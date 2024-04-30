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Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.05.2024
Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.05.2024
Фото: ФК Динамо Київ
Первый день мая ознаменуется перенесенным матчем 5-го тура родной УПЛ. "Динамо" под руководством Александра Шовковского будет пытаться отомстить команде Олега Шандрука за упущенную победу в начале марта. Напомним, тогда ровенчане вырвали ничью, благодаря пенальти, который привез на последних секундах Бенито.
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Перенесенный матч 5-го тура УПЛ сезона 2023/24
1.05.2024. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Козыряцкий Максим
"Динамо" 15:30 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2
"Динамо": последние новости
У "бело-синих" все отлично. Динамовцы на хорошем ходу. Все лидеры столичной команды находятся в строю и имеют качественный игровой тонус.
Под руководством Александра Шовковского "Динамо" потеряло очки только в двух поединках. Речь идет о ничьих с тем же ровенским "Вересом" и черкасским ЛНЗ. Обе встречи закончились с идентичным счетом 1:1.
При этом в обоих этих матчах проблемы киевляне создали сами себе. Как уже было упомянуто выше, с ровенчанами все решил пенальти после фола Бенито, который в итоге успешно реализовал Мрвалевич. А во встрече с командой Олега Дулуба динамовцы банально не реализовали свои моменты.
Сейчас победная серия "Динамо" составляет четыре поединка подряд. И вообще не просматриваются причины или факторы, согласно или благодаря которым "Верес" сможет отобрать очки в логове столичной команды. Киевский коллектив ведет борьбу за золотые медали, и с радостью отомстит народному клубу за ту ничью.
Тем более, из-за травмы вряд ли сыграет Марко Мрвальевич. Да и вряд ли, наставник киевлян вновь доверится Бенито.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ванат.
"Верес": последние новости
Для народного клуба, как и для "Динамо", все только начинается. Однако у ровенского коллектива своя борьба - за выживание. "Верес", если учитывать статус одного из аутсайдеров, достаточно стабильно набирает зачетные баллы.
В последних 6-ти турах подопечные Олега Шандрука одержали две победы и расписали одну ничью. В том числе речь идет и о триумфе над другим претендентом на вылет - киевской "Оболонью" (3:0).
Проигрывает же в основном "Верес" для команд, которые находятся значительно выше него в таблице. Хотя, например, в предпоследнем туре ровенчане отобрали очки у самого "Днепра-1" (1:1).
Команде Шандука нужно набирать очки в каждом туре. В общем, "Верес" точно не выглядит безнадежно и безыдейно, хотя в повторный успех, как в первом матче с "Динамо", не верится.
Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Балан, Яго, Кучеров, Курко, Дахновский, Морозко, Гайдучик.
"Динамо" - "Верес". Последние матчи
Динамо:
Верес:
"Динамо" - "Верес". Личные встречи
Абсолютно ожидаемо, динамовцы имеют тотальное преимущество в очных поединках с ровенчанами. Команды провели 17 матчей на официальном уровне и еще однажды коллективы пересекались в рамках товарищеской игры. И за этот период у "Вереса" лишь одна победа.
Статистика очных поединков:
- Победы: 13 - 1
- Забитые мячи: 45 - 9
- В среднем голов за матч: 2.50 - 0.50
- Самая большая победа: 7:0 - 1:3
"Динамо" - "Верес". Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Верес". Турнирное положение команд
Киевская и ровенская команда являются представителями диаметрально разных эшелонов турнирной таблицы. "Динамо" борется за чемпионство, а "Верес" - за сохранение прописки в элитном дивизионе.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|25
|19
|4
|2
|54 - 20
|61
|2
|Динамо
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|26
|8
|6
|12
|23 - 38
|30
|9
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10
|Колос
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12
|ФК Александрия
|25
|6
|7
|12
|22 - 34
|25
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
"Динамо" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:0. Киевляне - абсолютный фаворит этой пары. На стороне "Динамо" все факторы, в том числе и домашнее поле. "Бело-синие" должны, нет не так. "Динамо" не имеет права терять очки в этом поединке. Если, конечно, команда Александра Шовковского хочет и дальше бороться за трофей. Динамовцы выйдут на эту игру очень мотивированными и захотят отомстить "Вересу" за ничью в Ровно. Поэтому, поставим на результативную победу "бело-синих".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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