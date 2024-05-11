Кривбасс - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2024

Обе команды не выполнили еще свои задачи на сезон. Подопечные Юрия Вернидуба еще не гарантировали себе бронзовые медали, а команда Сергея Шищенко все еще хочет заскочить в топ-4. Воскресный игровой день 28-го тура родной УПЛ очным поединком закроют "Кривбассс" и "Полесье". Житомирские "волки" приедут в гости к криворожскому клубу.

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Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24

Воскресенье. 12-е мая

Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: Козыряцкий Максим

"Кривбасс" 18:00 "Полесье"

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"Кривбасс": последние новости

После фиаско в матче с донецким "Шахтером" криворожский коллектив долгое время шел без поражений в чемпионате. В частности, беспроигрышная серия "бело-красно-черных" насчитывала семь матчей. Однако, после этого, а именно в последнем туре случился выезд в Днепр. В откровенно блеклом поединке двух сторон триумф команде Юрия Максимова принес гол 18-летнего Гаджиева.

В общем, у "Кривбасса" все хорошо. Несмотря на поражение в минувший понедельник от прямого конкурента, криворожане имеют комфортный гандикап над днепрянами в размере 6 зачетных баллов.

Поэтому борьба за бронзу полностью под контролем команды Вернидуба. Не теряй очки и добывай историческое достижение. Тем не менее, календарь у "Кривбасса" явно не самый простой. После поединка с мотивированным "Полесьем" криворожскую команду ожидает выезд в Киев к "Динамо". А в последнем туре кампании "Кривбасс" будет принимать закарпатский "Минай", который изо всех сил хочет сохранить прописку в элитном украинском дивизионе. По сути каждый соперник еще не выполнил свои задачи и будет биться до самого конца.

Если по матчу с командой Александра Шовковского есть вопросы, все же статус столичного коллектива значительно выше. То в домашней игре с подопечными Сергея Шищенко "Кривбасс" должен реабилитироваться после поражения от "Днепра-1" и забирать три очка. Конечно, если криворожский клуб хочет занять 3-е место по итогам сезона.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык, Лунев, Задерака, Кожушко.

"Полесье": последние новости

Можно констатировать, что житомиряне в конце концов сумели вырваться из психологической ямы, в которую попали в начале весенней части УПЛ. После этого были 3 победы, которые позволили "Полесью" вернуться в борьбу за четверку лучших в таблице. Хотя при этом и было гостевое поражение от киевского "Динамо" (0:3).

А в прошлый уик-энд подопечные Сергея Шищенко расписали ничью с луганской "Зарей" (1:1). "Волки" первыми открыли счет в той встрече, но в итоге упустили победу, играя в большинстве.

Календарь у житомирской команды также, мягко говоря, непростой. "Полесье" еще сыграет с "Металлистом 1925" Виктора Скрипника и с "горняками" Марино Пушича. Харьковчане ведут борьбу за выживание, а "Шахтер" - за титул. Хотя, возможно, уже к тому времени донецкий коллектив решит судьбу трофея.

До заветного 4-го места всего лишь 5 очков. Кажется, что не так много. Но, очень сомневаемся, что "Днепр-1" и "Рух" проиграют все три матча. Реальнее выглядит цель закрепиться в топ-5, поскольку от команды Виталия Пономарева "Полесье" отделяет 2 балла.

Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Таллес, Мустафаев Назаренко, Петряк, Фортюне.

"Кривбасс" - "Полесье". Последние матчи

ШахКривбасс:

Полесье:

"Кривбасс" - "Полесье". Личные встречи

Криворожский и житомирский коллективы имеют достаточно небогатую историю очных противостояний. При этом команды пересекались на разных уровнях и на данный момент имеют статистический паритет.

Статистика очных поединков:

Победы: 4 - 4

Забитые мячи: 9 - 14

В среднем голов за матч: 1.00 - 1.56

Самая большая победа: 2:1 - 1:4

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"Кривбасс" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Кривбасс" - "Полесье". Турнирное положение команд

Обе команды ведут борьбу за свои задачи: криворожане - за бронзу, а житомиряне - за место в еврокубках. На данный момент "Кривбасс" опережает "Полесье" на 11 очков.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 27 21 4 2 61 - 21 67 2 Динамо 27 20 3 4 67 - 25 63 3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54 4 СК Днепр-1 27 13 9 5 37 - 25 48 5 Рух 27 11 12 4 41 - 29 45 6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43 7 ЛНЗ 27 8 8 11 25 - 32 32 8 Заря 27 7 10 10 27 - 33 31 9 Ворскла 27 8 6 13 25 - 41 30 10 Колос 27 6 11 10 18 - 25 29 11 Черноморец 27 9 2 16 35 - 43 29 12 ФК Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27 13 Оболонь 27 5 10 12 17 - 35 25 14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23 15 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22 16 ФК Минай 27 3 10 14 21 - 43 19

"Кривбасс" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Букмекеры считают фаворитом этой пары криворожскую команду. Учитывая домашний статус, желание реабилитироваться после поражения от "Днепра-1" и более высокий класс исполнителей, тоже поставим на победу "Кривбасса". При этом, считаем, что "волки" сумеют отличиться забитым мячом.