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Черноморец – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.05.2024
Черноморец – Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 01.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
В перенесенном матче 12-го тура УПЛ лидер чемпионата приедет в гости к команде, которая разочаровывает собственных болельщиков игрой и результатами. Удастся ли подопечным Григорчука остановить "горняков", которые сейчас находятся в своей оптимальной форме?
Украинская Премьер-лига, 12-й тур
01 мая 2024 года. Киевская обл., "Арена Левый берег". 13:00
"Черноморец" - "Шахтер"
Видеотрансляция: УПЛ-ТВ
"Черноморец": последние новости
Одесситы разочаровывают в весенней части сезона. Подопечные Романа Григорчука проиграли свои три предыдущих матча и забили всего один гол. Возможно, сказывается отсутствие турнирной мотивации, ведь "Черноморец" уже не имеет шансов бороться за еврокубки. Однако если одесситы продолжат проигрывать, то они могут даже опуститься в зону переходных матчей с клубами Первой лиги. Коллектив Григорчука ожидают две игры против "Шахтера" и рассчитывать на положительный результат очень сложно.
В противостоянии с "Минаем" не ощущалось командной злости, опять же одесситы не проявили характер. На фоне партнеров выделяется Максим Брагару, но сам он сделать ничего не может. Нынешний "Черноморец" - жалкая пародия команды, когда-то игравшей в еврокубках. Если одесситы пропускают первыми, топеревернуть ход встречи они уже не могут. На матч против "Шахтера" должен вернуться Александр Васильев, являющийся важным игроком для "моряков".
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута - Гучек, Салюк, Ермаков - Брагару, Васильев, Шпорн, Путря - Кузык - Штогрин, Бадибанга
"Шахтер": последние новости
Никто не может остановить подопечных Пушича во второй части сезона УПЛ. В последний раз "Шахтер" не побеждал в чемпионате еще 24 ноября, когда сыграл вничью с "Полесьем". Победная серия "горняков" составляет уже 12 матчей, и это действительно впечатляющий показатель. Безусловно, лидер Премьер-лиги далеко не всегда играет идеально, но добивается результата за счет индивидуальных действий лидеров. К тому же, стоит отметить длину лавы запасных. Выходящие по ходу матчей игроки действительно усиливают игру "Шахтера". Следует также отметить тренерский штаб, умеющий вовремя проводить замены.
В противостоянии с ЛНЗ "горнякам" было непросто, но они за счет класса дожали соперников. Стабильной игры в течение 90 минут в исполнении лидера мы снова не увидели, но индивидуальное мастерство легионеров снова помогло. Уже на девятой минуте встречи пришлось заменять Бондаренко, который получил травму и в среду не сыграет. Безусловно, это существенная потеря для "Шахтера".
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык – Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин, Судаков, Марлон, Зубков – Сикан
"Черноморец" – "Шахтер". Личные встречи
Если учитывать еще советские времена, то команды между собой сыграли 129 матчей: 32 победы "Черноморца", 71 победа "Шахтера" и 26 ничьих. В УПЛ оба коллектива сыграли 53 матча: 38 побед "Шахтера", 7 побед "Черноморца" и 8 ничьих. Последний раз соперники встречались в начале апреля, когда "горняки" разгромили одесситов в Кубке Украины - 4:1.
Последние матчи команд
"Шахтер"
27.04. ЛНЗ 3:0 (УПЛ)
22.04 "Заря" 2:1 (УПЛ)
18.04 "Заря" 3:1 (УПЛ)
14.04 "Ворскла" 1:0 (УПЛ)
07.04 "Рух" 3:1 (УПЛ)
"Черноморец"
27.04. "Минай" 0:2 (УПЛ)
20.04. "Кривбасс" 1:2 (УПЛ)
14.04. "Заря" 0:1 (УПЛ)
07.04. "Александрия" 3:2 (УПЛ)
03.04. "Шахтер" 1:4 (Кубок Украины)
Факты и цифры
Победная серия "Шахтера" в чемпионате уже составляет двенадцать игр;
Безничейная серия "Черноморца" в УПЛ продолжается 7 матчей: 2 победы на 5 поражений;
Команды Романа Григорчука уже потерпели 80 поражений в турнирах;
Голевая серия Даниила Сикана длится 4 игры – 4 гола.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|25
|19
|4
|2
|54-20
|+34
|61
|0
|2
|Динамо
|25
|18
|3
|4
|59-25
|+34
|57
|0
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47-25
|+22
|54
|0
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36-25
|+11
|45
|0
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39-27
|+12
|44
|0
|6
|Полесье
|26
|12
|6
|8
|32-26
|+6
|42
|0
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25-31
|-6
|32
|0
|8
|Ворскла
|26
|8
|6
|12
|23-38
|-15
|30
|0
|9
|Колос
|25
|6
|11
|8
|18-19
|-1
|29
|0
|10
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34-36
|-2
|29
|0
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25-32
|-7
|27
|0
|12
|ФК Александрия
|26
|6
|8
|12
|22-34
|-12
|26
|0
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16-35
|-19
|22
|0
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23-38
|-15
|20
|0
|15
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20-40
|-20
|19
|0
|16
|Металлист 1925
|26
|4
|7
|15
|25-47
|-22
|19
|0
"Черноморец" – "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Черноморец" – "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Нынешний "Черноморец" не может конкурировать с лидером УПЛ. Сложно даже представить, что может помешать "горнякам" одержать свою тринадцатую победу подряд. Даже если будут проблемы с реализацией у "Шахтера", то своими заменами тренерский штаб сможет усилить игру. Очень сложный матч ожидается для Варакуты. Прогноз – победа "Шахтера" с форой (-1.5) за 1.65.
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