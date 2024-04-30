Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.05.2024

Первый день мая ознаменуется перенесенным матчем 5-го тура родной УПЛ. "Динамо" под руководством Александра Шовковского будет пытаться отомстить команде Олега Шандрука за упущенную победу в начале марта. Напомним, тогда ровенчане вырвали ничью, благодаря пенальти, который привез на последних секундах Бенито.

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Перенесенный матч 5-го тура УПЛ сезона 2023/24

1.05.2024. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Динамо" 15:30 "Верес"

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"Динамо": последние новости

У "бело-синих" все отлично. Динамовцы на хорошем ходу. Все лидеры столичной команды находятся в строю и имеют качественный игровой тонус.

Под руководством Александра Шовковского "Динамо" потеряло очки только в двух поединках. Речь идет о ничьих с тем же ровенским "Вересом" и черкасским ЛНЗ. Обе встречи закончились с идентичным счетом 1:1.

При этом в обоих этих матчах проблемы киевляне создали сами себе. Как уже было упомянуто выше, с ровенчанами все решил пенальти после фола Бенито, который в итоге успешно реализовал Мрвалевич. А во встрече с командой Олега Дулуба динамовцы банально не реализовали свои моменты.

Сейчас победная серия "Динамо" составляет четыре поединка подряд. И вообще не просматриваются причины или факторы, согласно или благодаря которым "Верес" сможет отобрать очки в логове столичной команды. Киевский коллектив ведет борьбу за золотые медали, и с радостью отомстит народному клубу за ту ничью.

Тем более, из-за травмы вряд ли сыграет Марко Мрвальевич. Да и вряд ли, наставник киевлян вновь доверится Бенито.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ванат.

"Верес": последние новости

Для народного клуба, как и для "Динамо", все только начинается. Однако у ровенского коллектива своя борьба - за выживание. "Верес", если учитывать статус одного из аутсайдеров, достаточно стабильно набирает зачетные баллы.

В последних 6-ти турах подопечные Олега Шандрука одержали две победы и расписали одну ничью. В том числе речь идет и о триумфе над другим претендентом на вылет - киевской "Оболонью" (3:0).

Проигрывает же в основном "Верес" для команд, которые находятся значительно выше него в таблице. Хотя, например, в предпоследнем туре ровенчане отобрали очки у самого "Днепра-1" (1:1).

Команде Шандука нужно набирать очки в каждом туре. В общем, "Верес" точно не выглядит безнадежно и безыдейно, хотя в повторный успех, как в первом матче с "Динамо", не верится.

Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Балан, Яго, Кучеров, Курко, Дахновский, Морозко, Гайдучик.

"Динамо" - "Верес". Последние матчи

Динамо:

Верес:

"Динамо" - "Верес". Личные встречи

Абсолютно ожидаемо, динамовцы имеют тотальное преимущество в очных поединках с ровенчанами. Команды провели 17 матчей на официальном уровне и еще однажды коллективы пересекались в рамках товарищеской игры. И за этот период у "Вереса" лишь одна победа.

Статистика очных поединков:

Победы: 13 - 1

Забитые мячи: 45 - 9

В среднем голов за матч: 2.50 - 0.50

Самая большая победа: 7:0 - 1:3

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"Динамо" - "Верес". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Верес". Турнирное положение команд

Киевская и ровенская команда являются представителями диаметрально разных эшелонов турнирной таблицы. "Динамо" борется за чемпионство, а "Верес" - за сохранение прописки в элитном дивизионе.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 25 19 4 2 54 - 20 61 2 Динамо 25 18 3 4 59 - 25 57 3 Кривбасс 25 15 6 4 44 - 25 51 4 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45 5 Рух 26 11 11 4 39 - 27 44 6 Полес ье 26 12 6 8 32 - 26 42 7 ЛНЗ 26 8 8 10 25 - 31 32 8 Ворскла 26 8 6 12 23 - 38 30 9 Черноморец 25 9 2 14 34 - 36 29 10 Колос 24 6 10 8 18 - 19 28 11 Заря 25 6 9 10 25 - 32 27 12 ФК Александрия 25 6 7 12 22 - 34 25 13 Оболонь 26 4 10 12 16 - 35 22 14 Верес 25 4 8 13 23 - 38 20 15 ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19 16 Металлист 1925 26 4 7 15 25 - 47 19

"Динамо" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:0. Киевляне - абсолютный фаворит этой пары. На стороне "Динамо" все факторы, в том числе и домашнее поле. "Бело-синие" должны, нет не так. "Динамо" не имеет права терять очки в этом поединке. Если, конечно, команда Александра Шовковского хочет и дальше бороться за трофей. Динамовцы выйдут на эту игру очень мотивированными и захотят отомстить "Вересу" за ничью в Ровно. Поэтому, поставим на результативную победу "бело-синих".