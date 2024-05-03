Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024

"Александрия" стремится улучшить своё турнирное положение, дабі наконец оторваться от зоны вылета и спокойно закончить нынешний сезон. "Рух", в свою очередь, располагается на 5-й строчке, и очень близок к попаданию в еврокубки. Какая из команд станет ближе к осуществлению своей цели?
После отличного начала весенней части сезона (две победы, одна ничья) "Александрия" проводит сверхнеудачный отрезок. В последних шести поединках подопечные Ротаня не смогли одержать ни одного триумфа (три ничьи, три поражения).
В связи с этим "горожане" всё ещё не обеспечили себе сохранение прописки в высшем дивизионе на следующий сезон. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, находясь от зоны стыковых матчей на расстоянии в четыре очка. Если "Александрия" не сможет добыть положительные результаты с "Рухом" и "Днепром-1", её судьба решится уже в выездных встречах с прямыми конкурентами в лице "Оболони" и "Вереса".
Не примет участия в завтрашней игре дисквалифицированный португальский защитник Мигель Кампос.
Так же, как и "Александрия", "Рух" был одной из лучших команд в чемпионате после возвращения с зимнего перерыва, но затем подопечные Виталия Пономарёва потеряли очки в трёх матчах подряд (поражение от "Шахтёра" и ничьи с "Кривбассом" и "Минаем").
В прошлом туре "Рух" мог покинуть еврокубковую зону, но волевая победа над "Вересом" позволила львовскому коллективу по-прежнему остаться на пятой строчке таблицы.
В целом, дела у "Руха" идут очень неплохо - по игре команда является главным претендентом на 4-е место по итогам сезона. Да и календарь ей благоволит: следующие три матча львовяне проведут против соперников из нижней половины таблицы.
Голевая серия "Руха" в чемпионате длится уже 10 матчей. Мала вероятность, что завтра она прервётся. Впрочем, глядя на атакующие показатели соперника и историю их общего противостояния - обилия голов ожидать не стоит. Так что наши прогнозы: ТМ 2,5 (коэф. 1,55) и ничья в основное время с коэффициентом 3,20.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.