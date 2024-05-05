Днепр-1 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2024

Интересное и интригующее противостояние между "Днепром-1" и "Кривбассом" ожидает болельщиков УПЛ в последний день 27-го тура. Криворожский коллектив пока занимает третье место, а днепряне отстают уже на девять очков.

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27-й тур УПЛ сезона 2023/24

06.05.2024. Днепр "Днепр-Арена". 13:00

"Днепр-1" - "Кривбасс"

Видеотрансляция: 2+2

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"Днепр-1": последние новости

Подопечные Юрия Максимова в последних матчах разочаровывают своих болельщиков игрой и результатами. Днепряне уже четыре тура подряд выиграть не могут: поражение и три ничьих. С начала декабря днепряне одержали всего 2 (две!) победы в рамках украинского чемпионата. Шансы на третье место остались лишь теоретические, поэтому, прежде всего, стоит сосредоточиться на удержании четвертого места, ведь "Рух" и "Полесье" уже рядом. Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов может покинуть свой пост. По информации источника, Максимов недоволен состоянием дел в клубе и хочет уйти в отставку еще до конца сезона. Он готов покинуть клуб, если его подопечные не смогут обыграть "Кривбасс".

На данной стадии сезона днепряне смотрятся слишком нестабильно, потому против подопечных Вернидуба им будет очень непросто. Отметим, что из-за дисквалификации матч будет пропускать один из лидеров "Днепра-1" Эдуард Сарапий. К тому же, с игрой в заключительной трети поля у коллектива Максимова не все так хорошо. В роли нападающего приходится сейчас играть Гуцуляку. И это яркое подтверждение проблем команды.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Пасич, Адамюк, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Танчик, Очеретько, Горбунов, Леднев, Гуцуляк

"Кривбасс": последние новости

Подопечные Юрия Вернидуба в последний раз проигрывали еще в начале марта. За последние семь матчей у "Кривбасса" пять побед и две ничьи. Криворожский коллектив комфортно чувствует себя на третьем месте, но и от второго места они отстают на шесть очков. В прошлом туре "Кривбасс" улучшил клубный рекорд, одержав в ходе одного чемпионата 5 больших побед - 3:0 над "Металлистом 1925". Это был первый "сухой" матч для Владимира Маханькова.

Этот "Кривбасс", однозначно, имеет характер. Коллектив Юрия Вернидуба умеет выжимать максимум из минимума. Криворожский коллектив очень качественно использует свободные зоны, но с позиционной игрой пока не все так хорошо.

Нападающий "Кривбасса Принс Аду" прокомментировал свое повреждение. "Я получил повреждение и пока играть не могу. Осталось несколько игр до конца сезона, но я упорно работаю и полностью сосредоточен на своем восстановлении, чтобы вернуться на поле еще сильнее. Я получил травму во время тренировки. Просто вывихнул ногу в игровом эпизоде. Да, это очень досадно, но, повторюсь, я надеюсь вернуться только сильнее, - приводит слова Аду пресс-служба клуба.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Хомченовский, Соса, Лунев, Кожушко

"Днепр-1" – "Кривбасс". Личные встречи

В новейшей истории команды между собой сыграли четыре матча: две победы "Кривбасса", одна победа "Днепра-1" и одна ничья. В первом круге подопечные Вернидуба разгромили днепрян – 3:0.

"Днепр-1" – "Кривбасс". Последние матчи

"Днепр-1":

27.04. "Днепр-1" – "Динамо" 1:2

21.04. "Днепр-1" - "Верес" 1:1

15.04. "Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:1

09.04. "Днепр-1" - "Заря" 2:2

31.03. "Колос" - "Днепр-1" 0:2

"Кривбасс":

28.04. "Кривбасс" - "Металлист 1925" 3:0

20.04. "Черноморец" – "Кривбасс" 1:2

13.04. "Рух" – "Кривбасс" 1:1

08.04. "Кривбасс" – "Ворскла" 1:1

30.03. "Верес" - "Кривбасс" 0:2

Факты и цифры

"Кривбасс" не проигрывает уже семь матчей;

"Днепр-1" не выигрывает четыре тура;

В первом круге криворожцы разгромили своих соперников;

Юрий Максимов у руля разных клубов провел 200-й матч в УПЛ.

"Днепр-1" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Учитывая текущую форму команд, больше шансов на победу у гостей. Безусловно, днепряне постараются реабилитироваться за поражение в первом круге, но сейчас подопечные Максимова играют очень нестабильно. К тому же, не сможет сыграть основной центральный защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий. Прогноз – победа "Кривбасса" (2.81).