  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024

Украина
Обновлено

Александрия - Рух: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол

Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024

fcruhlviv.com

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" стремится улучшить своё турнирное положение, дабі наконец оторваться от зоны вылета и спокойно закончить нынешний сезон. "Рух", в свою очередь, располагается на 5-й строчке, и очень близок к попаданию в еврокубки. Какая из команд станет ближе к осуществлению своей цели?

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Олександрія - Рух
Смотреть трансляцию

"Александрия" – "Рух" 15:30

VBET Лига. 27-й тур

4 мая, Александрия, стадион "Ника".

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Favbet
15 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

"Александрия": последние новости

После отличного начала весенней части сезона (две победы, одна ничья) "Александрия" проводит сверхнеудачный отрезок. В последних шести поединках подопечные Ротаня не смогли одержать ни одного триумфа (три ничьи, три поражения).

В связи с этим "горожане" всё ещё не обеспечили себе сохранение прописки в высшем дивизионе на следующий сезон. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, находясь от зоны стыковых матчей на расстоянии в четыре очка. Если "Александрия" не сможет добыть положительные результаты с "Рухом" и "Днепром-1", её судьба решится уже в выездных встречах с прямыми конкурентами в лице "Оболони" и "Вереса".

Не примет участия в завтрашней игре дисквалифицированный португальский защитник Мигель Кампос.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Логинов, Сигеев, Копына, Мартынюк, Калюжный, Костышин, Михайленко, Калитвинцев, Кулаков.

"Рух": последние новости

Так же, как и "Александрия", "Рух" был одной из лучших команд в чемпионате после возвращения с зимнего перерыва, но затем подопечные Виталия Пономарёва потеряли очки в трёх матчах подряд (поражение от "Шахтёра" и ничьи с "Кривбассом" и "Минаем").

В прошлом туре "Рух" мог покинуть еврокубковую зону, но волевая победа над "Вересом" позволила львовскому коллективу по-прежнему остаться на пятой строчке таблицы.

В целом, дела у "Руха" идут очень неплохо - по игре команда является главным претендентом на 4-е место по итогам сезона. Да и календарь ей благоволит: следующие три матча львовяне проведут против соперников из нижней половины таблицы.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Холод, Слюбик, Роман, Пастух, Квасница, Федор, Таллес, Плюман, Карабин

"Александрия" - "Рух". Последние матчи

"Александрия":

  • 28.04 "Колос" - "Александрия" 0:0
  • 21.04 "Александрия" - ЛНЗ 1:2
  • 17.04 "Александрия" - "Оболонь" 2:2
  • 13.04 "Александрия" - "Динамо" 0:1
  • 07.04 "Черноморец" - "Александрия" 3:2

"Рух":

  • 27.04 "Рух" - "Верес" 3:1
  • 22.04. "Минай" - "Рух" 1:1
  • 13.04. "Рух" - "Кривбасс" 1:1
  • 07.04. "Шахтер" - "Рух" 3:1
  • 01.04. "Рух" - ЛНЗ 1:0

"Александрия" - "Рух". Личные встречи

Из 7 очных встреч 5 завершились вничью. Стоит отметить, что результативностью это противостояние явно не блещет - на двоих команды забили всего лишь 6 мячей.

Победы Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024 - изображение 101:1Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024 - изображение 11

Забитых мячей Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024 - изображение 103:3Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024 - изображение 11

В среднем за матч Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024 - изображение 10 0.43 - 0.43Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024 - изображение 11

Крупнейшая победа Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024 - изображение 101:0 - 2:1Александрия - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2024 - изображение 11

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Шахтер Шахтер 26 20 4 2 58 - 21 64
2 Динамо Динамо 26 19 3 4 62 - 25 60
3 Кривбасс Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54
4 СК Днепр-1 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45
5 Рух Рух 26 11 11 4 39 - 27 44
6 Полесье Полесье 26 12 6 8 32 - 26 42
7 ЛНЗ ЛНЗ 26 8 8 10 25 - 31 32
8 Ворскла Ворскла 26 8 6 12 23 - 38 30
9 Колос Колос 25 6 11 8 18 - 19 29
10 Черноморец Черноморец 25 9 2 14 34 - 36 29
11 Заря Заря 25 6 9 10 25 - 32 27
12 ФК Александрия ФК Александрия 26 6 8 12 22 - 34 26
13 Оболонь Оболонь 26 4 10 12 16 - 35 22
14 Верес Верес 25 4 8 13 23 - 38 20
15 ФК Минай ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19
16 Металлист 1925 Металлист 1925 26 4 7 15 25 - 47 19


"Александрия" - "Рух". Ставки и коэффициенты

Favbet
2.98
3.20
2.62
Узнать больше

"Александрия" - "Рух". Прогноз от UA-Футбол

Голевая серия "Руха" в чемпионате длится уже 10 матчей. Мала вероятность, что завтра она прервётся. Впрочем, глядя на атакующие показатели соперника и историю их общего противостояния - обилия голов ожидать не стоит. Так что наши прогнозы: ТМ 2,5 (коэф. 1,55) и ничья в основное время с коэффициентом 3,20.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4.05.2024
yellow-arrow
Оболонь - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04 мая 2024
yellow-arrow
Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.05.2024
ФК Александрия Рух (Львов) Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости