче с подопечными Олега Дулуба "бело-синие" не сумели конвертировать статистическое преимущество в забитые мячи.

В общем, динамовцы под руководством СаШо идут в УПЛ без поражений. Последнее фиаско киевской команды в рамках украинского первенства датируется аж третьим днем ноября. Тогда "Динамо, еще под руководством Мирчи Луческу, уступило донецкому "Шахтеру" (0:1).

Перед матчем с "Днепром-1" в распоряжении наставника киевлян полная боевая обойма. К тому же, после болезни вернулся Бражко. Поэтому, несмотря на гостевой статус, "Динамо" должно выходить и забирать три очка. Тем более, учитывая текущий кризис команды Юрия Максимова. Конечно, если динамовцы хотят бороться за чемпионство до конца.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат.

"Днепр-1" - "Динамо". Последние матчи

Днепр-1:

Динамо:

"Днепр-1" - "Динамо". Личные встречи

На официальном уровне днепряне и киевляне провели между собой 9 поединков. 8 из них пришлись именно на чемпионат Украины. Общая статистика, ожидаемо, на стороне столичной команды.

Статистика очных поединков:

Победы: 3 - 6

Забитые мячи: 9 - 14

В среднем голов за матч: 1.00 - 1.56

Самая большая победа: 3:0 - 1:4

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"Днепр-1" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Динамо". Турнирное положение команд

Обе команды являются лидерами турнирной таблицы. Впрочем, на данном этапе сезона днепровский и киевский коллективы выполняют разные задачи. "Динамо" продолжает погоню за первым "Шахтером", а "Днепр-1", похоже, выпал из борьбы за бронзу.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 24 18 4 2 51 - 20 58 2 Динамо 24 17 3 4 57 - 24 54 3 Кривбасс 25 15 6 4 44 - 25 51 4 СК Днепр-1 25 12 9 4 35 - 23 45 5 Рух 25 10 11 4 36 - 26 41 6 Полесье 25 11 6 8 31 - 26 39 7 ЛНЗ 25 8 8 9 25 - 28 32 8 Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30 9 Черноморец 24 9 2 13 34 - 34 29 10 Колос 24 6 10 8 18 - 19 28 11 Заря 24 6 8 10 25 - 32 26 12 ФК Александрия 25 6 7 12 22 - 34 25 13 Оболонь 25 4 9 12 16 - 35 21 14 Верес 24 4 8 12 22 - 35 20 15 Металлист 1925 25 4 7 14 25 - 44 19 16 ФК Минай 25 2 10 13 18 - 40 16

"Днепр-1" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:3. Кроме гостевого статуса, все остальные факторы говорят в пользу "Динамо". На стороне столичного коллектива и подбор исполнителей, и игровая форма, да и вообще класс. Букмекеры тоже, без сюрпризов, считают именно подопечных Александра Шовковского фаворитом этой пары.