ЛНЗ - Шахтер. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 27.04.2024

Украинская Премьер-лига, 26-й тур

27 апреля 2024 года. Черкассы, "Черкаси-Арена"

"ЛНЗ" 15:30 "Шахтер"

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Двенадцатая победа подряд? Для "Шахтера" ничего не кажется невозможным. Например, в прошлом туре команда Марино Пушича проигрывала 0:1 "Заре", но смогла переломить ход игры благодаря своевременным заменам. "ЛНЗ" надо совершить небольшое чудо, чтобы отнять очки.

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Новости ЛНЗ

Две минимальные победы – и "ЛНЗ" уже в верхней половине турнирной таблицы, став "лучшим среди всех остальных". Между шестой и седьмой командой в УПЛ есть определенный отрыв, и шансы на еврокубки черкасской команды довольно небольшие. Однако находиться в первой половине УПЛ все же приятно.

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Положительная серия для команды Дулуба началась с гостевой ничьи с "Динамо". Далее была минимальная победа над "Вересом" (1:0), и в прошлом туре – волевые три очка с "Александрией" (2:1). "ЛНЗ" уступал в счете, но впоследствии смог забить два гола в ответ, воспользовавшись ошибками соперника.

"Мы очень хорошо анализировали "Александрию", знали, что очень много передач поперек и назад. И настраивали наших игроков ждать этих моментов. Хорошо, что это сработало. Любая победа очень положительно влияет на атмосферу. Для нас прежде всего потому, что мы строим новую команду", – отметил Дулуб после матча.

Защитники "ЛНЗ" Максим Ковалев и Александр Каплиенко накануне игры с "Шахтером" вернулись к тренировкам в общей группе.

Новости Шахтера

Последний раз "Шахтер" оставался без победы в матче УПЛ еще 24 ноября, поделив очки с "Полесьем" (1:1). Потом были только победы, зимой и весной. 11 подряд. Благодаря этой серии команда Марино Пушича возглавила турнирную таблицу УПЛ, и комфортно там чувствует себя.

"Шахтер" не является командой с лучшей защитой, или лучшей атакой в лиге, однако лидер чемпионата знает, как одерживать победы – никого в первенстве не брал три очка так часто как "Шахтер" (18 побед).

Как это происходит, можно было увидеть в последнем матче с "Зарей". У "горняков" было преимущество и моменты, а соперник защищался низким блоком из пяти защитников. Затем "Заря" усложнила задачу "Шахтеру", забив неожиданный гол. Остановило ли это "горняков"? Нет. Пушич перевернул игру своей команды, проведя пяти замен, и четыре новых бразильца, а также Данило Сикан вырвали для "Шахтера" победу – 2:1. Настолько велик запас прочности у "горняков", что ни один соперник в УПЛ не кажется им помехой.

Тарас Степаненко и Ефим Конопля, которые не играли с "Зарей", тренировались с командой перед матчем с "ЛНЗ".

Статистика команд, цифры и факты

Это будет вторая встреча "Шахтера" и "ЛНЗ" в истории. Первый матч "горняки" выиграли со счетом 3:0.

"Шахтер" выиграл в УПЛ последние 11 матчей.

"Полесье" остается последней командой, которая не пропустила от "Шахтера" в матче УПЛ (это произошло 24 ноября).

"ЛНЗ" набрал семь очков в последних трех матчах. Это лучшая серия черкасской команды после возобновления чемпионата.

Форвард "Шахтера" Данило Сикан забил три гола в последних трех матчах.

ЛНЗ на своем поле набрал меньше очков, чем на выезде (12 против 20).

Последние пять матчей ЛНЗ и Шахтера

ЛНЗ

21.04 "Александрия" 2:1 (УПЛ)

15.04 "Верес" 1:0 (УПЛ)

08.04 "Динамо" Киев 1:1 (УПЛ)

01.04 "Рух" Львов 0:1 (УПЛ)

23.03 "Минай" 1:2 (УПЛ)

Шахтер

22.04 "Заря" 2:1 (УПЛ)

18.04 "Заря" 3:1 (УПЛ)

14.04 "Ворскла" 1:0 (УПЛ)

07.04 "Рух" 3:1 (УПЛ)

03.04 "Черноморец" 4:1 (Кубок Украины)

Личные встречи

В первом круге "Шахтер" победил со счетом 3:0. Келси забил дубль, еще один мяч был у Сикана. Это единственная встреча команд в истории.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 24 18 4 2 51-20 +31 58 0 2 Динамо Киев 24 17 3 4 57-24 +33 54 0 3 Кривбасс 25 15 6 4 44-25 +19 51 0 4 СК Днепр-1 25 12 9 4 35-23 +12 45 0 5 Рух 25 10 11 4 36-26 +10 41 0 6 Полесье 25 11 6 8 31-26 +5 39 0 7 ЛНЗ 25 8 8 9 25-28 -3 32 0 8 Ворскла 25 8 6 11 23-37 -14 30 0 9 Черноморец 24 9 2 13 34-34 0 29 0 10 Колос 24 6 10 8 18-19 -1 28 0 11 Заря 24 6 8 10 25-32 -7 26 0 12 ФК Александрия 25 6 7 12 22-34 -12 25 0 13 Оболонь 25 4 9 12 16-35 -19 21 0 14 Верес 24 4 8 12 22-35 -13 20 0 15 Металлист 1925 25 4 7 14 25-44 -19 19 0 16 ФК Минай 25 2 10 13 18-40 -22 16 0

Ставки и Коэффициенты на матч ЛНЗ – Шахтер

Прогноз на матч ЛНЗ – Шахтер от UA-Football

В четырех из последних пяти матчах во всех турнирах "Шахтер" пропускал по голу. Не обязательно станет исключением и матч с ЛНЗ. Команда Дулуба не убедительно действует на своем поле, а "горнякам" все равно где брать три очка – они имеют все для этого возможности. Прогноз – победа "Шахтера" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.