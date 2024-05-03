Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024

"Александрия" стремится улучшить своё турнирное положение, дабі наконец оторваться от зоны вылета и спокойно закончить нынешний сезон. "Рух", в свою очередь, располагается на 5-й строчке, и очень близок к попаданию в еврокубки. Какая из команд станет ближе к осуществлению своей цели?

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"Александрия" – "Рух" 15:30

VBET Лига. 27-й тур

4 мая, Александрия, стадион "Ника".

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Александрия": последние новости

После отличного начала весенней части сезона (две победы, одна ничья) "Александрия" проводит сверхнеудачный отрезок. В последних шести поединках подопечные Ротаня не смогли одержать ни одного триумфа (три ничьи, три поражения).

В связи с этим "горожане" всё ещё не обеспечили себе сохранение прописки в высшем дивизионе на следующий сезон. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, находясь от зоны стыковых матчей на расстоянии в четыре очка. Если "Александрия" не сможет добыть положительные результаты с "Рухом" и "Днепром-1", её судьба решится уже в выездных встречах с прямыми конкурентами в лице "Оболони" и "Вереса".

Не примет участия в завтрашней игре дисквалифицированный португальский защитник Мигель Кампос.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Логинов, Сигеев, Копына, Мартынюк, Калюжный, Костышин, Михайленко, Калитвинцев, Кулаков.

"Рух": последние новости

Так же, как и "Александрия", "Рух" был одной из лучших команд в чемпионате после возвращения с зимнего перерыва, но затем подопечные Виталия Пономарёва потеряли очки в трёх матчах подряд (поражение от "Шахтёра" и ничьи с "Кривбассом" и "Минаем").

В прошлом туре "Рух" мог покинуть еврокубковую зону, но волевая победа над "Вересом" позволила львовскому коллективу по-прежнему остаться на пятой строчке таблицы.

В целом, дела у "Руха" идут очень неплохо - по игре команда является главным претендентом на 4-е место по итогам сезона. Да и календарь ей благоволит: следующие три матча львовяне проведут против соперников из нижней половины таблицы.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Холод, Слюбик, Роман, Пастух, Квасница, Федор, Таллес, Плюман, Карабин

"Александрия" - "Рух". Последние матчи

"Александрия":

28.04 "Колос" - "Александрия" 0:0

21.04 "Александрия" - ЛНЗ 1:2

17.04 "Александрия" - "Оболонь" 2:2

13.04 "Александрия" - "Динамо" 0:1

07.04 "Черноморец" - "Александрия" 3:2

"Рух":

27.04 "Рух" - "Верес" 3:1

22.04. "Минай" - "Рух" 1:1

13.04. "Рух" - "Кривбасс" 1:1

07.04. "Шахтер" - "Рух" 3:1

01.04. "Рух" - ЛНЗ 1:0

"Александрия" - "Рух". Личные встречи

Из 7 очных встреч 5 завершились вничью. Стоит отметить, что результативностью это противостояние явно не блещет - на двоих команды забили всего лишь 6 мячей.

Победы 1:1

Забитых мячей 3:3

В среднем за матч 0.43 - 0.43

Крупнейшая победа 1:0 - 2:1

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 26 20 4 2 58 - 21 64 2 Динамо 26 19 3 4 62 - 25 60 3 Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54 4 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45 5 Рух 26 11 11 4 39 - 27 44 6 Полесье 26 12 6 8 32 - 26 42 7 ЛНЗ 26 8 8 10 25 - 31 32 8 Ворскла 26 8 6 12 23 - 38 30 9 Колос 25 6 11 8 18 - 19 29 10 Черноморец 25 9 2 14 34 - 36 29 11 Заря 25 6 9 10 25 - 32 27 12 ФК Александрия 26 6 8 12 22 - 34 26 13 Оболонь 26 4 10 12 16 - 35 22 14 Верес 25 4 8 13 23 - 38 20 15 ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19 16 Металлист 1925 26 4 7 15 25 - 47 19



"Александрия" - "Рух". Ставки и коэффициенты

"Александрия" - "Рух". Прогноз от UA-Футбол

Голевая серия "Руха" в чемпионате длится уже 10 матчей. Мала вероятность, что завтра она прервётся. Впрочем, глядя на атакующие показатели соперника и историю их общего противостояния - обилия голов ожидать не стоит. Так что наши прогнозы: ТМ 2,5 (коэф. 1,55) и ничья в основное время с коэффициентом 3,20.