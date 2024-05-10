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Ворскла - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024
Ворскла - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Прошлый матч между "Ворсклой" и "Минаем" в первом круге отметился ужасными погодными условиями. Из-за сильного ливня игроки были вынуждены играть буквально в лужах. На сей раз на помехе подобные обстоятельства возникнуть не должны, а болельщики смогут лицезреть битву двух мотивированных команд.
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"Ворскла" – "Минай" 13:00
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11 мая. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского.
Арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Ворскла": последние новости
"Ворскла" провела отличную предсезонку, неплохо вошла во вторую половину сезона, добыв две победы подряд над "Вересом" и "Черноморцем". Но далее команда откровенно расклеилась. С того момента полтавский коллектив не побеждает в УПЛ уже на протяжении семи матчей. Причём, если поражения от "Шахтёра" и "Динамо", а также с ничью с "Кривбассом" можно списать на банальную разницу в классе, то с последними соперниками в виде "Колоса", "Полесья" и "Металлиста 1925" спрос с команды уже был полный.
Единственным светлым пятном за это время у "Ворсклы" можно считать выход в финал национального кубка. Но стоит понимать, что большая часть этого пути была проделана ещё в прошлом году.
Из-за неудовлетворительных результатов уже не всё так ясно и с турнирными перспективами подопечных Сергея Долганского. За три тура до конца чемпионата "Ворскла" находится на расстоянии в 5 очков от зоны стыковых матчей. По этой причине грядущую игру "зелёно-белые" могут рассматривать как хорошую возможность наконец вновь почувствовать вкус победы в преддверии финального поединка с "Шахтёром" и полностью обезопасить себя в чемпионате.
Ориентировочный состав: Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула, Челядин, Сиссоко, Кане, Фелипе, Мякушко, Степанюк.
"Минай": последние новости
Являясь практически безнадёжным аутсайдером на протяжении всего розыгрыше УПЛ, "Минаю" всё же удалось поправить своё турнирное положение и избежать раннего вылета с турнира.
Команда действительно сильно прибавила и борется изо всех сил: чего только стоит тот факт, что после зимнего перерыва закарпатцы набрали почти втрое больше очков, чем в первой половине сезона.
Ещё лучше дела бы у "Миная" складывались, не проиграй он в прошлом туре своему прямому конкуренту - "Вересу". Тем не менее, математические шансы у "лисиц" на сохранение прописки ещё остались. Для этого команде надо одержать как минимум две победы в трёх оставшихся матчах с "Ворсклой", "Оболонью" и "Кривбассом".
Ориентировочный состав: Кемкин, Чуев, Скиба, Кисель, Дмитрук, Семотюк, Петько, Ременяк, Кораблин, Устименко, Вакула.
"Ворскла" - "Минай". Последние матчи
"Ворскла":
- 04.05 "Металлист 1925" - "Ворскла" 3:2
- 29.04 "Полесье" - "Ворскла" 1:0
- 20.04 "Ворскла" - "Колос" 0:2
- 14.04 "Ворскла" - "Шахтёр" 0:1
- 08.04 "Кривбасс" - "Ворскла" 1:1
"Минай":
- 06.05 "Верес" - "Минай" 3:1
- 27.04 "Минай" - "Черноморец" 2:0
- 22.04. "Минай" - "Рух" 1:1
- 17.04. "Минай" - "Динамо" 1:3
- 13.04. "Оболонь" - "Минай" 1:1
"Ворскла" - "Минай". Личные встречи
Команды провели между собой шесть официальных игр. Все из них - в рамках УПЛ. Трижды победу праздновала "Ворскла", один раз - "Минай", и две встречи завершились с ничейным результатом.
Турнирное положение
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"Ворскла" - "Минай". Ставки и коэффициенты
"Ворскла" - "Минай". Прогноз от UA-Футбол
Букмекеры перед встречей отдают явное предпочтение "Ворскле". И этому есть причины: полтавчанам надо набирать тонус перед решающей игрой сезона, реабилитироваться перед родными болельщиками за последние результаты, но мы всё же предлагаем поверить в борющийся за выживание "Минай" и поставить на ничью в качестве итогового результата (коэф - 3,80).
Судя по предматчевым раскладам, обе команды должны сыграть с энтузиазмом и показать атакующий футбол. Так что дополнительно можем предложить прогноз - "обе забьют" (коэф. 2,02).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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