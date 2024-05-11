Александрия - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.05.2024

Украинская Премьер-лига, 28-й тур

12 мая 2024 года. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 СК "Днепр-1"

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"Александрия" и СК "Днепр-1" выиграли на двоих лишь один матч в последних пяти турах. Сделала это днепровская команда благодаря необычной мотивации Юрия Максимова – тренер СК сказал, что он покинет клуб, если в игре с "Кривбассом" не удастся взять три очка. "Днепр-1" победил и остался в борьбе за еврокубки. Руслан Ротань такими радикальными методами пока не пользуется.

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Новости Александрии

Последний раз "Александрия" побеждала 15 марта, почти два месяца назад, в игре с "Ворсклой" (1:0). В семи следующих турах команда Ротаня взяла четыре очка (четыре ничьи, три поражения) и приблизилась на опасное расстояние к зоне вылета.

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В четырех из этих семи поединков "Александрия" забивала два гола, но не побеждала. В трех команда Ротаня была впереди, но не удержала победный счет. Это говорит о нехватке опыта, и сам Ротань не раз говорил о том, что его команда находится в определенном переходном периоде.

"Мы должны обеспечить место в Премьер-лиге и должны быть мотивированы. Игра есть и придет результат, количество перейдет в качество. Это вопрос времени и надо набраться терпения. Эти матчи, которые остаются, мы должны провести их на высоком уровне", – сказал Ротань после игры последнего тура с "Рухом", где "Александрия" тоже забила два гола, дважды была впереди, но не выиграла (2:2).

Из-за дисквалификации в матче с "Днепром-1" не сыграет полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев, у Смирного – травма.

Новости СК Днепр-1

"Каждый тренер работает на результат, а если нет результата, то надо что-то решать. Да, сказал ребятам, чтобы немножко их подстегнуть. Большое им спасибо", – сказал Юрий Максимов после первой домашней победы в 2023 году. Но при этом тренер "Днепра-1" был взвешен в оценке действий своих подопечных: "Они умеют играть, но мы много подарков соперникам сделали в чемпионате, где-то на последних минутах не дотерпели. Это для нас была самая главная головная боль. Думаю, что игра сегодня была ничейная. Это по моему мнению", – сказал Максимов об игре с "Кривбассом" (1:0).

Победу "Днепр-1" одержал благодаря голу 18-летнего вингера/нападающего Рамика Гаджиева. Что интересно, также за "Днепр-1" с первых минут играл нападающий Даниэль Кивинда. Это были вынужденные шаги – Гуцуляк пропускал из-за болезни, Филиппову банально нужна была ротация.

В "Днепре-1" много травмированных футболистов, в частности все еще вне игры остается самый творческий игрок команды Александр Пихаленок. Однако должен вернуться после дисквалификации Сарапий.

Статистика команд, цифры и факты

"Александрия" не побеждает "Днепр-1" в УПЛ с 2020 года.

Матч с "Кривбассом" стал для "Днепра-1" первым без пропущенных мячей за пять туров.

"Днепр-1" одержал в УПЛ в 2023 году три победы. В каждом из этих матчей команда Максимова не пропускала.

Голевая серия "Днепра-1" длится семь туров.

"Александрия" не может выиграть в УПЛ семь матчей подряд.

В 13 выездных матчах УПЛ "Александрия" выиграла дважды и пять раз сыграла вничью (шесть поражений).

Последние пять матчей Александрии и СК Днепр-1

Александрия

04.05 "Рух" 2:2 (УПЛ)

28.04 "Колос" 0:0 (УПЛ)

21.04 "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)

17.04 "Оболонь" 2:2 (УПЛ)

13.04 "Динамо" Киев 0:1 (УПЛ)

Днепр-1

06.05 "Кривбасс" 1:0 (УПЛ)

27.04 "Динамо" Киев 1:2 (УПЛ)

21.04 "Верес" 1:1 (УПЛ)

15.04 "Металлист 1925" 1:1 (УПЛ)

09.04 "Заря" 2:2 (УПЛ)

Личные встречи

В матче первого круга минимально победил "Днепр-1" благодаря голу Филиппова (1:0). "Днепр-1" выиграл у "Александрии" два из пяти последних матчей, еще трижды команды сыграли вничью.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 28 22 4 2 62-21 +41 70 0 2 Динамо Киев 28 20 3 5 67-26 +41 63 0 3 Кривбасс 27 16 6 5 47-26 +21 54 0 4 СК Днепр-1 27 13 9 5 37-25 +12 48 0 5 Рух 28 11 13 4 41-29 +12 46 0 6 Полесье 27 12 7 8 33-27 +6 43 0 7 ЛНЗ 27 8 8 11 25-32 -7 32 0 8 Заря 27 7 10 10 27-33 -6 31 0 9 Ворскла 28 8 6 14 27-44 -17 30 0 10 Колос 27 6 11 10 18-25 -7 29 0 11 Черноморец 27 9 2 16 35-43 -8 29 0 12 ФК Александрия 27 6 9 12 24-36 -12 27 0 13 Оболонь 28 5 11 12 17-35 -18 26 0 14 Верес 27 5 8 14 26-42 -16 23 0 15 ФК Минай 28 4 10 14 24-45 -21 22 0 16 Металлист 1925 27 5 7 15 28-49 -21 22 0

Ставки и Коэффициенты на матч Александрия – Днепр-1

Прогноз на матч Александрия – Днепр-1 от UA-Football

После матча с "Кривбассом", который команда Юрия Вернидуба откровенно провалила, вряд ли стоит ожидать, что "Днепр-1" начнет побеждать всех подряд. "Александрия" в своих матчах иногда способна показывать содержательную игру, однако команде не хватает опыта и контроля. Это одно из тех противостояний, где победитель в основное время обычно не определяется. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.