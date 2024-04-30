Черноморец – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.05.2024

В перенесенном матче 12-го тура УПЛ лидер чемпионата приедет в гости к команде, которая разочаровывает собственных болельщиков игрой и результатами. Удастся ли подопечным Григорчука остановить "горняков", которые сейчас находятся в своей оптимальной форме?

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Украинская Премьер-лига, 12-й тур

01 мая 2024 года. Киевская обл., "Арена Левый берег". 13:00

"Черноморец" - "Шахтер"

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

"Черноморец": последние новости

Одесситы разочаровывают в весенней части сезона. Подопечные Романа Григорчука проиграли свои три предыдущих матча и забили всего один гол. Возможно, сказывается отсутствие турнирной мотивации, ведь "Черноморец" уже не имеет шансов бороться за еврокубки. Однако если одесситы продолжат проигрывать, то они могут даже опуститься в зону переходных матчей с клубами Первой лиги. Коллектив Григорчука ожидают две игры против "Шахтера" и рассчитывать на положительный результат очень сложно.

В противостоянии с "Минаем" не ощущалось командной злости, опять же одесситы не проявили характер. На фоне партнеров выделяется Максим Брагару, но сам он сделать ничего не может. Нынешний "Черноморец" - жалкая пародия команды, когда-то игравшей в еврокубках. Если одесситы пропускают первыми, топеревернуть ход встречи они уже не могут. На матч против "Шахтера" должен вернуться Александр Васильев, являющийся важным игроком для "моряков".

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута - Гучек, Салюк, Ермаков - Брагару, Васильев, Шпорн, Путря - Кузык - Штогрин, Бадибанга

"Шахтер": последние новости

Никто не может остановить подопечных Пушича во второй части сезона УПЛ. В последний раз "Шахтер" не побеждал в чемпионате еще 24 ноября, когда сыграл вничью с "Полесьем". Победная серия "горняков" составляет уже 12 матчей, и это действительно впечатляющий показатель. Безусловно, лидер Премьер-лиги далеко не всегда играет идеально, но добивается результата за счет индивидуальных действий лидеров. К тому же, стоит отметить длину лавы запасных. Выходящие по ходу матчей игроки действительно усиливают игру "Шахтера". Следует также отметить тренерский штаб, умеющий вовремя проводить замены.

В противостоянии с ЛНЗ "горнякам" было непросто, но они за счет класса дожали соперников. Стабильной игры в течение 90 минут в исполнении лидера мы снова не увидели, но индивидуальное мастерство легионеров снова помогло. Уже на девятой минуте встречи пришлось заменять Бондаренко, который получил травму и в среду не сыграет. Безусловно, это существенная потеря для "Шахтера".

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин, Судаков, Марлон, Зубков – Сикан

"Черноморец" – "Шахтер". Личные встречи

Если учитывать еще советские времена, то команды между собой сыграли 129 матчей: 32 победы "Черноморца", 71 победа "Шахтера" и 26 ничьих. В УПЛ оба коллектива сыграли 53 матча: 38 побед "Шахтера", 7 побед "Черноморца" и 8 ничьих. Последний раз соперники встречались в начале апреля, когда "горняки" разгромили одесситов в Кубке Украины - 4:1.

Последние матчи команд

"Шахтер"

27.04. ЛНЗ 3:0 (УПЛ)

22.04 "Заря" 2:1 (УПЛ)

18.04 "Заря" 3:1 (УПЛ)

14.04 "Ворскла" 1:0 (УПЛ)

07.04 "Рух" 3:1 (УПЛ)

"Черноморец"

27.04. "Минай" 0:2 (УПЛ)

20.04. "Кривбасс" 1:2 (УПЛ)

14.04. "Заря" 0:1 (УПЛ)

07.04. "Александрия" 3:2 (УПЛ)

03.04. "Шахтер" 1:4 (Кубок Украины)

Факты и цифры

Победная серия "Шахтера" в чемпионате уже составляет двенадцать игр;

Безничейная серия "Черноморца" в УПЛ продолжается 7 матчей: 2 победы на 5 поражений;

Команды Романа Григорчука уже потерпели 80 поражений в турнирах;

Голевая серия Даниила Сикана длится 4 игры – 4 гола.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 25 19 4 2 54-20 +34 61 0 2 Динамо 25 18 3 4 59-25 +34 57 0 3 Кривбасс 26 16 6 4 47-25 +22 54 0 4 СК Днепр-1 26 12 9 5 36-25 +11 45 0 5 Рух 26 11 11 4 39-27 +12 44 0 6 Полесье 26 12 6 8 32-26 +6 42 0 7 ЛНЗ 26 8 8 10 25-31 -6 32 0 8 Ворскла 26 8 6 12 23-38 -15 30 0 9 Колос 25 6 11 8 18-19 -1 29 0 10 Черноморец 25 9 2 14 34-36 -2 29 0 11 Заря 25 6 9 10 25-32 -7 27 0 12 ФК Александрия 26 6 8 12 22-34 -12 26 0 13 Оболонь 26 4 10 12 16-35 -19 22 0 14 Верес 25 4 8 13 23-38 -15 20 0 15 ФК Минай 26 3 10 13 20-40 -20 19 0 16 Металлист 1925 26 4 7 15 25-47 -22 19 0

"Черноморец" – "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Нынешний "Черноморец" не может конкурировать с лидером УПЛ. Сложно даже представить, что может помешать "горнякам" одержать свою тринадцатую победу подряд. Даже если будут проблемы с реализацией у "Шахтера", то своими заменами тренерский штаб сможет усилить игру. Очень сложный матч ожидается для Варакуты. Прогноз – победа "Шахтера" с форой (-1.5) за 1.65.