Ворскла - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024

Прошлый матч между "Ворсклой" и "Минаем" в первом круге отметился ужасными погодными условиями. Из-за сильного ливня игроки были вынуждены играть буквально в лужах. На сей раз на помехе подобные обстоятельства возникнуть не должны, а болельщики смогут лицезреть битву двух мотивированных команд.

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"Ворскла" – "Минай" 13:00

VBET Лига. 28-й тур

11 мая. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

Арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Ворскла": последние новости

"Ворскла" провела отличную предсезонку, неплохо вошла во вторую половину сезона, добыв две победы подряд над "Вересом" и "Черноморцем". Но далее команда откровенно расклеилась. С того момента полтавский коллектив не побеждает в УПЛ уже на протяжении семи матчей. Причём, если поражения от "Шахтёра" и "Динамо", а также с ничью с "Кривбассом" можно списать на банальную разницу в классе, то с последними соперниками в виде "Колоса", "Полесья" и "Металлиста 1925" спрос с команды уже был полный.

Единственным светлым пятном за это время у "Ворсклы" можно считать выход в финал национального кубка. Но стоит понимать, что большая часть этого пути была проделана ещё в прошлом году.

Из-за неудовлетворительных результатов уже не всё так ясно и с турнирными перспективами подопечных Сергея Долганского. За три тура до конца чемпионата "Ворскла" находится на расстоянии в 5 очков от зоны стыковых матчей. По этой причине грядущую игру "зелёно-белые" могут рассматривать как хорошую возможность наконец вновь почувствовать вкус победы в преддверии финального поединка с "Шахтёром" и полностью обезопасить себя в чемпионате.

Ориентировочный состав: Исенко, Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула, Челядин, Сиссоко, Кане, Фелипе, Мякушко, Степанюк.

"Минай": последние новости

Являясь практически безнадёжным аутсайдером на протяжении всего розыгрыше УПЛ, "Минаю" всё же удалось поправить своё турнирное положение и избежать раннего вылета с турнира.

Команда действительно сильно прибавила и борется изо всех сил: чего только стоит тот факт, что после зимнего перерыва закарпатцы набрали почти втрое больше очков, чем в первой половине сезона.

Ещё лучше дела бы у "Миная" складывались, не проиграй он в прошлом туре своему прямому конкуренту - "Вересу". Тем не менее, математические шансы у "лисиц" на сохранение прописки ещё остались. Для этого команде надо одержать как минимум две победы в трёх оставшихся матчах с "Ворсклой", "Оболонью" и "Кривбассом".

Ориентировочный состав: Кемкин, Чуев, Скиба, Кисель, Дмитрук, Семотюк, Петько, Ременяк, Кораблин, Устименко, Вакула.

"Ворскла" - "Минай". Последние матчи

"Ворскла":

04.05 "Металлист 1925" - "Ворскла" 3:2

29.04 "Полесье" - "Ворскла" 1:0

20.04 "Ворскла" - "Колос" 0:2

14.04 "Ворскла" - "Шахтёр" 0:1

08.04 "Кривбасс" - "Ворскла" 1:1

"Минай":

06.05 "Верес" - "Минай" 3:1

27.04 "Минай" - "Черноморец" 2:0

22.04. "Минай" - "Рух" 1:1

17.04. "Минай" - "Динамо" 1:3

13.04. "Оболонь" - "Минай" 1:1

"Ворскла" - "Минай". Личные встречи

Команды провели между собой шесть официальных игр. Все из них - в рамках УПЛ. Трижды победу праздновала "Ворскла", один раз - "Минай", и две встречи завершились с ничейным результатом.

Турнирное положение

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 27 21 4 2 61 - 21 67 2 Динамо 27 20 3 4 67 - 25 63 3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54 4 СК Днепр-1 27 13 9 5 37 - 25 48 5 Рух 27 11 12 4 41 - 29 45 6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43 7 ЛНЗ 27 8 8 11 25 - 32 32 8 Заря 27 7 10 10 27 - 33 31 9 Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30 10 Колос 27 6 11 10 18 - 25 29 11 Черноморец 27 9 2 16 35 - 43 29 12 ФК Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27 13 Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25 14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23 15 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22 16 ФК Минай 27 3 10 14 21 - 43 19

"Ворскла" - "Минай". Ставки и коэффициенты

"Ворскла" - "Минай". Прогноз от UA-Футбол