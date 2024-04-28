Полесье - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.04.2024

В понедельник житомирская и полтавская команды очным поединком официально закроют 26-й тур чемпионата Украины. "Волки" Сергея Шищенко будут пытаться отомстить подопечным Сергея Долганского за поражение в полуфинале национального Кубка.

Примечательно, что встреча этих коллективов в первом круге УПЛ закончилась уверенной победой "Полесья" - со счетом 3:0. В общем, на данном этапе сезона эта встреча выглядит как поединок очень близких по уровню команд.

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26-й тур УПЛ сезона 2023/24

29.04.2024. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Балакин Николай

"Полесье" 18:00 "Ворскла"

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"Полесье": последние новости

Житомиряне понемногу выходят из того кризиса, в который попали на старте весенней части. После серии из четырех поражений подряд "волки" на выезде переиграли закарпатский "Минай" Желько Любеновича (3:2) и на своем поле минимально одолели ковалевский "Колос" Ярослава Вишняка (1:0).

Впрочем, в последнем туре последовала месть от киевского "Динамо" за поражение в первой части украинского первенства текущего сезона. Подопечные Александра Шовковского трижды расписались в воротах команды Сергея Шищенко и при этом не пропустили.

"Полесье" в том поединке подвел Кравец, оформив две желтые буквально за три минуты. Однако, на ход той встречи это особо не повлияло, так как на тот момент динамовцы уже имели преимущество в счете в два мяча.

Матч против столичного коллектива не может быть показательным, поскольку все прекрасно понимают статус соперника. Однако, можно констатировать, что "Полесье" выбыл из четверки лучших команд УПЛ и сейчас ведет борьбу за 5-ю позицию.

Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик, Михайличенко, Смоляков, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Кушниренко, Назаренко, Мустафаев, Козак, Луифер.

"Ворскла": последние новости

После домашнего поражения в предыдущем туре от кризисного "Колоса", мысль о том, что полтавчане акцентировали все свое внимание на предстоящем финале Кубка, окончательно сформировалась.

В определенном смысле команду Сергея Долганского можно понять. Выше не прыгнешь - зона еврокубков, все же, слишком далеко. Ниже также, особо, не упадешь. Тем не менее, марку на полях регулярного первенства нужно также держать.

Встреча против житомирских "волков" станет в этом смысле показательной. Поскольку, житомирский коллектив будет очень хотеть отомстить за вылет в полуфинале Кубка. К тому же "Полесье" активно ведет борьбу за зону еврокубков, или же стремится туда попасть по итогам чемпионата. Зависит от того, кто как сопоставляет амбиции и реальные возможности "волков".

Этот тезис также подтверждает тот факт, что в последних 5-ти турах "Ворскла" набрала лишь 1 (один!) зачетный балл. Катастрофическая статистика, ничего не скажешь. В любом случае "зеленые" все еще выглядят как крепкий середняк, который может создать проблемы любой команде. Однако, нужен правильный настрой. Но будет ли он в игре против "Полесья"? Большой вопрос.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Павлюк, Ковталюк, Якубу, Нестеренко, Мякушко, Челядин, Хрипчук, Кане, Сиссоко.

"Полесье" - "Ворскла". Последние матчи

Полесье:

Ворскла:

"Полесье" - "Ворскла". Личные встречи

Житомиряне и полтавчане имеют достаточно насыщенную историю очных противостояний. "Полесье" и "Ворскла" пересекались абсолютно на разных уровнях и турнирах. Минимальное преимущество по победам имеют именно "волки".

Статистика очных поединков:

Победы: 8 - 7

Забитые мячи: 29 - 28

В среднем голов за матч: 1.38 - 1.33

Самая большая победа: 3:0 - 2:5

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"Полесье" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Ворскла". Турнирное положение команд

Кто бы мог осенью подумать, что во второй части сезона "Полесье" и "Ворскла" будут соседями в таблице. Впрочем, пока ситуация складывается именно так. Хотя и между командами есть гандикап в 9 зачетных баллов.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 25 19 4 2 54 - 20 61 2 Динамо 25 18 3 4 59 - 25 57 3 Кривбасс 25 15 6 4 44 - 25 51 4 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45 5 Рух 26 11 11 4 39 - 27 44 6 Полесье 25 11 6 8 31 - 26 39 7 ЛНЗ 26 8 8 10 25 - 31 32 8 Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30 9 Черноморец 25 9 2 14 34 - 36 29 10 Колос 24 6 10 8 18 - 19 28 11 Заря 25 6 9 10 25 - 32 27 12 ФК Александрия 25 6 7 12 22 - 34 25 13 Оболонь 26 4 10 12 16 - 35 22 14 Верес 25 4 8 13 23 - 38 20 15 ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19 16 Металлист 1925 25 4 7 14 25 - 44 19

"Полесье" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Учитывая игровую форму, кондиции и подбор исполнителей, эти команды сейчас выглядят достаточно равными по классу. Однако, главный вопрос заключается в желании - у кого из коллективов его будет больше? Букмекеры также, от слова совсем, не выделяют явного фаворита в этой паре. Поставим на боевую ничью, при этом обе стороны сумеют отличиться забитыми мячами.