Оболонь - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04 мая 2024

В 27-м туре УПЛ "Оболонь", которая борется за выживание, примет ЛНЗ.

У киевлян последние четыре тура критические. Попытаться зацепиться за 12-е место. Если получится. Если нет – не упасть на последние две строчки в таблице с прямым вылетом в Первую лигу.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

ЛНЗ находится на той позиции, когда можно спокойно доигрывать остаток сезона. Выше команда не поднимется, борьба за выживание выиграна. Задача на сезон у черкащан сделана.

"Оболонь" (Киев) – ЛНЗ (Черкассы)

VBET Лига. 27-й тур

4 мая, Киев, стадион "Оболонь Арена", 15:30.

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Оболонь", последние новости:

"Оболонь" продолжает свою борьбу за выживание. За четыре тура до финиша "пивовары" находятся на 13-м месте в таблице с перспективой переходных матчей. Избежать этой участи можно, хотя и сложно. Для этого нужно побеждать.

В четырех последних матчах киевляне четыре раза сыграли вничью. С одной стороны это хорошо, но с другой – на одних ничьих далеко не уедешь. Понимает это и главный тренер "пивоваров" Валерий Иващенко.

"Я в каждом поединке нацеливаю подопечных на поиск кратчайшего пути к воротам соперника, действовать агрессивно на чужой половине поля. Хотя, видимо, сложное турнирное положение таки давит на подопечных, а боязнь не проиграть заставляет не рисковать и это приводит к скованности.

Убежден, что если бы "Оболонь" находилась, образно говоря, в зоне комфортности, то все было бы несколько иначе, потому что на тренировках подопечные доказывают, что умеют комбинировать. В конце концов, мы и сами прекрасно осознаем, что "Оболони" надо срочно побеждать. На одних ничьих удержаться в элите будет чрезвычайно трудно", - сказал тренер после матча с "Зарей" (0:0).

Календарь у команды вполне щадящий – ЛНЗ, "Рух", "Ворскла" и "Александрия". Очки можно брать и даже побеждать некоторых немотивированных соперников. И начинать воплощать эти идеи можно уже в матче с ЛНЗ, который свои задачи на сезон уже выполнил.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Груша, Краснопир, Тарануха

ЛНЗ, последние новости:

ЛНЗ можно смело поздравлять с выполнением главной задачи на сезон – сохранение прописки в элите. Олег Дулуб смог сколотить боеспособный коллектив, который брал свое и сейчас идет на седьмом месте в таблице.

В последних шести матчах команда взяла 8 очков. Где-то на удаче, где-то на ошибках соперников, но кого это волнует.

Конечно, расслаблять своих игроков Олег Дулуб не будет, но психология есть психология. Хотя и в последних матчах соперники у черкащан удобоваримые ("Оболонь", "Колос", "Заря", "Ворскла"), которые позволяют брать очки.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Стасюк, Яшари, Тилль, Бойко, Бар, Пасич, Наумец, Хобленко

Турнирная таблица

"Оболонь" продолжает свою борьбу за выживание. У команды 22 очка и 13-е место. Подняться из зоны переходных матчей сложно, но учитывая календарь – возможно. Однако более насущная проблема – не опуститься в зону прямого вылета, особенно учитывая прыть "Миная" и перспективы "Металлиста 1925".

У ЛНЗ все проще. Седьмое место в таблице, 32 очка и задача на сезон выполнена. Выше команда не поднимется, в зону переходных матчей не опустится. Можно спокойно доигрывать сезон, но с одним но… Разброд и шатание вряд ли допустит Олег Дулуб, довольно строгий тренер по своей натуре. Черкащане вряд ли будут раздавать очки направо и налево, что они доказали в последних матчах.

Турнирная таблица УПЛ 2023/2024

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 26 20 4 2 58 - 21 64 2 Динамо 26 19 3 4 62 - 25 60 3 Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54 4 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45 5 Рух 26 11 11 4 39 - 27 44 6 Полесье 26 12 6 8 32 - 26 42 7 ЛНЗ 26 8 8 10 25 - 31 32 8 Ворскла 26 8 6 12 23 - 38 30 9 Колос 25 6 11 8 18 - 19 29 10 Черноморец 25 9 2 14 34 - 36 29 11 Заря 25 6 9 10 25 - 32 27 12 ФК Александрия 26 6 8 12 22 - 34 26 13 Оболонь 26 4 10 12 16 - 35 22 14 Верес 25 4 8 13 23 - 38 20 15 ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19 16 Металлист 1925 26 4 7 15 25 - 47 19

Последние матчи

В шести последних матчах у "Оболони" 4 ничья и 2 поражениях при разнице мячей 4:9.

"Оболонь" - "Шахтер" 0:3

"Верес" - "Оболонь" 3:0

"Оболонь" - "Минай" 1:1

"Александрия" - "Оболонь" 2:2

"Металлист 1925" - "Оболонь" 1:1

"Заря" - "Оболонь" 0:0

ЛНЗ в последних шести матчах добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью при 2-х поражениях. Разница мячей – 6:8.

ЛНЗ – "Минай" 1:2

"Рух" - ЛНЗ 1:1

"Динамо" - ЛНЗ 1:1

ЛНЗ – "Верес" 1:0

"Александрия" - ЛНЗ 1:2

ЛНЗ – "Шахтер" 0:3

В матче 11-го тура в Черкассах ЛНЗ разгромил киевлян со счетом 3:0.

"Оболонь" - ЛНЗ: ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Оболонь" - ЛНЗ от UA-Футбол

Букмекеры дают высокие коэффициенты на все три исхода, а это значит, что матч тяжелый для прогнозов и игра может повернуться в любую сторону.

Тем не менее, "Оболони" в этом матче намного нужнее, поэтому "пивовары" выглядят условными фаворитами.

Также есть предположения, что игра будет достаточно осторожной и много голов команды не забьют. Поэтому интересным выглядит нижний тотал или фора для любой из команд.

Прогноз UA-Футбол: "Оболонь" не проиграет – 1Х за 1.53.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.