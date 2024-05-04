Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2024

"Колос" уже практически закончил этот чемпионат с точки зрения турнирной борьбы, но в плане построения команды на будущее все только начинается. В воскресенье, пятого мая, ковалевцы проведут первый матч под руководством Александра Поздеева. Соперник – очень грозный.

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Очень грозный и очень мотивированный. "Динамо" ведет борьбу с "Шахтером" за чемпионство. Сейчас отстает на четыре очка, однако впереди – очный матч между соперниками. Задача киевлян – брать свое и быть готовыми воспользоваться осечкой конкурента, если такова будет.

УПЛ. 27-й тур. 05.05.2024

Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр в поле – Денис Шурман

"Динамо" 15:30 "Колос"

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Новости "Динамо"

Отставание на четыре очка за четыре тура до окончания чемпионата – это довольно существенно. Но у "Динамо" впереди – очный матч с "Шахтером". Потенциально это отставание может сократиться до одного балла. А это уже совсем другое дело. Любая осечка конкурента – и шансы на чемпионство киевлян возрастут.

Команда Шовковского просто должна быть готова выскочить из-за спины, если такая возможность подвернется. Собственно, пока видится так, что эта готовность есть. "Динамо" не демонстрирует сверхмощной игры, но уверенно берет свои очки благодаря рациональности, хладнокровию и взвешенности. Хороший рецепт.

Против "Колоса" не сыграет Владислав Ванат, который получил "лишнюю" желтую карточку в матче с "Вересом". Для основного форварда "Динамо" лучше пропустить эту игру, чем следующую – с "Шахтером". Поэтому все по плану. Штурмовать же ворота "Колоса" придется юному Пономаренко. Свой первый гол в чемпионате, к слову, он уже забил. Не забываем также о Владиславе Супряге, который недавно отметился очень важным ассистом в Днепре.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан - Тымчик, Михавко, Попов, Вивчаренко - Шапаренко, Буяльский, Андриевский - Ярмоленко, Кабаев - Пономаренко

Новости "Колоса"

Преимущество "Колоса" над зоной переходных матчей нельзя считать супер-уверенным, но и угроза вылета для ковалевцев – не очевидна. Если упростить, то в контексте "Колоса" можно уже говорить о подготовке к следующему сезону.

Сейчас это особенно актуально, ведь произошли изменения в структуре клуба. Ярослав Вишняк перешел на менеджерскую работу, на должность тренера главной команды заступил Александр Поздеев. Вот вам и интрига – как сыграет "Колос" под руководством нового наставника?

Играть можно будет в практически боевом составе – нет дисквалифицированных, нет свежих травм у игроков. И есть, очевидно, огромное желание у всех футболистов проявить себя перед новым тренерским штабом.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн - Черноморец, Бурда, Бондаренко, Емец - Демченко, Ореховский, Милько - Ильин, Топалов - Безбородько

"Динамо" - "Колос". Статистика личных встреч

Отношения между "Динамо" и "Колосом" имеют нотку принципиальности. Нет у киевлян в этом противостоянии безоговорочного преимущества, как кто-то мог подумать. Из одиннадцати официальных матчей "Динамо" выиграло шесть. У "Колоса" победа лишь одна, зато аж четыре ничьих. В частности, и в поединке первого круга текущего чемпионата (1:1).

"Динамо" – "Колос". Последние матчи команд

Пять последних матчей "Динамо" – сплошные победы. Последний раз киевляне теряли очки почти месяц назад – в поединке с ЛНЗ. Также стоит отметить, что в пяти последних матчах защита киевлян пропустила только два гола – очень хороший результат.

"Колос" нуждался в изменениях, каком-то психологическом потрясении. Да, в двух последних матчах ковалевцы набрали четыре очка, но в целом до этого было топтание на месте. Победа над "Ворсклой" – единственная за последние восемь туров УПЛ.

"Динамо" – "Колос". Турнирное положение команд

"Колосу" нужно еще буквально несколько очков для спокойной жизни. А вот "Динамо" нужен максимум – только тогда будет шанс опередить на финише "Шахтер". Также еще существует теоретическая угроза потерять зону Лиги чемпионов.

"Динамо" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 2:0. Защита "Динамо" действует довольно таки уверенно в последнее время. С атакой и подавно нет проблем. Козырь "Колоса" на этот матч – психологическое состояние (после смены тренера), однако этого вряд ли хватит. Предлагаем сделать ставку на "сухие ворота" хозяев поля.