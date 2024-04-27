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Заря - Оболонь. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 28.04.2024
Заря - Оболонь: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 апреля 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Встреча "Зари" и "Оболони" в первом круге закончилась результативной победой луганчан со счётом 4:2. Смогут ли команды вновь порадовать болельщиков подобным перфомансом?
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26-й тур УПЛ сезона 2023/24
28 апреля. Киев. "Левый берег"
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
"Заря" - "Оболонь" 13:00
Видеотрансляция: Youtube
"Заря": последние новости
Два подряд поражения от "Шахтёра" и относительно неплохие последние результаты аутсайдеров чемпионата вновь напомнили подопечным Юрия Коваля, что прописку в высшем дивизионе на следующий сезон они себе ещё не обеспечили.
Над своим будущим соперником, находящимся на 13-м месте в УПЛ, "Заря" имеет пятиочковый отрыв. Положение у луганчан всё ещё неоднозначное, и результат завтрашней встречи может дать ответы на многие вопросы: то ли команда будет спокойно доигрывать сезон в борьбе за попадание в верхнюю половину таблицы, то ли ей ещё придётся немало понервничать.
Впрочем, более вероятным является всё же первый вариант. По игре "Заря" смотрится предпочтительнее аутсайдерского квартета и, причём, более-менее стабильно это доказывает в очных встречах. Если проследить её путь на протяжении сезона, то стоит отметить, что поражения "чёрно-белые" (которых уже 10) терпят лишь от команд из топ-8. Единственное исключение - матч с "Металлистом 1925" ещё в сентябре прошлого года.
В игре с "Оболонью" луганчанам уже смогут помочь отбывшие дисквалификацию Арсений Батагов, Джордан и Герреро. В то же время, не сыграет завтра основной голкипер команде Александр Сапутин, получивший красную карточку в концовке поединка против "Шахтёра".
Ориентировочный состав: Турбаевский, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Дришлюк, Антюх, Кирюханцев, Мишнев, Яцык, Герреро
"Оболонь": последние новости
Весеннюю часть сезона "Оболонь" проводит неважно. За 9 последних туров команда заработала лишь 7 очков - меньше лишь у "Металлиста 1925", и столько же у "Полесья". Отметим, что в этих матчах киевляне смогли поразить ворота соперников всего лишь 6 раз. Впрочем, с нападением у коллектива Иващенко не ладится ещё с начала кампании. На счету "пивоваров" всего лишь 16 забитых голов в текущем розыгрыше УПЛ, что является худшим показателем чемпионата.
В последних четырёх матчах "Оболонь" встречалась исключительно с соседями по таблице. Сперва киевская команда потерпела разгромное поражение в гостях от "Вереса", после чего расписала мировые ничьи с "Александрией", "Минаем" и вышеупомянутым "Металлистом 1925".
Во вторник стало известно, что из-за повреждения предстоящую встречу пропустит капитан "пивоваров" Олег Слободян.
Ориентировочный состав: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Краснопир
"Заря" - "Оболонь" Последние матчи
"Заря":
- 22.04 "Шахтёр" - "Заря" 2:1 (УПЛ)
- 18.04 "Заря" - "Шахтёр" 1:3 (УПЛ)
- 14.04. "Заря" - "Черноморец" 1:0 (УПЛ)
- 09.04. "Днепр-1" - "Заря" 2:2 (УПЛ)
- 04.04. "Заря" – "Динамо" 0:3 (УПЛ)
"Оболонь":
- 22.04 "Металлист 1925" - "Оболонь" 1:1 (УПЛ)
- 17.04 "Александрия" - "Оболонь" 2:2 (УПЛ)
- 13.04 "Оболонь" - "Минай" 1:1 (УПЛ)
- 06.04 "Верес" - "Оболонь" 3:0 (УПЛ)
- 30.03 "Оболонь" - "Шахтер" 0:3 (УПЛ)
"Заря" - "Оболонь". Личные встречи
После своего обновления "Оболонь" сыграет с "Зарей" во второй раз. Во времена, когда киевляне функционировали под прежним юридическим лицом, команды провели между собой 11 встреч.
Победы: 5 - 5
Забитых мячей:13 - 14
Крупнейшая победа: 2:0 3:1 2:0 - 3:0 5:2
Турнирное положение
"Заря" - "Оболонь". Ставки и коэффициенты
"Заря" - "Оболонь". Прогноз от UA-Футбол
Надёжная ставка - победа "Зари" (КФ - 1.70). Для любителей рискнуть можем предложить фору (-1,5) на "Зарю" с коэффициентом 2,74.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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