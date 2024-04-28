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Полесье - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.04.2024
Полесье - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.04.2024
Фото пресслужби ФК "Полісся"
В понедельник житомирская и полтавская команды очным поединком официально закроют 26-й тур чемпионата Украины. "Волки" Сергея Шищенко будут пытаться отомстить подопечным Сергея Долганского за поражение в полуфинале национального Кубка.
Примечательно, что встреча этих коллективов в первом круге УПЛ закончилась уверенной победой "Полесья" - со счетом 3:0. В общем, на данном этапе сезона эта встреча выглядит как поединок очень близких по уровню команд.
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- "Полесье" 18:00 "Ворскла"
- "Полесье": последние новости
- "Ворскла": последние новости
- "Полесье" - "Ворскла". Последние матчи
- "Полесье" - "Ворскла". Личные встречи
- "Полесье" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты
- "Полесье" - "Ворскла". Турнирное положение команд
- "Полесье" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
26-й тур УПЛ сезона 2023/24
29.04.2024. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"
Арбитр: Балакин Николай
"Полесье" 18:00 "Ворскла"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Полесье": последние новости
Житомиряне понемногу выходят из того кризиса, в который попали на старте весенней части. После серии из четырех поражений подряд "волки" на выезде переиграли закарпатский "Минай" Желько Любеновича (3:2) и на своем поле минимально одолели ковалевский "Колос" Ярослава Вишняка (1:0).
Впрочем, в последнем туре последовала месть от киевского "Динамо" за поражение в первой части украинского первенства текущего сезона. Подопечные Александра Шовковского трижды расписались в воротах команды Сергея Шищенко и при этом не пропустили.
"Полесье" в том поединке подвел Кравец, оформив две желтые буквально за три минуты. Однако, на ход той встречи это особо не повлияло, так как на тот момент динамовцы уже имели преимущество в счете в два мяча.
Матч против столичного коллектива не может быть показательным, поскольку все прекрасно понимают статус соперника. Однако, можно констатировать, что "Полесье" выбыл из четверки лучших команд УПЛ и сейчас ведет борьбу за 5-ю позицию.
Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик, Михайличенко, Смоляков, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Кушниренко, Назаренко, Мустафаев, Козак, Луифер.
"Ворскла": последние новости
После домашнего поражения в предыдущем туре от кризисного "Колоса", мысль о том, что полтавчане акцентировали все свое внимание на предстоящем финале Кубка, окончательно сформировалась.
В определенном смысле команду Сергея Долганского можно понять. Выше не прыгнешь - зона еврокубков, все же, слишком далеко. Ниже также, особо, не упадешь. Тем не менее, марку на полях регулярного первенства нужно также держать.
Встреча против житомирских "волков" станет в этом смысле показательной. Поскольку, житомирский коллектив будет очень хотеть отомстить за вылет в полуфинале Кубка. К тому же "Полесье" активно ведет борьбу за зону еврокубков, или же стремится туда попасть по итогам чемпионата. Зависит от того, кто как сопоставляет амбиции и реальные возможности "волков".
Этот тезис также подтверждает тот факт, что в последних 5-ти турах "Ворскла" набрала лишь 1 (один!) зачетный балл. Катастрофическая статистика, ничего не скажешь. В любом случае "зеленые" все еще выглядят как крепкий середняк, который может создать проблемы любой команде. Однако, нужен правильный настрой. Но будет ли он в игре против "Полесья"? Большой вопрос.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Павлюк, Ковталюк, Якубу, Нестеренко, Мякушко, Челядин, Хрипчук, Кане, Сиссоко.
"Полесье" - "Ворскла". Последние матчи
Полесье:
Ворскла:
"Полесье" - "Ворскла". Личные встречи
Житомиряне и полтавчане имеют достаточно насыщенную историю очных противостояний. "Полесье" и "Ворскла" пересекались абсолютно на разных уровнях и турнирах. Минимальное преимущество по победам имеют именно "волки".
Статистика очных поединков:
- Победы: 8 - 7
- Забитые мячи: 29 - 28
- В среднем голов за матч: 1.38 - 1.33
- Самая большая победа: 3:0 - 2:5
"Полесье" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Полесье" - "Ворскла". Турнирное положение команд
Кто бы мог осенью подумать, что во второй части сезона "Полесье" и "Ворскла" будут соседями в таблице. Впрочем, пока ситуация складывается именно так. Хотя и между командами есть гандикап в 9 зачетных баллов.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|25
|19
|4
|2
|54 - 20
|61
|2
|Динамо
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10
|Колос
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12
|ФК Александрия
|25
|6
|7
|12
|22 - 34
|25
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
"Полесье" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Учитывая игровую форму, кондиции и подбор исполнителей, эти команды сейчас выглядят достаточно равными по классу. Однако, главный вопрос заключается в желании - у кого из коллективов его будет больше? Букмекеры также, от слова совсем, не выделяют явного фаворита в этой паре. Поставим на боевую ничью, при этом обе стороны сумеют отличиться забитыми мячами.
Даний прогноз - тільки один з можливих варіантів розвитку подій; він не гарантує виграшу.
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