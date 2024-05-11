Александрия - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.05.2024

"Александрия" и СК "Днепр-1" выиграли на двоих лишь один матч в последних пяти турах. Сделала это днепровская команда благодаря необычной мотивации Юрия Максимова – тренер СК сказал, что он покинет клуб, если в игре с "Кривбассом" не удастся взять три очка. "Днепр-1" победил и остался в борьбе за еврокубки. Руслан Ротань такими радикальными методами пока не пользуется.
Последний раз "Александрия" побеждала 15 марта, почти два месяца назад, в игре с "Ворсклой" (1:0). В семи следующих турах команда Ротаня взяла четыре очка (четыре ничьи, три поражения) и приблизилась на опасное расстояние к зоне вылета.
В четырех из этих семи поединков "Александрия" забивала два гола, но не побеждала. В трех команда Ротаня была впереди, но не удержала победный счет. Это говорит о нехватке опыта, и сам Ротань не раз говорил о том, что его команда находится в определенном переходном периоде.
"Мы должны обеспечить место в Премьер-лиге и должны быть мотивированы. Игра есть и придет результат, количество перейдет в качество. Это вопрос времени и надо набраться терпения. Эти матчи, которые остаются, мы должны провести их на высоком уровне", – сказал Ротань после игры последнего тура с "Рухом", где "Александрия" тоже забила два гола, дважды была впереди, но не выиграла (2:2).
Из-за дисквалификации в матче с "Днепром-1" не сыграет полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев, у Смирного – травма.
Новости СК Днепр-1
"Каждый тренер работает на результат, а если нет результата, то надо что-то решать. Да, сказал ребятам, чтобы немножко их подстегнуть. Большое им спасибо", – сказал Юрий Максимов после первой домашней победы в 2023 году. Но при этом тренер "Днепра-1" был взвешен в оценке действий своих подопечных: "Они умеют играть, но мы много подарков соперникам сделали в чемпионате, где-то на последних минутах не дотерпели. Это для нас была самая главная головная боль. Думаю, что игра сегодня была ничейная. Это по моему мнению", – сказал Максимов об игре с "Кривбассом" (1:0).
Победу "Днепр-1" одержал благодаря голу 18-летнего вингера/нападающего Рамика Гаджиева. Что интересно, также за "Днепр-1" с первых минут играл нападающий Даниэль Кивинда. Это были вынужденные шаги – Гуцуляк пропускал из-за болезни, Филиппову банально нужна была ротация.
В "Днепре-1" много травмированных футболистов, в частности все еще вне игры остается самый творческий игрок команды Александр Пихаленок. Однако должен вернуться после дисквалификации Сарапий.
Статистика команд, цифры и факты
"Александрия" не побеждает "Днепр-1" в УПЛ с 2020 года.
Матч с "Кривбассом" стал для "Днепра-1" первым без пропущенных мячей за пять туров.
"Днепр-1" одержал в УПЛ в 2023 году три победы. В каждом из этих матчей команда Максимова не пропускала.
Голевая серия "Днепра-1" длится семь туров.
"Александрия" не может выиграть в УПЛ семь матчей подряд.
В 13 выездных матчах УПЛ "Александрия" выиграла дважды и пять раз сыграла вничью (шесть поражений).
Последние пять матчей Александрии и СК Днепр-1
Александрия
04.05 "Рух" 2:2 (УПЛ)
28.04 "Колос" 0:0 (УПЛ)
21.04 "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)
17.04 "Оболонь" 2:2 (УПЛ)
13.04 "Динамо" Киев 0:1 (УПЛ)
Днепр-1
06.05 "Кривбасс" 1:0 (УПЛ)
27.04 "Динамо" Киев 1:2 (УПЛ)
21.04 "Верес" 1:1 (УПЛ)
15.04 "Металлист 1925" 1:1 (УПЛ)
09.04 "Заря" 2:2 (УПЛ)
Личные встречи
В матче первого круга минимально победил "Днепр-1" благодаря голу Филиппова (1:0). "Днепр-1" выиграл у "Александрии" два из пяти последних матчей, еще трижды команды сыграли вничью.
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
ЧИ
1
Шахтер
28
22
4
2
62-21
+41
70
0
2
Динамо Киев
28
20
3
5
67-26
+41
63
0
3
Кривбасс
27
16
6
5
47-26
+21
54
0
4
СК Днепр-1
27
13
9
5
37-25
+12
48
0
5
Рух
28
11
13
4
41-29
+12
46
0
6
Полесье
27
12
7
8
33-27
+6
43
0
7
ЛНЗ
27
8
8
11
25-32
-7
32
0
8
Заря
27
7
10
10
27-33
-6
31
0
9
Ворскла
28
8
6
14
27-44
-17
30
0
10
Колос
27
6
11
10
18-25
-7
29
0
11
Черноморец
27
9
2
16
35-43
-8
29
0
12
ФК Александрия
27
6
9
12
24-36
-12
27
0
13
Оболонь
28
5
11
12
17-35
-18
26
0
14
Верес
27
5
8
14
26-42
-16
23
0
15
ФК Минай
28
4
10
14
24-45
-21
22
0
16
Металлист 1925
27
5
7
15
28-49
-21
22
0
Ставки и Коэффициенты на матч Александрия – Днепр-1
Прогноз на матч Александрия – Днепр-1 от UA-Football
После матча с "Кривбассом", который команда Юрия Вернидуба откровенно провалила, вряд ли стоит ожидать, что "Днепр-1" начнет побеждать всех подряд. "Александрия" в своих матчах иногда способна показывать содержательную игру, однако команде не хватает опыта и контроля. Это одно из тех противостояний, где победитель в основное время обычно не определяется. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.