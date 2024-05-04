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Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.05.2024

Украина
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Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.05.2024

Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.05.2024

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй раз за эту неделю "горняки" сойдутся с "моряками" в очном поединке. Только на этот раз, в отличие от матча в среду, хозяином этой игры выступит команда Марино Пушича. Это уже будет третья встреча донецкого и одесского коллективов в этом сезоне. Оба предыдущих матча закончились разгромными победами "Шахтера". При этом с идентичным счетом - дважды по 4:1.

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СОДЕРЖАНИЕ

Матч 27-го тура УПЛ сезона 2023/24

5.05.2024. Киевская область, "Арена Левый берег"

Арбитр: Романюк Анастасия

"Шахтер" 18:00 "Черноморец"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Шахтер": последние новости

"Шахтер" идет катком. После фиаско с "Марселем" в Лиге Европы "горняки" непременно добывают положительный результат. Победная серия донецкой команды в рамках украинского первенства насчитывает уже 13 матчей подряд!

Подопечные Марино Пушича знают свои сильные стороны и всегда действуют первым номером. При этом футболисты боснийского специалиста в своем традиционном стиле много забивают.

"Черноморец" - максимально сладкий соперник для этого "Шахтера". На этой неделе донецкий коллектив уже разгромил "моряков". Победу в той встрече обеспечил индивидуальный перформанс и хет-трик Марлона.

"Шахтер" уверенно идет к чемпионству, и очень трудно представить за счет чего подопечные Романа Григорчука смогут создать проблемы "горнякам" и отобрать очки.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

"Черноморец": последние новости

Одесситы находятся в определенном кризисе. Проигрышная серия команды Романа Григорчука насчитывает 4 поединка. И самое обидное для "моряков", что скорее всего эта тенденция не будет исправлена в матче с "горняками".

В общем, в весенней части "Черноморец" набрал лишь 10 зачетных баллов. Не очень хорошая статистика, мягко говоря. Особенно, учитывая амбиции клуба и наставника.

Из-за таких результатов одесский коллектив упал в нижнюю часть таблицы. Конечно, никто не говорит о возможности вылета. Поскольку побеждай в одной игре и возвращайся в топ-8. Однако, вряд ли это произойдет в поединке с подопечными Марино Пушича.

Если говорить откровенно, то "морякам" будет очень сложно что-то предложить и навязать борьбу "Шахтеру".

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Салюк, Ермаков, Путря, Васильев, Шпорн, Бойчук, Штогрин, Брагару, Бадибанга, Авагимян.

"Шахтер" - "Черноморец". Последние матчи

Шахтар Шахтер:

Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.05.2024 - изображение 2

Чорноморець Черноморец:

Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.05.2024 - изображение 4

"Шахтер" - "Черноморец". Личные встречи

"Горняки" и "моряки" имеют невероятно богатую историю очных противостояний. Донецкая и одесская команды пересекались на футбольном поле абсолютно на всех национальных уровнях. Достаточно ожидаемо, что тотальное статистическое преимущество имеет именно "Шахтер".

Статистика очных поединков:

  • Победы:Шахтар 72 - 32 Чорноморець
  • Забитые мячи:Шахтар 209 - 108 Чорноморець
  • В среднем голов за матч:Шахтар 1.61 - 0.83 Чорноморець
  • Самая большая победа:Шахтар 5:0 - 0:3 Чорноморець

Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.05.2024 - изображение 13

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"Шахтер" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

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"Шахтер" - "Черноморец". Турнирное положение команд

"Шахтер" лидирует в первенстве и ведет борьбу за чемпионство. В свою очередь "Черноморец" уже не решает никакие задачи и сейчас находится в нижней части таблицы.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ
1 Шахтар Шахтер 26 20 4 2 58 - 21 64
2 Динамо Динамо 26 19 3 4 62 - 25 60
3 Кривбас Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54
4 СК Дніпро-1 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45
5 Рух Рух 27 11 12 4 41 - 29 45
6 Полісся Полесье 26 12 6 8 32 - 26 42
7 ЛНЗ ЛНЗ 27 8 8 11 25 - 32 32
8 Ворскла Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30
9 Колос Колос 25 6 11 8 18 - 19 29
10 Чорноморець Черноморец 26 9 2 15 35 - 40 29
11 Зоря Заря 25 6 9 10 25 - 32 27
12 ФК Олександрія ФК Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27
13 Оболонь Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25
14 Металіст 1925 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22
15 Верес Верес 26 4 8 14 23 - 41 20
16 ФК Минай ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19

"Шахтер" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:0. "Горняки" являются безусловным и безоговорочным фаворитом этой пары. Коэффициент в размере 1,17 на триумф "Шахтера" красноречиво описывает расклад сил и текущую игровую форму. Банда Марино Пушича уже дважды этой весной громила "моряков" Романа Григорчука. Ожидаем и в этом поединке результативную победу донецкой команды.

Даний прогноз - тільки один з можливих варіантів розвитку подій; він не гарантує виграшу.

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