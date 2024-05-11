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Кривбасс - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.05.2024
Кривбасс - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
Обе команды не выполнили еще свои задачи на сезон. Подопечные Юрия Вернидуба еще не гарантировали себе бронзовые медали, а команда Сергея Шищенко все еще хочет заскочить в топ-4. Воскресный игровой день 28-го тура родной УПЛ очным поединком закроют "Кривбассс" и "Полесье". Житомирские "волки" приедут в гости к криворожскому клубу.
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- "Кривбасс" 18:00 "Полесье"
- "Кривбасс": последние новости
- "Полесье": последние новости
- "Кривбасс" - "Полесье". Последние матчи
- "Кривбасс" - "Полесье". Личные встречи
- "Кривбасс" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
- "Кривбасс" - "Полесье". Турнирное положение команд
- "Кривбасс" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24
Воскресенье. 12-е мая
Кривой Рог, стадион "Горняк"
Арбитр: Козыряцкий Максим
"Кривбасс" 18:00 "Полесье"
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"Кривбасс": последние новости
После фиаско в матче с донецким "Шахтером" криворожский коллектив долгое время шел без поражений в чемпионате. В частности, беспроигрышная серия "бело-красно-черных" насчитывала семь матчей. Однако, после этого, а именно в последнем туре случился выезд в Днепр. В откровенно блеклом поединке двух сторон триумф команде Юрия Максимова принес гол 18-летнего Гаджиева.
В общем, у "Кривбасса" все хорошо. Несмотря на поражение в минувший понедельник от прямого конкурента, криворожане имеют комфортный гандикап над днепрянами в размере 6 зачетных баллов.
Поэтому борьба за бронзу полностью под контролем команды Вернидуба. Не теряй очки и добывай историческое достижение. Тем не менее, календарь у "Кривбасса" явно не самый простой. После поединка с мотивированным "Полесьем" криворожскую команду ожидает выезд в Киев к "Динамо". А в последнем туре кампании "Кривбасс" будет принимать закарпатский "Минай", который изо всех сил хочет сохранить прописку в элитном украинском дивизионе. По сути каждый соперник еще не выполнил свои задачи и будет биться до самого конца.
Если по матчу с командой Александра Шовковского есть вопросы, все же статус столичного коллектива значительно выше. То в домашней игре с подопечными Сергея Шищенко "Кривбасс" должен реабилитироваться после поражения от "Днепра-1" и забирать три очка. Конечно, если криворожский клуб хочет занять 3-е место по итогам сезона.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык, Лунев, Задерака, Кожушко.
"Полесье": последние новости
Можно констатировать, что житомиряне в конце концов сумели вырваться из психологической ямы, в которую попали в начале весенней части УПЛ. После этого были 3 победы, которые позволили "Полесью" вернуться в борьбу за четверку лучших в таблице. Хотя при этом и было гостевое поражение от киевского "Динамо" (0:3).
А в прошлый уик-энд подопечные Сергея Шищенко расписали ничью с луганской "Зарей" (1:1). "Волки" первыми открыли счет в той встрече, но в итоге упустили победу, играя в большинстве.
Календарь у житомирской команды также, мягко говоря, непростой. "Полесье" еще сыграет с "Металлистом 1925" Виктора Скрипника и с "горняками" Марино Пушича. Харьковчане ведут борьбу за выживание, а "Шахтер" - за титул. Хотя, возможно, уже к тому времени донецкий коллектив решит судьбу трофея.
До заветного 4-го места всего лишь 5 очков. Кажется, что не так много. Но, очень сомневаемся, что "Днепр-1" и "Рух" проиграют все три матча. Реальнее выглядит цель закрепиться в топ-5, поскольку от команды Виталия Пономарева "Полесье" отделяет 2 балла.
Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Таллес, Мустафаев Назаренко, Петряк, Фортюне.
"Кривбасс" - "Полесье". Последние матчи
ШахКривбасс:
Полесье:
"Кривбасс" - "Полесье". Личные встречи
Криворожский и житомирский коллективы имеют достаточно небогатую историю очных противостояний. При этом команды пересекались на разных уровнях и на данный момент имеют статистический паритет.
Статистика очных поединков:
- Победы: 4 - 4
- Забитые мячи: 9 - 14
- В среднем голов за матч: 1.00 - 1.56
- Самая большая победа:2:1 - 1:4
"Кривбасс" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
"Кривбасс" - "Полесье". Турнирное положение команд
Обе команды ведут борьбу за свои задачи: криворожане - за бронзу, а житомиряне - за место в еврокубках. На данный момент "Кривбасс" опережает "Полесье" на 11 очков.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2
|Динамо
|27
|20
|3
|4
|67 - 25
|63
|3
|Кривбасс
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4
|СК Днепр-1
|27
|13
|9
|5
|37 - 25
|48
|5
|Рух
|27
|11
|12
|4
|41 - 29
|45
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|ЛНЗ
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8
|Заря
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|9
|Ворскла
|27
|8
|6
|13
|25 - 41
|30
|10
|Колос
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|11
|Черноморец
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|12
|ФК Александрия
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13
|Оболонь
|27
|5
|10
|12
|17 - 35
|25
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|16
|ФК Минай
|27
|3
|10
|14
|21 - 43
|19
"Кривбасс" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1. Букмекеры считают фаворитом этой пары криворожскую команду. Учитывая домашний статус, желание реабилитироваться после поражения от "Днепра-1" и более высокий класс исполнителей, тоже поставим на победу "Кривбасса". При этом, считаем, что "волки" сумеют отличиться забитым мячом.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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