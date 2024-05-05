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Верес - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.05.2024

Украина

Верес - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.05.2024

Верес - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.05.2024

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник украинских болельщиков ожидает очередная битва аутсайдеров и матч за шесть очков. 27-й тур будут закрывать очным поединком две худшие команды первенства, на данный момент. В частности, ровенский "Верес" будет принимать закарпатский "Минай". Предыдущая встреча этих коллективов в чемпионате завершилась нулевой ничьей.

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СОДЕРЖАНИЕ

Матч 27-го тура УПЛ сезона 2023/24

6.05.2024. Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Пасхал Игорь

"Верес" 18:00 "Минай"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Верес" - "Минай": последние новости

"Верес" и "Минай" по сути сиамские близнецы на данном этапе. Поэтому и рассматривать их стоит также вместе. Команды являются соседями по таблице, соседями на самом дне. Ровенский коллектив имеет небольшой гандикап над закарпатцами в размере одного зачетного балла. Однако, сейчас особой роли это в контексте борьбы за выживание не играет. Побеждай, и ситуация может кардинально измениться.

Если же говорить о текущей форме, то на моральном подъеме и в лучших игровых кондициях находятся именно подопечные Желько Любеновича. "Лисицы" в предыдущих двух турах занесли в свой актив 4 очка, расписав ничью с львовским "Рухом" (1:) и переиграв на своем поле одесский "Черноморец" (2:0).

Команда Олега Шандрука наоборот находится в определенной эмоциональной яме. После яркого триумфа во встрече с киевской "Оболонью" (3:0), в трех следующих поединках "Верес" добыл лишь один балл.

Да, поражения в матчах с "Рухом" (1:3) и "Динамо" (0:3) нужно выносить за скобки. Все же статус соперников и подбор их исполнителей значительно выше чем у ровенчан. Однако, кого это волнует в контексте борьбы за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. Очки нужны здесь и сейчас.

В общем, это однозначно матч жизни для обоих коллективов, который многое определит в итоге. Поэтому, прогнозировать что-то здесь максимально сложно. Победит тот, кто проявит больше желания и продемонстрирует характер. Тем более, мы же говорим о встрече двух абсолютных аутсайдеров - может произойти что угодно. Хотя, и при этом, "Верес" имеет небольшое преимущество в виде домашних трибун.

Впереди у ровенской и закарпатской команд четыре финала. Это будет первый, и возможно даже самый главный, из них.

Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Балан, Яго, Кучеров, Курко, Дахновский, Шастал, Гайдучик.

Ориентировочный состав "Миная": Кемкин, Дмитрук, Чуев, Скиба, Кисель, Кораблин, Семотюк, Петько, Ременяк, Устименко, Вакула.

"Верес" - "Минай". Последние матчи

Верес Верес:

Верес - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.05.2024 - изображение 2

ФК Минай Минай:

Верес - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.05.2024 - изображение 4

"Верес" - "Минай". Личные встречи

На официальном уровне ровенчане и закарпатцы встречались 9 раз. Еще однажды команды провели товарищескую игру. Статистическое преимущество в очных противостояниях на стороне "Миная".

Статистика очных поединков:

  • Победы:Верес 2 - 4 ФК Минай
  • Забитые мячи:Верес 8 - 15 ФК Минай
  • У среднем голов за матч:Верес 0.80 - 1.50 ФК Минай
  • Самая большая победа:Верес 2:1 - 0:4 ФК Минай

Верес - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.05.2024 - изображение 13

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"Верес" - "Минай". Турнирное положение команд

Два абсолютных аутсайдера украинского чемпионата на данный момент. Другие эпитеты здесь излишни. Победа одной из команд в этом спарринге поднимет ее в зону переходных матчей.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ
1 Шахтар Шахтер 26 20 4 2 58 - 21 64
2 Динамо Динамо 27 20 3 4 67 - 25 63
3 Кривбас Кривбасс 26 16 6 4 47 - 25 54
4 СК Дніпро-1 СК Днепр-1 26 12 9 5 36 - 25 45
5 Рух Рух 27 11 12 4 41 - 29 45
6 Полісся Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43
7 ЛНЗ ЛНЗ 27 8 8 11 25 - 32 32
8 Ворскла Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30
9 Колос Колос 26 6 11 9 18 - 24 29
10 Чорноморець Черноморец 26 9 2 15 35 - 40 29
11 Зоря Заря 26 6 10 10 26 - 33 28
12 ФК Олександрія ФК Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27
13 Оболонь Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25
14 Металіст 1925 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22
15 Верес Верес 26 4 8 14 23 - 41 20
16 ФК Минай ФК Минай 26 3 10 13 20 - 40 19

"Верес" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Букмекеры считают фаворитом этой пары именно ровенскую команду. Мы не разделяем такое четкое распределение сил. Да, у "Вереса" есть преимущество в виде домашнего статуса поединка. Однако, в значительно лучших игровых кондициях находится именно команда Желько Любеновича. В том, что обе стороны будут вгрызаться в газон и биться до конца - нет никакого сомнения. Поэтому, поставим на боевую ничью.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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