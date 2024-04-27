Кривбасс - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.04.2024

Воскресный игровой день очным поединком закроют команды Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника. Криворожский и харьковский клубы являются представителями разных эшелонов турнирной таблицы. "Кривбассс" идет в лидерах, а "Металлист 1925", благодаря победе "Миная", упал на последнее место.

Встреча этих коллективов в первом круге чемпионата завершилась гостевой победой криворожан - со счетом 3:1. В свою очередь этот поединок рассудит бригада арбитров во главе с Александром Шандором.

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26-й тур УПЛ сезона 2023/24

28.04.2024. Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: Шандор Александр

"Кривбасс" 18:00 "Металлист 1925"

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"Кривбасс": последние новости

С ноября прошлого года команда Юрия Вернидуба проиграла два матча в рамках УПЛ. Эти два поражения были зафиксированы в матчах с нашими грандами: киевским "Динамо" (0:2) и донецким "Шахтером" (2:5).

Во всех остальных поединках криворожский коллектив непременно добывал зачетные баллы. При этом, с того времени "Кривбасс" лишь трижды сыграл вничью. Речь идет о встречах с луганской "Зарей" (2:2), полтавской "Ворсклой" (1:1) и львовским "Рухом" (1:1).

Этот "Кривбасс", однозначно, имеет характер. Несмотря на различные обстоятельства, подопечные Вернидуба действуют монолитно и умеют выгрызать очки. Не благодаря, а вопреки. Впрочем, можно констатировать, что криворожский клуб окончательно выбыл из гонки за золотые медали. "Горняки" Марино Пушича имеют гандикап в 10 баллов.

Относительно матча с "Металлистом 1925", то в пользу "Кривбасса" говорит абсолютно все. Статус домашнего поединка, подбор исполнителей, сыгранность и игровая форма. Очень трудно придумать причины и факторы, согласно или благодаря которым харьковчане сумеют отобрать очки в этом поединке...

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Хомченовский, Соса, Лунев, Кожушко.

"Металлист 1925": последние новости

В субботу свой матч текущего тура провел закарпатский "Минай". Подопечные Желько Любеновича на своем поле обыграли одесский "Черноморец" (2:0) и обошли "Металлист 1925" в турнирной таблице.

Сейчас харьковский клуб является абсолютным аутсайдером украинского первенства. И честно говоря, в этом туре скорее всего таким и останется. Непонятно за счет чего "желто-синие" могут получить зачетные баллы в Кривом Роге.

Если говорить о предыдущих матчах, то не сказать, что харьковчане выглядят абсолютно безыдейно и инертно. Футболисты "Металлиста 1925" бьются и проявляют желание. Этот тезис подтверждают поединки против киевской "Оболони" Валерия Иващенко (1:1) и "Днепра-1" Юрия Максимова (1:1). В обеих этих встречах подопечные Виктора Скрипника первыми пропускали, но в итоге отыгрывались. Однако, из плюсов на этом все.

Как бы это ни звучало, игрокам харьковского коллектива ощутимо не хватает ментора и тренерской руки. В отличие от своих футболистов, запала в глазах и решениях Скрипника не просматривается... Такое впечатление, что коуч "Металлиста 1925" потерял интерес к футболу.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус, Габелок, Юсов, Гармаш, Юрченко, Борячук, Сидоров.

"Кривбасс" - "Металлист 1925". Последние матчи

Кривбасс:

Металлист 1925:

"Кривбасс" - "Металлист 1925". Личные встречи

На официальном уровне криворожский и харьковский клубы пересекались на футбольном поле трижды. Все эти поединки прошли под эгидой УПЛ. На данный момент команды имеют паритет по количеству побед и забитых мячей.

Статистика очных поединков:

Победы: 2 - 2

Забитые мячи: 6 - 6

В среднем голов за матч: 1.50 - 1.50

Самая большая победа: 3:1 - 1:3

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"Кривбасс" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Кривбасс" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд

Команды Юрия Вернидуба и Виктора Скприника борются за абсолютно разные задачи. Между коллективами классовая пропасть. "Кривбасс" идет в лидерах, а "Металлист 1925" пытается сохранить прописку в элитном дивизионе.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 25 19 4 2 54 - 20 61 2 Динамо 25 18 3 4 59 - 25 57 3 Кривбасс 25 15 6 4 44 - 25 51 4 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45 5 Рух 26 11 11 4 39 - 27 44 6 Полесье 25 11 6 8 31 - 26 39 7 ЛНЗ 26 8 8 10 25 - 31 32 8 Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30 9 Черноморец 25 9 2 14 34 - 36 29 10 Колос 24 6 10 8 18 - 19 28 11 Зоря 24 6 8 10 25 - 32 26 12 ФК Александрия 25 6 7 12 22 - 34 25 13 Оболонь 25 4 9 12 16 - 35 21 14 Верес 25 4 8 13 23 - 38 20 15 ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19 16 Металлист 1925 25 4 7 14 25 - 44 19

"Кривбасс" - "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Букмекеры дают на победу харьковчан в этом поединке коэффициент в размере 4,95. Учитывая все факторы и силу команд, совершенно непонятно, почему эта цифра является такой малой. Однозначно, фаворитом этой пары является именно "Кривбасс". И мы не видим причин, почему команда Юрия Вернидуба может не добыть три очка.