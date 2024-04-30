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Черноморец – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар
В первый день мая в перенесенном матче 12-го тура УПЛ "Черноморец" будет принимать "Шахтер". По договоренности сторон игра пройдет на "Арене Левый берег". Одесситы три матча подряд проиграли, а "горняки" - не теряют очки уже двенадцать матчей в УПЛ. Определить фаворита этого противостояния достаточно просто.
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Последний раз соперники встречались в начале апреля, когда подопечные Пушича в Кубке Украины разгромили "моряков" - 4:1. Из-за травмы не сможет сыграть один из лидеров "Шахтера" Артем Бондаренко, который на носилках покидал поле в матче с ЛНЗ. У одесситов после дисвалификации должен вернуться основной хавбек Александр Васильев.
Матч 12-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Черноморец" - "Шахтер" состоится в среду первого мая 2024 года в 13:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новом канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
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