ЛНЗ - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 27.04.2024

Двенадцатая победа подряд? Для "Шахтера" ничего не кажется невозможным. Например, в прошлом туре команда Марино Пушича проигрывала 0:1 "Заре", но смогла переломить ход игры благодаря своевременным заменам. "ЛНЗ" надо совершить небольшое чудо, чтобы отнять очки.
Две минимальные победы – и "ЛНЗ" уже в верхней половине турнирной таблицы, став "лучшим среди всех остальных". Между шестой и седьмой командой в УПЛ есть определенный отрыв, и шансы на еврокубки черкасской команды довольно небольшие. Однако находиться в первой половине УПЛ все же приятно.
Положительная серия для команды Дулуба началась с гостевой ничьи с "Динамо". Далее была минимальная победа над "Вересом" (1:0), и в прошлом туре – волевые три очка с "Александрией" (2:1). "ЛНЗ" уступал в счете, но впоследствии смог забить два гола в ответ, воспользовавшись ошибками соперника.
"Мы очень хорошо анализировали "Александрию", знали, что очень много передач поперек и назад. И настраивали наших игроков ждать этих моментов. Хорошо, что это сработало. Любая победа очень положительно влияет на атмосферу. Для нас прежде всего потому, что мы строим новую команду", – отметил Дулуб после матча.
Защитники "ЛНЗ" Максим Ковалев и Александр Каплиенко накануне игры с "Шахтером" вернулись к тренировкам в общей группе.
Новости Шахтера
Последний раз "Шахтер" оставался без победы в матче УПЛ еще 24 ноября, поделив очки с "Полесьем" (1:1). Потом были только победы, зимой и весной. 11 подряд. Благодаря этой серии команда Марино Пушича возглавила турнирную таблицу УПЛ, и комфортно там чувствует себя.
"Шахтер" не является командой с лучшей защитой, или лучшей атакой в лиге, однако лидер чемпионата знает, как одерживать победы – никого в первенстве не брал три очка так часто как "Шахтер" (18 побед).
Как это происходит, можно было увидеть в последнем матче с "Зарей". У "горняков" было преимущество и моменты, а соперник защищался низким блоком из пяти защитников. Затем "Заря" усложнила задачу "Шахтеру", забив неожиданный гол. Остановило ли это "горняков"? Нет. Пушич перевернул игру своей команды, проведя пяти замен, и четыре новых бразильца, а также Данило Сикан вырвали для "Шахтера" победу – 2:1. Настолько велик запас прочности у "горняков", что ни один соперник в УПЛ не кажется им помехой.
Тарас Степаненко и Ефим Конопля, которые не играли с "Зарей", тренировались с командой перед матчем с "ЛНЗ".
Статистика команд, цифры и факты
Это будет вторая встреча "Шахтера" и "ЛНЗ" в истории. Первый матч "горняки" выиграли со счетом 3:0.
"Шахтер" выиграл в УПЛ последние 11 матчей.
"Полесье" остается последней командой, которая не пропустила от "Шахтера" в матче УПЛ (это произошло 24 ноября).
"ЛНЗ" набрал семь очков в последних трех матчах. Это лучшая серия черкасской команды после возобновления чемпионата.
Форвард "Шахтера" Данило Сикан забил три гола в последних трех матчах.
ЛНЗ на своем поле набрал меньше очков, чем на выезде (12 против 20).
Последние пять матчей ЛНЗ и Шахтера
ЛНЗ
21.04 "Александрия" 2:1 (УПЛ)
15.04 "Верес" 1:0 (УПЛ)
08.04 "Динамо" Киев 1:1 (УПЛ)
01.04 "Рух" Львов 0:1 (УПЛ)
23.03 "Минай" 1:2 (УПЛ)
Шахтер
22.04 "Заря" 2:1 (УПЛ)
18.04 "Заря" 3:1 (УПЛ)
14.04 "Ворскла" 1:0 (УПЛ)
07.04 "Рух" 3:1 (УПЛ)
03.04 "Черноморец" 4:1 (Кубок Украины)
Личные встречи
В первом круге "Шахтер" победил со счетом 3:0. Келси забил дубль, еще один мяч был у Сикана. Это единственная встреча команд в истории.
В четырех из последних пяти матчах во всех турнирах "Шахтер" пропускал по голу. Не обязательно станет исключением и матч с ЛНЗ. Команда Дулуба не убедительно действует на своем поле, а "горнякам" все равно где брать три очка – они имеют все для этого возможности. Прогноз – победа "Шахтера" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.