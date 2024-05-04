Полесье – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2024

В воскресенье в Житомире сыграют матч 27-го тура УПЛ, в котором "Полесье" будет принимать "Зарю". Игра первого круга завершилась минимальной победой житомирского коллектива, поэтому подопечные Коваля будут стремиться реабилитироваться за это поражение.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

27-й тур УПЛ сезона 2023/24

05.05.2024. Житомир. "Центральный городской стадион". 13:00

"Полесье" - "Заря"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Полесье": последние новости

Житомирский коллектив постепенно выходит из игрового кризиса. Три победы за четыре тура – это очень хороший результат для подопечных Шищенко. Проиграло "Полесье" только "Динамо", но конкурировать с киевлянами эта команда пока не способна. В прошлом туре победу в противостоянии с "Полтавой" на 80-й минуте принес Александр Назаренко. Хозяева смогли проявить характер и все-таки дожали соперника. Следует отметить, что футболистам "Полесья" не хватало эффективности. Из десяти ударов по воротам – всего три в створ. Над игрой в заключительной трети поля еще немало стоит работать.

Клуб из Житомира сейчас занимает шестое место и всего на два очка отстает от "Руха", поэтому вся борьба впереди. К сожалению, не сможет в нынешнем сезоне помочь команде нападающий Филипп Будковский, продолжающий восстанавливаться после перелома гайморовой кости. К тому же, игру против "Зари" пропустит хавбек Борис Крушинский. А вот нападающий Луифер должен успеть подготовиться к противостоянию с луганчанами.

Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик, Михайличенко, Кравец, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Кушниренко, Назаренко, Мустафаев, Козак, Луифер

"Заря": последние новости

Луганский коллектив после двух подряд поражений от "Шахтера" в прошлом туре сыграл вничью с "Оболонью" - 0:0. Подопечные Коваля больше владели мячом, но при этом позволили сопернику 15 (!!!) раз пробить по воротам. Слишком пассивно сыграли в атаке футболисты "Зари", потому на победу они не наиграли. Одиннадцатое место занимает "Заря" в нынешнем сезоне УПЛ.

В игре с киевлянами вернулись в состав Батагов, Джордан и Герреро, но нельзя сказать, что они усилили игру команды. Казалось, что "Заре" не хватило эмоций и свежести после сложнейших противостояний с "Шахтером". Ничья – справедливый результат... Ожидаем, что в этот раз луганский коллектив сможет сыграть более качественно в атаке. Положение у луганчан все еще неоднозначно, хотя у них и есть запас над тринадцатым местом в пять очков. Однако проигрывать в Житомире им не желательно. Должен вернуться после дисвалификации основной голкипер "Зари" Александр Сапутин.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Башич, Антюх, Кирюханцев, Мышнев, Яцик, Герреро

"Полесье" - "Заря". Последние матчи

"Заря":

28.04. "Заря" - "Оболонь" 0:0 (УПЛ)

22.04 "Шахтер" - "Заря" 2:1 (УПЛ)

18.04 "Заря" - "Шахтер" 1:3 (УПЛ)

14.04. "Заря" – "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

09.04. "Днепр-1" - "Заря" 2:2 (УПЛ)

"Полесье":

29.04. "Полесье" – "Ворскла" 1:0 (УПЛ)

21.04. "Динамо" - "Полесье" 3:0 (УПЛ)

14.04. "Полесье" - "Колос" 1:0 (УПЛ)

08.04. "Минай" - "Полесье" 2:3 (УПЛ)

04.04. "Полесье" - "Ворскла" 0:1 (Кубок Украины)

"Полесье" - "Заря". Личные встречи

Во всех турнирах команды между собой сыграли 12 матчей: 6 побед "Зари", 2 победы "Полесья" и четыре ничьи. В матче первого круга гол Макуаны принес минимальную победу житомирскому коллективу.

Факты и цифры

Безничейная серия "Полесье" длится в чемпионате 8 игр: 3 победы и 5 поражений;

"Заря" не побеждает четыре тура подряд;

В 2024 году на выезде луганский коллектив еще не побеждал;

Игра первого круга завершилась победой "Полесья".

"Полесье" - "Заря". Ставки и коэффициенты

"Полесье" - "Заря". Прогноз от UA-Футбол

Букмекеры не могут определить фаворита в этом противостоянии. "Полесье" в последних матчах научилось выжимать максимум из минимума и это помогает команде добиваться результата. Легко "Зари" точно не будет. Подопечные Коваля не в форме, чтобы доминировать в Житомире. Ожидаем, что голы в этом матче точно будут. Прогноз – обе команды забьют (1.82).