Черноморец - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 мая 2024

Сезон УПЛ выходит на финишную прямую, и в одном из матчей 28-го тура "Черноморец" примет "Металлист 1925".

Одесситы, казалось, обеспечили спокойную старость , спокойную концовку чемпионата без борьбы за выживание, однако команда проиграла последние пять матчей и с каждым новым поражением болельщики нервничают все больше, так как соперники из подвала потихоньку набирают очки и перспектива скатиться в зону переходных матчей для ЧО выглядит уже не такой уже нереальной.

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"Металлист 1925" отчаянно борется за выживание. Команда в прошлом туре наконец-то взяла 3 очка, а до этого последняя победа харьковчан датировалась 5-м ноября, и тогда "цифровые" обыграли именно "моряков".

Что ж, пробуем разобраться, с чем команды подходят к очному матчу.

"Черноморец" (Одесса) – "Металлист 1925" (Харьков)

VBET Лига. 28-й тур

12 мая, Одесса, стадион "Черноморец", 15:30

Арбитр: Клим Заброда (Сумы)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Черноморец", последние новости:

"Черноморец", казалось, может спокойно доигрывать сезон, но пять поражений в последних пяти матчах ставят это изречение под вопрос.Команду за три тура до финиша чемпионата от зоны переходных матчей отделяют всего 4 очка, при этом конкуренты снизу свои очки хоть и понемногу, но берут.

Поэтому матч с "Металлистом 1925" будет для "моряков" не просто товарняком с повышенной ответственностью.

Также в последнее время футбольная общественность стала обсуждать и клубные проблемы "моряков". Финансы, возможный уход Григорчука и половины игроков команды, у которых летом заканчиваются контракты. В этом списке Брагару, Варакута, Салюк, Путря. Кузыка сватают в "Карпаты", при этом хавбек отмалчивается, не говорит никакой конкретики. Такая обстановка также наверняка отбивается на эмоциональном фоне команды. С турнирной позиции можно предполагать, что "моряки" вряд ли вылетят, однако будущее клуба в летнее межсезонье в очередной раз выглядит туманным.

Ну и возвращаясь к матчу с "Металлистом 1925" - "морякам" нужно брать очки, желательно выигрывать, чтобы обезопасить себя от мыслей о вылете. Можно и просто сыграть вничью, чтобы отцепить харьковчан. Но играть с мыслями о результате нужно, об отпуске на пляжах Одессы думать еще рано.

Состав одесситов вполне читаем, все в строю, все будут играть. Другое дело – короткая скамейка, когда кроме 11-ти стартовых игроков усиливать игру особо некем, но это извечная проблема Григорчука в этом сезоне. Так что будут играть все те же, которые тянут на себе весь сезон.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Ермаков, Салюк, Брагару, Васильев, Путря, Шпорн, Бойчук, Штогрин, Бадибанга, Авагимян

"Металлист 1925", последние новости:

В прошлом туре, в матче с немотивированной "Ворсклой" Скрипник наконец-то отошел от своего пресловутого "ромба" и команда наконец-то взяла свою первую при тренере победу. Первую победу в 14-ти последних матчах.

Впрочем, эта победа харьковчанам пока ничего не гарантирует. Конкуренты в борьбе за выживание также взяли очки, поэтому борьба в последних трех турах будет ожесточенной.

В матче с одесситами харьковчанам жизненно необходимо брать очки. Желательно – три победных, так как МХ1925 находится в зоне прямого вылета, а в двух последних турах останется сыграть с мотивированными "Полесьем" и "Вересом".

"Когда побеждаешь, в хорошем настроении идешь на тренировку и готовишься к следующей игре, а когда ты 14 матчей не побеждаешь, это давит. Я был уверен, что когда-нибудь мы должны победить. У нас было 3 ничьи, когда мы проигрывали по ходу игры, но показывали характер и сравнивали счет. Трудно играть со всеми, надеюсь, против нас также трудно играть всем. Имеем то, что имеем и с оптимизмом смотрим в будущее. Но вся борьба впереди, каждая из команд-соперниц может потерять очки", - говорил после матча с "Ворсклой" Виктор Скрипник.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Фарина, Имереков, Жичиков, Обинайя, Габелок, Гармаш, Юсов, Сидоров, Борячук

Турнирная таблица

Одесситы, казалось, обеспечили спокойный финиш сезона, но в последних матчах что-то пошло не так. Поражения в пяти последних матчах подряд, при том, что команды из подвала таблицы постепенно кое-какие очки набирают. Сейчас у "моряков" 11-е место и 29 очков и отрыв от зоны переходных матчей составляет уже всего 4 очка. Так что стоит начат волноваться, тем более что в последних двух турах "моряки" играют с непростыми "Рухом" и "Днепром-1".

"Металлист 1925" в последнем туре наконец-то выиграл, прервав свою 14-матчевую серию без побед. Харьковчане несколько улучшили свое положение в таблице (15-е место, 22 очка), но все еще находятся в зоне прямого вылета, так что очи нужно брать здесь и сейчас, да и в двух оставшихся матчах с "Полесьем" и "Вересом".

Последние матчи

В шести последних матчах у "Черноморца" 1 победа и 5 поражений при разнице мячей 5:14.

"Черноморец" - "Александрия" 3:2

"Заря" - "Черноморец" 1:0

"Черноморец" - "Кривбасс" 1:2

"Минай" - "Черноморец" 2:0

"Черноморец" - "Шахтер" 1:4

"Шахтер" - "Черноморец" 0:3

"Металлист 1925" в последних шести матчах добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью при 2-х поражениях. Разница мячей – 7:10.

"Заря" - "Металлист 1925" 2:1

"Колос" - "Металлист 1925" 1:1

"Металлист 1925" – "Днепр-1" 1:1

"Металлист 1925" – "Оболонь" 1:1

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 3:0

"Металлист 1925" – "Ворскла" 3:2

В матче 13-го тура в Киеве "Металлист 1925" обыграл одесситов со счетом 2:1.

"Черноморец" - "Металлист 1925": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Металлист 1925" от UA-Футбол

Тяжелый матч для прогнозов. Букмекеры видят фаворитом "Черноморец", но коэффициенты довольно высоки, что говорит об игре на три исхода.

Можно предположить, что игра будет упорный, так как очки нужны обоим соперникам. Поэтому как вариант – минимальная фора на любую из команд, разрыв в счете вряд ли будет большим.

Также кажется, что начнут команды аккуратно – можно рассмотреть нижний тотал не первый тайм.

Ну и если думать об исходе, то вариант, что "Металлист 1925" не проиграет, команды могут поделить очки, что будет минимальным выполненным планом на игру для обоих соперников.

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1.5 за 1.46

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.