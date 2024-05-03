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Металлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.05.2024
Металлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.05.2024
Фото: УПЛ
В очередном туре украинского первенства встретятся команды Виктора Скрипника и Сергея Долганского. Харьковский "Металлист 1925" на "Арене Левый берег" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Обе команды находятся в ужасной игровой форме и давно не побеждали в рамках УПЛ. Предыдущая встреча этих коллективов в чемпионате завершилась результативной ничьей - 2:2.
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- "Металлист 1925" 18:00 "Ворскла"
- "Металлист 1925": последние новости
- "Ворскла": последние новости
- "Металлист 1925" - "Ворскла". Последние матчи
- "Металлист 1925" - "Ворскла". Личные встречи
- "Металлист 1925" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты
- "Металлист 1925" - "Ворскла". Турнирное положение команд
- "Металлист 1925" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Матч 27-го тура УПЛ сезона 2023/24
4.05.2024. Киевская область, "Арена Левый берег"
Арбитр: Райда Михаил
"Металлист 1925" 18:00 "Ворскла"
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"Металлист 1925": последние новости
Тучи над харьковским клубом сгущаются. Сейчас команда Виктора Скрипника хоть и имеет одинаковое количество очков с закарпатским "Минаем", однако именно она занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Мягко и коротко говоря - у "Металлиста 1925" все плохо. Особенно, если говорить о глобальной ситуации и перспективах для клуба.
Да, локально дела у "желто-синих" идут чуточку лучше. В частности, в весенней части украинского первенства подопечные Скрипника расписали 4 ничьи. Тем не менее, позитива здесь особо нет. Это все-таки капля в море в плане зачетных баллов. Чтобы сохранять прописку в элитном украинском дивизионе нужно все же хоть иногда побеждать.
Не сказать, что игроки "Металлиста 1925" не проявляют желание или характер, однако этого слишком мало. Нужно еще тренерское решение и рука. Однако, похоже запала в глазах наставника харьковчан не просматривается.
Отступать для харьковского клуба уже некуда. Все прямые конкуренты в борьбе за выживание не то, что поджимают, а уже опережают вас. И если не делать шаг вперед с кризисной "Ворсклой", то можно совсем скоро увидеть на горизонте четкий силуэт Первой лиги.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус, Обиная, Юсов, Гармаш, Юрченко, Фримпонг, Сидоров.
"Ворскла": последние новости
После выхода в финал национального Кубка есть такое ощущение, что полтавская команда просто остановилась. Команда Сергея Долганского потеряла мотивацию относительно выступлений в регулярном чемпионате. Конечно, в определенном смысле "Ворсклу" можно понять. Выше не прыгнешь, поскольку зона недосягаема. И ниже также, особо, не упадешь.
По сравнению с "Металлистом 1925" серия "зеленых" в рамках УПЛ, конечно, менее ужасна. Все же "Ворскла" на старте весенней части одержала две победы. Однако, полтавская команда является середняком, а не абсолютным аутсайдером.
По сути подопечные Долганского уже ранее выполнили свою задачу в чемпионате и готовятся к тому самому решающему матчу сезона с донецким "Шахтером".
Впрочем, победы в регулярном первенстве нужны полтавской команде именно для поддержания климата в коллективе и сохранения веры в собственные силы. А когда прервать эту 6-ти матчевую безвыигрышную серию, как не в поединке с последней командой УПЛ?
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула, Фелипе, Сиссоко, Кане, Челядин, Мякушко, Степанюк.
"Металлист 1925" - "Ворскла". Последние матчи
Металлист 1925:
Ворскла:
"Металлист 1925" - "Ворскла". Личные встречи
На официальном уровне харьковчане и полтавчане провели между собой 5 очных поединков. Команды имеют в равную статистику выступлений.
Статистика очных поединков:
- Победы: 2 - 2
- Забитые мячи: 7 - 10
- В среднем голов за матч: 1.17 - 1.67
- Самая большая победа: 3:2 - 0:3
"Металлист 1925" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Металлист 1925" - "Ворскла". Турнирное положение команд
"Ворскла" делит турнирную таблицу пополам, а "Металлист 1925" замыкает ее. В активе полтавского коллектива 30 зачетных баллов. В свою очередь харьковская команда имеет 19 очков.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|26
|20
|4
|2
|58 - 21
|64
|2
|Динамо
|26
|19
|3
|4
|62 - 25
|60
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6
|Полесье
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7
|ЛНЗ
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8
|Ворскла
|26
|8
|6
|12
|23 - 38
|30
|9
|Колос
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10
|Черноморец
|26
|9
|2
|15
|35 - 40
|29
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12
|ФК Александрия
|26
|6
|8
|12
|22 - 34
|26
|13
|Оболонь
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14
|Верес
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|15
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|16
|Металлист 1925
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
"Металлист 1925" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Команды находятся в игровом кризисе. Однако, зачетные баллы нужны только харьковчанам. Букмекеры также не выделяют явного фаворита в этой паре. Поэтому, поставим на боевую ничью. Тем более коэффициент на этот результат выглядит довольно симпатично - 3,55.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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