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Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.05.2024
Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.05.2024
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Второй раз за эту неделю "горняки" сойдутся с "моряками" в очном поединке. Только на этот раз, в отличие от матча в среду, хозяином этой игры выступит команда Марино Пушича. Это уже будет третья встреча донецкого и одесского коллективов в этом сезоне. Оба предыдущих матча закончились разгромными победами "Шахтера". При этом с идентичным счетом - дважды по 4:1.
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- "Шахтер" 18:00 "Черноморец"
- "Шахтер": последние новости
- "Черноморец": последние новости
- "Шахтер" - "Черноморец". Последние матчи
- "Шахтер" - "Черноморец". Личные встречи
- "Шахтер" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты
- "Шахтер" - "Черноморец". Турнирное положение команд
- "Шахтер" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Матч 27-го тура УПЛ сезона 2023/24
5.05.2024. Киевская область, "Арена Левый берег"
Арбитр: Романюк Анастасия
"Шахтер" 18:00 "Черноморец"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Шахтер": последние новости
"Шахтер" идет катком. После фиаско с "Марселем" в Лиге Европы "горняки" непременно добывают положительный результат. Победная серия донецкой команды в рамках украинского первенства насчитывает уже 13 матчей подряд!
Подопечные Марино Пушича знают свои сильные стороны и всегда действуют первым номером. При этом футболисты боснийского специалиста в своем традиционном стиле много забивают.
"Черноморец" - максимально сладкий соперник для этого "Шахтера". На этой неделе донецкий коллектив уже разгромил "моряков". Победу в той встрече обеспечил индивидуальный перформанс и хет-трик Марлона.
"Шахтер" уверенно идет к чемпионству, и очень трудно представить за счет чего подопечные Романа Григорчука смогут создать проблемы "горнякам" и отобрать очки.
Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
"Черноморец": последние новости
Одесситы находятся в определенном кризисе. Проигрышная серия команды Романа Григорчука насчитывает 4 поединка. И самое обидное для "моряков", что скорее всего эта тенденция не будет исправлена в матче с "горняками".
В общем, в весенней части "Черноморец" набрал лишь 10 зачетных баллов. Не очень хорошая статистика, мягко говоря. Особенно, учитывая амбиции клуба и наставника.
Из-за таких результатов одесский коллектив упал в нижнюю часть таблицы. Конечно, никто не говорит о возможности вылета. Поскольку побеждай в одной игре и возвращайся в топ-8. Однако, вряд ли это произойдет в поединке с подопечными Марино Пушича.
Если говорить откровенно, то "морякам" будет очень сложно что-то предложить и навязать борьбу "Шахтеру".
Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Салюк, Ермаков, Путря, Васильев, Шпорн, Бойчук, Штогрин, Брагару, Бадибанга, Авагимян.
"Шахтер" - "Черноморец". Последние матчи
Шахтер:
Черноморец:
"Шахтер" - "Черноморец". Личные встречи
"Горняки" и "моряки" имеют невероятно богатую историю очных противостояний. Донецкая и одесская команды пересекались на футбольном поле абсолютно на всех национальных уровнях. Достаточно ожидаемо, что тотальное статистическое преимущество имеет именно "Шахтер".
Статистика очных поединков:
- Победы: 72 - 32
- Забитые мячи: 209 - 108
- В среднем голов за матч: 1.61 - 0.83
- Самая большая победа:5:0 - 0:3
"Шахтер" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты
"Шахтер" - "Черноморец". Турнирное положение команд
"Шахтер" лидирует в первенстве и ведет борьбу за чемпионство. В свою очередь "Черноморец" уже не решает никакие задачи и сейчас находится в нижней части таблицы.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|26
|20
|4
|2
|58 - 21
|64
|2
|Динамо
|26
|19
|3
|4
|62 - 25
|60
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6
|Полесье
|26
|12
|6
|8
|32 - 26
|42
|7
|ЛНЗ
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8
|Ворскла
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|9
|Колос
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|10
|Черноморец
|26
|9
|2
|15
|35 - 40
|29
|11
|Заря
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12
|ФК Александрия
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13
|Оболонь
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|15
|Верес
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|16
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
"Шахтер" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:0. "Горняки" являются безусловным и безоговорочным фаворитом этой пары. Коэффициент в размере 1,17 на триумф "Шахтера" красноречиво описывает расклад сил и текущую игровую форму. Банда Марино Пушича уже дважды этой весной громила "моряков" Романа Григорчука. Ожидаем и в этом поединке результативную победу донецкой команды.
Даний прогноз - тільки один з можливих варіантів розвитку подій; він не гарантує виграшу.
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