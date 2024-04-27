Колос - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 апреля 2024

И "Колос", и "Александрия" проводят весеннюю часть сезона откровенно плохо. Обе команды в кризисе и не могут похвастаться результатами, поэтому очный матч будет для обеих очень важным, особенно для тренеров. Потому что шишки после неудачных матчей и серий летят в основном в сторону Вишняка и Ротаня.

Не смотря на то, что ситуация в турнирной таблице у соперников более-менее стабильная, все может измениться довольно быстро. Так что очки нужно брать, и чем больше, тем лучше.

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Что ж, смотрим, с чем соперники подходят к очному противостоянию.

"Колос" (Ковалевка) – ФК "Александрия"

VBET Лига. 26-й тур

28 апреля, Ковалевка, стадион "Колос", 15:30.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Колос", последние новости:

"Колос" до матча прошлого тура с "Ворсклой" весной еще не выигрывал. Кризисная серия ковалевцев снова начала подогревать слухи в СМИ об отставке главного тренера команды. Более того, назывался даже дедлайн – именно матч с "Ворсклой", если бы он закончился неудачно, мог стать последним для тренера у руля команды.

Но, "Колос" выиграл, и Вишняк может вздохнуть спокойно. Теперь до конца сезона руководство вряд ли будет принимать драконовские меры.

Понимает это и Ярослав Петрович, однако он также должен понимать, что если команда продолжит проигрывать, по окончанию сезона руководство может принять меры. Условное 10-12-е место при блеклой игре вряд ли может радовать болельщиков клуба.

Впрочем, сам тренер говорит о том, что такая ситуация на него не давит, но и радостной такую обстановку также нельзя назвать:

"Есть журналисты, которые пишут о футболе. А есть люди, занимающиеся неблагодарными делами. По-человечески неприятно, когда кто-то говорит, что в раздевалке было так, было этак. Конечно, есть разные разговоры. Возможно, болельщикам это интересно. Спросите тех людей, кто это распространяет. На меня это не давит", - сказал Вишняк после победы над "Ворсклой".

По кадрам ковалевцев – вернулся в строй после травмы бразилец Диего, а вот Тотовицкий и Лучкевич все еще восстанавливаются и с "Александрией" точно не сыграют. Также из-за перебора желтых карточек вне игры будет Максименко.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Емец, Бондаренко, Бурда, Цуриков, Милько, Демченко, Ильин, Ориховский, Топалов, Безбородько

"Александрия", последние новости:

У "Александрии" поточные дела в чемпионате еще хуже, чем у "Колоса". Команда не выигрывает пять последних матчей, и апофеозом стала игра прошлого тура с ЛНЗ. "Горожане" лучше начали, забили быстрый гол и могли рассчитывать на положительный результат, но дурацкие, по другому и не скажешь, привозы двух легионеров команды в концовке каждого из таймов привели к обидному поражению.

В итоге, команда сейчас идет на 12-м месте в таблице, и хоть и имеет небольшой гандикап перед преследователями, но в случае еще пары негативных результатов станет реальным борцом за выживание.

Думаю, Руслан Петрович это понимает, и поэтому воскресный матч будет даже более важным именно для "Александрии", чем для "Колоса".

"Даже не знаю, что комментировать по поводу того, что помешало. Потому что всю игру контролировать, допустить 2 ошибки и проиграть из-за этого игру... Но это футбол. Я даже не знаю, что нужно еще делать, чтобы мы победили, потому что в каждой игре мы допускаем какие-то очень легкие ошибки. Но это игра, мы разберемся и будем двигаться дальше", - говорил после поражения от ЛНЗ хавбек "горожан" Иван Калюжный.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Логинов, Сигеев, Копына, Мартынюк, Калюжный, Беляев, Михайленко, Калитвинцев, Шулянский, Кулаков

Турнирная таблица

После победы над "Ворсклой" "Колос", кажется, обезопасил себя от нервной концовки чемпионата с перспективой борьбы за выживание. Команда идет на 10-м месте в таблице с 28 очками. Тем не менее, ковалевцам расслабляться пока не стоит, так как отрыв от 13-го места не такой уж и большой, а в УПЛ может случиться что угодно.

"Александрия" идет на 12-м месте в таблице с 25 очками. Запас в 4 очка от "Оболони" вроде как и есть, но вроде как и не тот, который позволяет почивать на лаврах, поэтому набирать команде Ротаня нужно, причем нужно начинать это делать уже сейчас, чтобы не откладывать в долгий ящик.

Также отметим, что "Колос" и "Александрия" в таблице разделяют все 3 пункта, так что это будет битва равных соседей.

Последние матчи

В шести последних матчах у "Колоса" 1 победа, 1 ничья и 4 поражениях при разнице мячей 5:8.

"Шахтер" - "Колос" 3:2

"Кривбасс" - "Колос" 1:0

"Колос" - "Днепр-1" 0:2

"Колос" - "Металлист 1925" 1:1

"Полесье" - "Колос" 1:0

"Ворскла" - "Колос" 0:2

"Александрия" в последних шести матчах добыла 1 победу, 2 раза сыграл вничью при 3 поражениях. Разница мячей – 7:10.

"Александрия" - "Ворскла" 1:0

"Минай" - "Александрия" 2:2

"Черноморец" - "Александрия" 3:2

"Александрия" - "Динамо" 0:1

"Александрия" - "Оболонь" 2:2

"Александрия" - ЛНЗ 1:2

В матче 10-го тура в Александрии "Колос" с минимальным счетом 1:0 обыграл "горожан".

"Колоса" - "Александрия": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колоса" - "Александрия" от UA-Футбол

Букмекеры видят условным фаворитом матча "Колос", но с высоким коэффициентом (2.5 на победу хозяев), что говорит об игре на три исхода.

Тем не менее, этот матч больше нужен именно гостям, которые приедут в Ковалевку точно не на прогулку. Есть чувство, что команда Ротаня, тем более после провального матча прошлого тура, будет грызть газон и "Колосу" не проиграет.

Прогноз UA-Футбол: Х2 за 1.60.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.