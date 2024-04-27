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Кривбасс - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.04.2024
Кривбасс - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.04.2024
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Воскресный игровой день очным поединком закроют команды Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника. Криворожский и харьковский клубы являются представителями разных эшелонов турнирной таблицы. "Кривбассс" идет в лидерах, а "Металлист 1925", благодаря победе "Миная", упал на последнее место.
Встреча этих коллективов в первом круге чемпионата завершилась гостевой победой криворожан - со счетом 3:1. В свою очередь этот поединок рассудит бригада арбитров во главе с Александром Шандором.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Кривбасс" 18:00 "Металлист 1925"
- "Кривбасс": последние новости
- "Металлист 1925": последние новости
- "Кривбасс" - "Металлист 1925". Последние матчи
- "Кривбасс" - "Металлист 1925". Личные встречи
- "Кривбасс" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты
- "Кривбасс" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд
- "Кривбасс" - "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол
26-й тур УПЛ сезона 2023/24
28.04.2024. Кривой Рог, стадион "Горняк"
Арбитр: Шандор Александр
"Кривбасс" 18:00 "Металлист 1925"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Кривбасс": последние новости
С ноября прошлого года команда Юрия Вернидуба проиграла два матча в рамках УПЛ. Эти два поражения были зафиксированы в матчах с нашими грандами: киевским "Динамо" (0:2) и донецким "Шахтером" (2:5).
Во всех остальных поединках криворожский коллектив непременно добывал зачетные баллы. При этом, с того времени "Кривбасс" лишь трижды сыграл вничью. Речь идет о встречах с луганской "Зарей" (2:2), полтавской "Ворсклой" (1:1) и львовским "Рухом" (1:1).
Этот "Кривбасс", однозначно, имеет характер. Несмотря на различные обстоятельства, подопечные Вернидуба действуют монолитно и умеют выгрызать очки. Не благодаря, а вопреки. Впрочем, можно констатировать, что криворожский клуб окончательно выбыл из гонки за золотые медали. "Горняки" Марино Пушича имеют гандикап в 10 баллов.
Относительно матча с "Металлистом 1925", то в пользу "Кривбасса" говорит абсолютно все. Статус домашнего поединка, подбор исполнителей, сыгранность и игровая форма. Очень трудно придумать причины и факторы, согласно или благодаря которым харьковчане сумеют отобрать очки в этом поединке...
Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Хомченовский, Соса, Лунев, Кожушко.
"Металлист 1925": последние новости
В субботу свой матч текущего тура провел закарпатский "Минай". Подопечные Желько Любеновича на своем поле обыграли одесский "Черноморец" (2:0) и обошли "Металлист 1925" в турнирной таблице.
Сейчас харьковский клуб является абсолютным аутсайдером украинского первенства. И честно говоря, в этом туре скорее всего таким и останется. Непонятно за счет чего "желто-синие" могут получить зачетные баллы в Кривом Роге.
Если говорить о предыдущих матчах, то не сказать, что харьковчане выглядят абсолютно безыдейно и инертно. Футболисты "Металлиста 1925" бьются и проявляют желание. Этот тезис подтверждают поединки против киевской "Оболони" Валерия Иващенко (1:1) и "Днепра-1" Юрия Максимова (1:1). В обеих этих встречах подопечные Виктора Скрипника первыми пропускали, но в итоге отыгрывались. Однако, из плюсов на этом все.
Как бы это ни звучало, игрокам харьковского коллектива ощутимо не хватает ментора и тренерской руки. В отличие от своих футболистов, запала в глазах и решениях Скрипника не просматривается... Такое впечатление, что коуч "Металлиста 1925" потерял интерес к футболу.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус, Габелок, Юсов, Гармаш, Юрченко, Борячук, Сидоров.
"Кривбасс" - "Металлист 1925". Последние матчи
Кривбасс:
Металлист 1925:
"Кривбасс" - "Металлист 1925". Личные встречи
На официальном уровне криворожский и харьковский клубы пересекались на футбольном поле трижды. Все эти поединки прошли под эгидой УПЛ. На данный момент команды имеют паритет по количеству побед и забитых мячей.
Статистика очных поединков:
- Победы: 2 - 2
- Забитые мячи: 6 - 6
- В среднем голов за матч: 1.50 - 1.50
- Самая большая победа: 3:1 - 1:3
"Кривбасс" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты
"Кривбасс" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд
Команды Юрия Вернидуба и Виктора Скприника борются за абсолютно разные задачи. Между коллективами классовая пропасть. "Кривбасс" идет в лидерах, а "Металлист 1925" пытается сохранить прописку в элитном дивизионе.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|25
|19
|4
|2
|54 - 20
|61
|2
|Динамо
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10
|Колос
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Зоря
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|12
|ФК Александрия
|25
|6
|7
|12
|22 - 34
|25
|13
|Оболонь
|25
|4
|9
|12
|16 - 35
|21
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
"Кривбасс" - "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:0. Букмекеры дают на победу харьковчан в этом поединке коэффициент в размере 4,95. Учитывая все факторы и силу команд, совершенно непонятно, почему эта цифра является такой малой. Однозначно, фаворитом этой пары является именно "Кривбасс". И мы не видим причин, почему команда Юрия Вернидуба может не добыть три очка.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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