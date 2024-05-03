Металлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.05.2024

В очередном туре украинского первенства встретятся команды Виктора Скрипника и Сергея Долганского. Харьковский "Металлист 1925" на "Арене Левый берег" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Обе команды находятся в ужасной игровой форме и давно не побеждали в рамках УПЛ. Предыдущая встреча этих коллективов в чемпионате завершилась результативной ничьей - 2:2.

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Матч 27-го тура УПЛ сезона 2023/24

4.05.2024. Киевская область, "Арена Левый берег"

Арбитр: Райда Михаил

"Металлист 1925" 18:00 "Ворскла"

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"Металлист 1925": последние новости

Тучи над харьковским клубом сгущаются. Сейчас команда Виктора Скрипника хоть и имеет одинаковое количество очков с закарпатским "Минаем", однако именно она занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Мягко и коротко говоря - у "Металлиста 1925" все плохо. Особенно, если говорить о глобальной ситуации и перспективах для клуба.

Да, локально дела у "желто-синих" идут чуточку лучше. В частности, в весенней части украинского первенства подопечные Скрипника расписали 4 ничьи. Тем не менее, позитива здесь особо нет. Это все-таки капля в море в плане зачетных баллов. Чтобы сохранять прописку в элитном украинском дивизионе нужно все же хоть иногда побеждать.

Не сказать, что игроки "Металлиста 1925" не проявляют желание или характер, однако этого слишком мало. Нужно еще тренерское решение и рука. Однако, похоже запала в глазах наставника харьковчан не просматривается.

Отступать для харьковского клуба уже некуда. Все прямые конкуренты в борьбе за выживание не то, что поджимают, а уже опережают вас. И если не делать шаг вперед с кризисной "Ворсклой", то можно совсем скоро увидеть на горизонте четкий силуэт Первой лиги.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус, Обиная, Юсов, Гармаш, Юрченко, Фримпонг, Сидоров.

"Ворскла": последние новости

После выхода в финал национального Кубка есть такое ощущение, что полтавская команда просто остановилась. Команда Сергея Долганского потеряла мотивацию относительно выступлений в регулярном чемпионате. Конечно, в определенном смысле "Ворсклу" можно понять. Выше не прыгнешь, поскольку зона недосягаема. И ниже также, особо, не упадешь.

По сравнению с "Металлистом 1925" серия "зеленых" в рамках УПЛ, конечно, менее ужасна. Все же "Ворскла" на старте весенней части одержала две победы. Однако, полтавская команда является середняком, а не абсолютным аутсайдером.

По сути подопечные Долганского уже ранее выполнили свою задачу в чемпионате и готовятся к тому самому решающему матчу сезона с донецким "Шахтером".

Впрочем, победы в регулярном первенстве нужны полтавской команде именно для поддержания климата в коллективе и сохранения веры в собственные силы. А когда прервать эту 6-ти матчевую безвыигрышную серию, как не в поединке с последней командой УПЛ?

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула, Фелипе, Сиссоко, Кане, Челядин, Мякушко, Степанюк.

"Металлист 1925" - "Ворскла". Последние матчи

Металлист 1925:

Ворскла:

"Металлист 1925" - "Ворскла". Личные встречи

На официальном уровне харьковчане и полтавчане провели между собой 5 очных поединков. Команды имеют в равную статистику выступлений.

Статистика очных поединков:

Победы: 2 - 2

Забитые мячи: 7 - 10

В среднем голов за матч: 1.17 - 1.67

Самая большая победа: 3:2 - 0:3

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"Металлист 1925" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Металлист 1925" - "Ворскла". Турнирное положение команд

"Ворскла" делит турнирную таблицу пополам, а "Металлист 1925" замыкает ее. В активе полтавского коллектива 30 зачетных баллов. В свою очередь харьковская команда имеет 19 очков.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 26 20 4 2 58 - 21 64 2 Динамо 26 19 3 4 62 - 25 60 3 Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54 4 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45 5 Рух 26 11 11 4 39 - 27 44 6 Полесье 26 12 6 8 32 - 26 42 7 ЛНЗ 26 8 8 10 25 - 31 32 8 Ворскла 26 8 6 12 23 - 38 30 9 Колос 25 6 11 8 18 - 19 29 10 Черноморец 26 9 2 15 35 - 40 29 11 Заря 25 6 9 10 25 - 32 27 12 ФК Александрия 26 6 8 12 22 - 34 26 13 Оболонь 26 4 10 12 16 - 35 22 14 Верес 26 4 8 14 23 - 41 20 15 ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19 16 Металлист 1925 26 4 7 15 25 - 47 19

"Металлист 1925" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Команды находятся в игровом кризисе. Однако, зачетные баллы нужны только харьковчанам. Букмекеры также не выделяют явного фаворита в этой паре. Поэтому, поставим на боевую ничью. Тем более коэффициент на этот результат выглядит довольно симпатично - 3,55.