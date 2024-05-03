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Оболонь - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04 мая 2024
Оболонь - ЛНЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
В 27-м туре УПЛ "Оболонь", которая борется за выживание, примет ЛНЗ.
У киевлян последние четыре тура критические. Попытаться зацепиться за 12-е место. Если получится. Если нет – не упасть на последние две строчки в таблице с прямым вылетом в Первую лигу.
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ЛНЗ находится на той позиции, когда можно спокойно доигрывать остаток сезона. Выше команда не поднимется, борьба за выживание выиграна. Задача на сезон у черкащан сделана.
"Оболонь" (Киев) – ЛНЗ (Черкассы)
VBET Лига. 27-й тур
4 мая, Киев, стадион "Оболонь Арена", 15:30.
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
"Оболонь", последние новости:
"Оболонь" продолжает свою борьбу за выживание. За четыре тура до финиша "пивовары" находятся на 13-м месте в таблице с перспективой переходных матчей. Избежать этой участи можно, хотя и сложно. Для этого нужно побеждать.
В четырех последних матчах киевляне четыре раза сыграли вничью. С одной стороны это хорошо, но с другой – на одних ничьих далеко не уедешь. Понимает это и главный тренер "пивоваров" Валерий Иващенко.
"Я в каждом поединке нацеливаю подопечных на поиск кратчайшего пути к воротам соперника, действовать агрессивно на чужой половине поля. Хотя, видимо, сложное турнирное положение таки давит на подопечных, а боязнь не проиграть заставляет не рисковать и это приводит к скованности.
Убежден, что если бы "Оболонь" находилась, образно говоря, в зоне комфортности, то все было бы несколько иначе, потому что на тренировках подопечные доказывают, что умеют комбинировать. В конце концов, мы и сами прекрасно осознаем, что "Оболони" надо срочно побеждать. На одних ничьих удержаться в элите будет чрезвычайно трудно", - сказал тренер после матча с "Зарей" (0:0).
Календарь у команды вполне щадящий – ЛНЗ, "Рух", "Ворскла" и "Александрия". Очки можно брать и даже побеждать некоторых немотивированных соперников. И начинать воплощать эти идеи можно уже в матче с ЛНЗ, который свои задачи на сезон уже выполнил.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Груша, Краснопир, Тарануха
ЛНЗ, последние новости:
ЛНЗ можно смело поздравлять с выполнением главной задачи на сезон – сохранение прописки в элите. Олег Дулуб смог сколотить боеспособный коллектив, который брал свое и сейчас идет на седьмом месте в таблице.
В последних шести матчах команда взяла 8 очков. Где-то на удаче, где-то на ошибках соперников, но кого это волнует.
Конечно, расслаблять своих игроков Олег Дулуб не будет, но психология есть психология. Хотя и в последних матчах соперники у черкащан удобоваримые ("Оболонь", "Колос", "Заря", "Ворскла"), которые позволяют брать очки.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Стасюк, Яшари, Тилль, Бойко, Бар, Пасич, Наумец, Хобленко
Турнирная таблица
"Оболонь" продолжает свою борьбу за выживание. У команды 22 очка и 13-е место. Подняться из зоны переходных матчей сложно, но учитывая календарь – возможно. Однако более насущная проблема – не опуститься в зону прямого вылета, особенно учитывая прыть "Миная" и перспективы "Металлиста 1925".
У ЛНЗ все проще. Седьмое место в таблице, 32 очка и задача на сезон выполнена. Выше команда не поднимется, в зону переходных матчей не опустится. Можно спокойно доигрывать сезон, но с одним но… Разброд и шатание вряд ли допустит Олег Дулуб, довольно строгий тренер по своей натуре. Черкащане вряд ли будут раздавать очки направо и налево, что они доказали в последних матчах.
Турнирная таблица УПЛ 2023/2024
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|26
|20
|4
|2
|58 - 21
|64
|2
|Динамо
|26
|19
|3
|4
|62 - 25
|60
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|26
|8
|6
|12
|23 - 38
|30
|9
|Колос
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10
|Черноморец
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12
|ФК Александрия
|26
|6
|8
|12
|22 - 34
|26
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14
|Верес
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
Последние матчи
В шести последних матчах у "Оболони" 4 ничья и 2 поражениях при разнице мячей 4:9.
- "Оболонь" - "Шахтер" 0:3
- "Верес" - "Оболонь" 3:0
- "Оболонь" - "Минай" 1:1
- "Александрия" - "Оболонь" 2:2
- "Металлист 1925" - "Оболонь" 1:1
- "Заря" - "Оболонь" 0:0
ЛНЗ в последних шести матчах добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью при 2-х поражениях. Разница мячей – 6:8.
- ЛНЗ – "Минай" 1:2
- "Рух" - ЛНЗ 1:1
- "Динамо" - ЛНЗ 1:1
- ЛНЗ – "Верес" 1:0
- "Александрия" - ЛНЗ 1:2
- ЛНЗ – "Шахтер" 0:3
В матче 11-го тура в Черкассах ЛНЗ разгромил киевлян со счетом 3:0.
"Оболонь" - ЛНЗ: ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Оболонь" - ЛНЗ от UA-Футбол
Букмекеры дают высокие коэффициенты на все три исхода, а это значит, что матч тяжелый для прогнозов и игра может повернуться в любую сторону.
Тем не менее, "Оболони" в этом матче намного нужнее, поэтому "пивовары" выглядят условными фаворитами.
Также есть предположения, что игра будет достаточно осторожной и много голов команды не забьют. Поэтому интересным выглядит нижний тотал или фора для любой из команд.
Прогноз UA-Футбол: "Оболонь" не проиграет – 1Х за 1.53.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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