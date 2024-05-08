Колос – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2024

Соперникам за этот месяц придется дважды сыграть друг с другом. В Ковалевке состоится перенесенный матч 15-го тура УПЛ. У "Колоса" уже нет турнирной мотивации, но можно не сомневаться, что этот коллектив будет стремиться подняться как можно выше. "Заря" еще не гарантировала себе избегание переходных матчей, поэтому терять очки ей не желательно.

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15-й тур УПЛ сезона 2023/24

09.05.2024. Ковалевка. "Колос". 15:30

"Колос" - "Заря"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Колос": последние новости

Свой дебют в качестве тренера "Колоса" Александр Поздеев не хочет вспоминать, ведь его подопечные проиграли 0:5. До перерыва гости держались достойно, но в начале второго тайма за семь минут пропустили три гола. Что произошло с командой, сложно объяснить, ведь так провально в защите "Колос" давно не играл. Было заметно, что "Динамо" и "Колос" – это команды разного класса. Показалось, что гости физически не готовы к такому темпу. Инертность и безвольность во втором тайме неприятно удивили. Перед Александром Поздеевым поставлена задача качественно подготовить команду к следующему сезону. Однако, если не будет результата, возможно, он длительное время не продержится на посту главного тренера.

Во второй части сезона коллектив из Ковалевки не впечатляет своими результатами. За девять предыдущих игр они выиграли всего одну. Стабильности футболистам "Колоса" не хватает, хотя кадровый потенциал у команды достаточно серьезный. Ожидаем, что дома у игроков "Колоса" будет огромное желание проявить себя перед новым тренерским штабом и реабилитироваться за разгромное поражение.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн – Черноморец, Бурда, Бондаренко, Емец – Демченко, Ореховский, Милько – Ильин, Топалов – Рангел

"Заря": последние новости

Луганский коллектив в прошлом туре сыграл свой далеко не лучший матч, но за счет характера смог в меньшинстве вырвать ничью в Житомире против "Полесья". Моментов подопечные Коваля создали немного, но опять на помощь пришел Герреро. Панамский нападающий доказал, что он один из лучших легионеров в УПЛ. Последние результаты "Зари" не радуют болельщиков - ни одной победы в четырех матчах. Безусловно, в играх с "Шахтером" никто не ожидал побед, а вот против "Оболони" и "Полесья" можно было выжимать больше, но проблемы создавали луганчане сами себе. Стоит отметить возвращение в стартовый состав Александр Сапутина, который передал свою уверенность защитникам.

"Заря" в 2024 году на выезде играет очень неудачно – ни одной победы. Возможно, пора исправить эту статистику? Легко тоно не будет, ведь придется играть против вязкого и неуступчивого соперника.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Дришлюк, Антюх, Жуниор Рейс, Мышнев, Жан Клод, Герреро

"Колос" - "Заря". Последние матчи

"Заря":

05.05. "Полесье" - "Заря" 1:1 (УПЛ)

28.04. "Заря" - "Оболонь" 0:0 (УПЛ)

22.04 "Шахтер" - "Заря" 2:1 (УПЛ)

18.04 "Заря" - "Шахтер" 1:3 (УПЛ)

14.04. "Заря" – "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

"Колос"

05.05. "Динамо" - "Колос" 0:5 (УПЛ)

28.04. "Колос" - "Александрия" 0:0 (УПЛ)

20.04. "Ворскла" - "Колос" 0:2 (УПЛ)

14.04. "Полесье" - "Колос" 1:0 (УПЛ)

07.04. "Колос" - "Металлист 1925" 1:1 (УПЛ)

"Колос" - "Заря". Личные встречи

Команды между собой сыграли одиннадцать матчей: семь побед "Зари", две победы "Колоса" и две ничьи. Последний раз соперники встречались еще в апреле 2023 года, тогда минимально победил луганский коллектив.

"Колос" - "Заря". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 27 21 4 2 61-21 +40 67 0 2 Динамо 27 20 3 4 67-25 +42 63 0 3 Кривбасс 27 16 6 5 47-26 +21 54 0 4 СК Днепр-1 27 13 9 5 37-25 +12 48 0 5 Рух 27 11 12 4 41-29 +12 45 0 6 Полесье 27 12 7 8 33-27 +6 43 0 7 ЛНЗ 27 8 8 11 25-32 -7 32 0 8 Ворскла 27 8 6 13 25-41 -16 30 0 9 Колос 26 6 11 9 18-24 -6 29 0 10 Черноморец 27 9 2 16 35-43 -8 29 0 11 Заря 26 6 10 10 26-33 -7 28 0 12 ФК Александрия 27 6 9 12 24-36 -12 27 0 13 Оболонь 27 5 10 12 17-35 -18 25 0 14 Верес 27 5 8 14 26-42 -16 23 0 15 Металлист 1925 27 5 7 15 28-49 -21 22 0 16 ФК Минай 27 3 10 14 21-43 -22 19 0

"Колос" -"Заря". Ставка и коэффициенты

"Колос" - "Заря". Прогноз от UA-Футбол

Фаворита в этом противостоянии сложно определить. Подопечные Коваля постараются впервые в 2024 году выиграть на выезде, но легко им точно не будет. У хозяев будет безумная мотивация реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре, поэтому ожидаем конкурентный футбол. Однако, вряд ли будет большое количество голов. Прогноз – тотал меньше 2.5 (1.53).