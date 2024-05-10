Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024

Центральный поединок тура, матч сезона и "Украинское Классическое"! Все в одном флаконе. Однозначно, украинских болельщиков ожидает главный поединок текущей кампании. Без преувеличения или преуменьшения, это встреча, в которой решится судьба золотых медалей. Во Львове команда Марино Пушича будет принимать подопечных Александра Шовковского.

Первая встреча "горняков" и динамовцев в этом сезоне завершилась минимальным триумфом действующего чемпиона. Тот матч был последним для Мирчи Луческу во главе столичного коллектива, и соответственно первым для боснийского наставника "Шахтера". Впрочем, в "Динамо" тогда не играло сразу несколько лидеров, да и тренер был другой.

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Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24

Суббота. 11-е мая

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Деревинский Алексей

"Шахтер" 18:00 "Динамо"

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"Шахтер": последние новости

После зимнего фиаско от "Марселя" в Лиге Европы "горняки" не знают неудач. Донецкая команда на мощном ходу и не теряла очки в рамках украинского первенства с конца прошлой осени. Действующий чемпион и текущий лидер. Что еще можно сказать о команде Марино Пушича?

Подопечные боснийского наставника знают свои сильные стороны и в родной УПЛ всегда действуют первым номером. К тому же, донецкий коллектив очень много забивает. При этом, отличаются игроки совершенно разных позиций. Что в свою очередь доказывает тезис о том, что угроза от текущего ростера "Шахтера" может исходить не только от его атакующей линии.

Сама же атака "горняков" может выглядеть очень вариативно. Последние разгромные победы над одесским "Черноморцем" Романа Григорчука только подтверждают это утверждение.

"Шахтер" подходит к "Украинскому Классическому" в бешеной игровой форме и в статусе фаворита. В пользу "горняков" также и говорит домашний статус поединка. Более того, команда Пушича обеспечила себе перед дерби комфортный гандикап. Даже поражение на "Арене Львов" от подопечных Александра Шовковского не сбросит действующего обладателя титула с лидирующей позиции.

В случае же победы "Шахтера", киевляне потеряют даже математические шансы побороться за трофей. "Горняки", очевидно, находятся в значительно лучшем турнирном положении и могут отталкиваться от игры соперника, задавая собственный темп.

Еще одним определяющим моментом может стать скамейка запасных дончан, точнее говоря ее длина. В распоряжении Пушича есть сразу несколько равносильных по своему уровню вариаций центра поля и атакующего звена.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон, Судаков, Крыськив, Зубков, Кевин, Сикан.

"Динамо": последние новости

Команда Александра Шовковского тоже находится в прекрасной форме. "Динамо" под руководством СаШо не потерпело еще ни одного поражения. Однако, с четкой уверенностью можно утверждать, что динамовцы сами привезли себе проблемы, будучи на старте весенней части лидерами чемпионата по потерянным очкам.

Конечно же, речь идет о двух ничьих, которые испортили ситуацию для "бело-синих": в гостях с ровенским "Вересом" и черкасским ЛНЗ. В матче с командой Олега Шандрука в компенсированное время пенальти в собственные ворота привез Бенито. А в игре с подопечными Олега Дулуба столичный коллектив не сумел реализовать все свои моменты.

Во всех остальных же поединках "Динамо" действовало уверенно и непременно забирало по три зачетных балла. В отличие от "Шахтера", киевляне не всегда действуют первым номером и не чураются сделать ставку на контрвыпады. При этом подопечные Шовковского забивают не меньше, а даже имеют самую результативную атаку в лиге! Хотя и пропустили на несколько мячей больше.

Если "Динамо" хочет бороться до конца за золотые медали, то "бело-синим" нужно непременно побеждать в "Украинском Классическом". Без вариантов, отступать некуда.

В пользу киевской команды могут сыграть персоналии. Опытные Ярмоленко и Буяльский в строю. На ходу Шапаренко и Ванат. Нужно выходить и доказывать свои амбиции на футбольном поле. К тому же, в отличие от матча первого круга, динамовцы подойдут к этой игре в полной боевой обойме. При Шовковском буквально каждый игрок набрался уверенности и прибавил хотя бы в одном из игровых компонентов.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Ванат.

"Шахтер" - "Динамо". Последние матчи

ШахШахтер:

Динамо:

"Шахтер" - "Динамо". Личные встречи

И нескольких часов не хватит, чтобы вспомнить все знаковые моменты и поединки в истории "Украинского Классического". История очных противостояний донецкой и киевской команд невероятно богата. Общая статистиска именно на стороне "Динамо" - преимущество "бело-синих" составляет 20 побед.

Статистика очних поєдинків:

Перемоги: 60 - 80

Забиті м'ячі: 229 - 263

У середньому голів за матч: 1.16 - 1.34

Найбільша перемога: 6:0 - 0:5

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"Шахтер" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Динамо". Турнирное положение команд

"Горняки" подходят к этому противостоянию с гандикапом в размере 4 очков. Даже победа в этом матче не позволит динамовцам возглавить турнирную таблицу. До конца первенства осталось всего три тура. У обеих сторон нет математических шансов упасть ниже второй строчки.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 27 21 4 2 61 - 21 67 2 Динамо 27 20 3 4 67 - 25 63 3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54 4 СК Днепр-1 27 13 9 5 37 - 25 48 5 Рух 27 11 12 4 41 - 29 45 6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43 7 ЛНЗ 27 8 8 11 25 - 32 32 8 Заря 27 7 10 10 27 - 33 31 9 Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30 10 Колос 27 6 11 10 18 - 25 29 11 Черноморец 27 9 2 16 35 - 43 29 12 ФК Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27 13 Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25 14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23 15 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22 16 ФК Минай 27 3 10 14 21 - 43 19

"Шахтер" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1.

Однозначно, нас ожидает огненный поединок. Две лучшие команды чемпионата, два украинских гранда. При этом оба коллектива находятся в очень классных игровых кондициях и много забивают. "Шахтер" сохранит первое место при любых условиях, а вот динамовцам для дальнейшей борьбы за трофей стопроцентно нужно забирать три зачетных балла. Домашний статус (точнее качество покрытия на "Арене Львов") и турнирное положение на стороне "горняков".

Букмекеры также отдают предпочтение именно донецкой команде. Поставим на то, что обе забьют, и на итоговый триумф действующего чемпиона. Учитывая уверенную игру и все же немного высший класс исполнителей "Шахтера", ожидаем, что подопечные Марино Пушича окончательно закроют все вопросы на счет чемпиона кампании 2023/24. Хотя "Динамо" - это "Динамо". Столичный коллектив всегда может преподнести сюрприз извечным соперникам... Тем более, когда мы говорим о лучшей атаке чемпионата, на данный момент.