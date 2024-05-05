Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.05.2024
Верес - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.05.2024
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В понедельник украинских болельщиков ожидает очередная битва аутсайдеров и матч за шесть очков. 27-й тур будут закрывать очным поединком две худшие команды первенства, на данный момент. В частности, ровенский "Верес" будет принимать закарпатский "Минай". Предыдущая встреча этих коллективов в чемпионате завершилась нулевой ничьей.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч 27-го тура УПЛ сезона 2023/24
6.05.2024. Ровно, стадион "Авангард"
Арбитр: Пасхал Игорь
"Верес" 18:00 "Минай"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Верес" - "Минай": последние новости
"Верес" и "Минай" по сути сиамские близнецы на данном этапе. Поэтому и рассматривать их стоит также вместе. Команды являются соседями по таблице, соседями на самом дне. Ровенский коллектив имеет небольшой гандикап над закарпатцами в размере одного зачетного балла. Однако, сейчас особой роли это в контексте борьбы за выживание не играет. Побеждай, и ситуация может кардинально измениться.
Если же говорить о текущей форме, то на моральном подъеме и в лучших игровых кондициях находятся именно подопечные Желько Любеновича. "Лисицы" в предыдущих двух турах занесли в свой актив 4 очка, расписав ничью с львовским "Рухом" (1:) и переиграв на своем поле одесский "Черноморец" (2:0).
Команда Олега Шандрука наоборот находится в определенной эмоциональной яме. После яркого триумфа во встрече с киевской "Оболонью" (3:0), в трех следующих поединках "Верес" добыл лишь один балл.
Да, поражения в матчах с "Рухом" (1:3) и "Динамо" (0:3) нужно выносить за скобки. Все же статус соперников и подбор их исполнителей значительно выше чем у ровенчан. Однако, кого это волнует в контексте борьбы за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. Очки нужны здесь и сейчас.
В общем, это однозначно матч жизни для обоих коллективов, который многое определит в итоге. Поэтому, прогнозировать что-то здесь максимально сложно. Победит тот, кто проявит больше желания и продемонстрирует характер. Тем более, мы же говорим о встрече двух абсолютных аутсайдеров - может произойти что угодно. Хотя, и при этом, "Верес" имеет небольшое преимущество в виде домашних трибун.
Впереди у ровенской и закарпатской команд четыре финала. Это будет первый, и возможно даже самый главный, из них.
Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Балан, Яго, Кучеров, Курко, Дахновский, Шастал, Гайдучик.
Ориентировочный состав "Миная": Кемкин, Дмитрук, Чуев, Скиба, Кисель, Кораблин, Семотюк, Петько, Ременяк, Устименко, Вакула.
"Верес" - "Минай". Последние матчи
Верес:
Минай:
"Верес" - "Минай". Личные встречи
На официальном уровне ровенчане и закарпатцы встречались 9 раз. Еще однажды команды провели товарищескую игру. Статистическое преимущество в очных противостояниях на стороне "Миная".
Статистика очных поединков:
- Победы: 2 - 4
- Забитые мячи: 8 - 15
- У среднем голов за матч: 0.80 - 1.50
- Самая большая победа:2:1 - 0:4
"Верес" - "Минай". Ставка и коэффициенты
"Верес" - "Минай". Турнирное положение команд
Два абсолютных аутсайдера украинского чемпионата на данный момент. Другие эпитеты здесь излишни. Победа одной из команд в этом спарринге поднимет ее в зону переходных матчей.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|26
|20
|4
|2
|58 - 21
|64
|2
|Динамо
|27
|20
|3
|4
|67 - 25
|63
|3
|Кривбасс
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4
|СК Днепр-1
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5
|Рух
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|ЛНЗ
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8
|Ворскла
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|9
|Колос
|26
|6
|11
|9
|18 - 24
|29
|10
|Черноморец
|26
|9
|2
|15
|35 - 40
|29
|11
|Заря
|26
|6
|10
|10
|26 - 33
|28
|12
|ФК Александрия
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13
|Оболонь
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|15
|Верес
|26
|4
|8
|14
|23 - 41
|20
|16
|ФК Минай
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
"Верес" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Букмекеры считают фаворитом этой пары именно ровенскую команду. Мы не разделяем такое четкое распределение сил. Да, у "Вереса" есть преимущество в виде домашнего статуса поединка. Однако, в значительно лучших игровых кондициях находится именно команда Желько Любеновича. В том, что обе стороны будут вгрызаться в газон и биться до конца - нет никакого сомнения. Поэтому, поставим на боевую ничью.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Динамо Киев - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная польза от Витора Роке
- Барселона принялась искать замену Левандовскому. Известно, кто главный фаворит
- Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.05.2024
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО