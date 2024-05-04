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Полесье – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2024
Полесье – Заря. Прогноз и анонс матча ⋉ 05.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
В воскресенье в Житомире сыграют матч 27-го тура УПЛ, в котором "Полесье" будет принимать "Зарю". Игра первого круга завершилась минимальной победой житомирского коллектива, поэтому подопечные Коваля будут стремиться реабилитироваться за это поражение.
27-й тур УПЛ сезона 2023/24
05.05.2024. Житомир. "Центральный городской стадион". 13:00
"Полесье" - "Заря"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Полесье": последние новости
Житомирский коллектив постепенно выходит из игрового кризиса. Три победы за четыре тура – это очень хороший результат для подопечных Шищенко. Проиграло "Полесье" только "Динамо", но конкурировать с киевлянами эта команда пока не способна. В прошлом туре победу в противостоянии с "Полтавой" на 80-й минуте принес Александр Назаренко. Хозяева смогли проявить характер и все-таки дожали соперника. Следует отметить, что футболистам "Полесья" не хватало эффективности. Из десяти ударов по воротам – всего три в створ. Над игрой в заключительной трети поля еще немало стоит работать.
Клуб из Житомира сейчас занимает шестое место и всего на два очка отстает от "Руха", поэтому вся борьба впереди. К сожалению, не сможет в нынешнем сезоне помочь команде нападающий Филипп Будковский, продолжающий восстанавливаться после перелома гайморовой кости. К тому же, игру против "Зари" пропустит хавбек Борис Крушинский. А вот нападающий Луифер должен успеть подготовиться к противостоянию с луганчанами.
Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик, Михайличенко, Кравец, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Кушниренко, Назаренко, Мустафаев, Козак, Луифер
"Заря": последние новости
Луганский коллектив после двух подряд поражений от "Шахтера" в прошлом туре сыграл вничью с "Оболонью" - 0:0. Подопечные Коваля больше владели мячом, но при этом позволили сопернику 15 (!!!) раз пробить по воротам. Слишком пассивно сыграли в атаке футболисты "Зари", потому на победу они не наиграли. Одиннадцатое место занимает "Заря" в нынешнем сезоне УПЛ.
В игре с киевлянами вернулись в состав Батагов, Джордан и Герреро, но нельзя сказать, что они усилили игру команды. Казалось, что "Заре" не хватило эмоций и свежести после сложнейших противостояний с "Шахтером". Ничья – справедливый результат... Ожидаем, что в этот раз луганский коллектив сможет сыграть более качественно в атаке. Положение у луганчан все еще неоднозначно, хотя у них и есть запас над тринадцатым местом в пять очков. Однако проигрывать в Житомире им не желательно. Должен вернуться после дисвалификации основной голкипер "Зари" Александр Сапутин.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Башич, Антюх, Кирюханцев, Мышнев, Яцик, Герреро
"Полесье" - "Заря". Последние матчи
"Заря":
28.04. "Заря" - "Оболонь" 0:0 (УПЛ)
22.04 "Шахтер" - "Заря" 2:1 (УПЛ)
18.04 "Заря" - "Шахтер" 1:3 (УПЛ)
14.04. "Заря" – "Черноморец" 1:0 (УПЛ)
09.04. "Днепр-1" - "Заря" 2:2 (УПЛ)
"Полесье":
29.04. "Полесье" – "Ворскла" 1:0 (УПЛ)
21.04. "Динамо" - "Полесье" 3:0 (УПЛ)
14.04. "Полесье" - "Колос" 1:0 (УПЛ)
08.04. "Минай" - "Полесье" 2:3 (УПЛ)
04.04. "Полесье" - "Ворскла" 0:1 (Кубок Украины)
"Полесье" - "Заря". Личные встречи
Во всех турнирах команды между собой сыграли 12 матчей: 6 побед "Зари", 2 победы "Полесья" и четыре ничьи. В матче первого круга гол Макуаны принес минимальную победу житомирскому коллективу.
Факты и цифры
Безничейная серия "Полесье" длится в чемпионате 8 игр: 3 победы и 5 поражений;
"Заря" не побеждает четыре тура подряд;
В 2024 году на выезде луганский коллектив еще не побеждал;
Игра первого круга завершилась победой "Полесья".
"Полесье" - "Заря". Ставки и коэффициенты
"Полесье" - "Заря". Прогноз от UA-Футбол
Букмекеры не могут определить фаворита в этом противостоянии. "Полесье" в последних матчах научилось выжимать максимум из минимума и это помогает команде добиваться результата. Легко "Зари" точно не будет. Подопечные Коваля не в форме, чтобы доминировать в Житомире. Ожидаем, что голы в этом матче точно будут. Прогноз – обе команды забьют (1.82).
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