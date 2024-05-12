Колос – ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2024

В последний день 28-го тура УПЛ "Колос" будет принимать ЛНЗ. Гости уже практически выполнили свою задачу сохранения прописки в элитном дивизионе, а вот коллектив из Ковалевки всего на три очка опережает зону переходных матчей, поэтому они чувствуют себя не слишком уверенно.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

28-й тур УПЛ сезона 2023/24

13.05.2024. Ковалевка. "Колос". 15:30

"Колос" - ЛНЗ

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Колос": последние новости

Коллектив из Ковалевки неудачно проводит вторую часть сезона: семь поражений за одиннадцать матчей. На домашней арене "Колос" в 2024 году еще не выигрывал. Смена тренера пока не пошла на пользу этому клубу. Под руководством Поздеева "Колос" дважды проиграл и не забил ни одного гола. На прошлой неделе десятая команда УПЛ в перенесенном матче 15-го тура уступила "Заре". Эффективности в атаке не хватило коллективу Поздеева. Футболисты "Колоса" больше контролировали мяч, но из 16 ударов - всего четыре в створ ворот. Над игрой в заключительной трети поля еще много нужно работать. В 27 матчах было забито 18 голов, а если брать только весеннюю часть, то всего 7.

Ожидаем, что в понедельник хозяева будут играть с позиции силы. Однако смогут ли они довести свои атаки до логического завершения? За три предыдуших тура "Колос" набрал всего один зачетный пункт, поэтому им нужно срочно прерывать эту неудачную серию. Отметим, что после дисквалификации должен вернуться опытный нападающий Денис Безбородько.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн – Черноморец, Бурда, Бондаренко, Емец – Демченко, Ореховский, Милько – Ильин, Топалов – Безбородько

ЛНЗ: последние новости

После двух подряд побед подопечные Дулуба проиграли две предыдущие встречи. В матче с "Шахтером" мало кто ожидал положительного результата, но против "Оболони" от черкасского коллектива все ожидали большего. Футболисты ЛНЗ больше контролировали мяч, но три удара в створ ворот - этого недостаточно. Возможно сказывается то, что команда обезопасила себя от зоны вылета? Стабильности не хватает ЛНЗ, но для дебютного сезона в УПЛ они выступают достойно.

Отметим, что в матче против "Оболони" предупреждение получили Бар и Олейник. Таким образом, они не смогут сыграть в Ковалевке из-за перебора желтых карточек. Это существенная проблема для тренерского штаба ЛНЗ.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Каплиенко, Стасюк, Бойко, Рыбалка, Яшари, Пасич, Прядун, Молло

"Колос" - ЛНЗ. Последние матчи

"Колос"

09.05. "Колос" - "Заря" 0:1 (УПЛ)

05.05. "Динамо" - "Колос" 0:5 (УПЛ)

28.04. "Колос" - "Александрия" 0:0 (УПЛ)

20.04. "Ворскла" - "Колос" 0:2 (УПЛ)

14.04. "Полесье" - "Колос" 1:0 (УПЛ)

ЛНЗ

04.05. "Оболонь" – ЛНЗ 1:0 (УПЛ)

27.04. ЛНЗ – "Шахтер" 0:3 (УПЛ)

21.04. "Александрия" – ЛНЗ 1:2 (УПЛ)

15.04. ЛНЗ - "Верес" 1:0 (УПЛ)

08.04. "Динамо" – ЛНЗ 1:1 (УПЛ)

"Колос" - ЛНЗ. Личные встречи

Команды между собой сыграли всего одну игру. В первом круге в Черкассах противостояние между "Колосом" и ЛНЗ завершилось вничью - 1:1. Надеемся, что и в этот раз игра не завершится без голов.

Факты и цифры

ЛНЗ в УПЛ в гостях набрало больше очков (20), чем дома (12);

ЛНЗ с ноября 2023 года в гостях больше одного гола за матч не пропускает;

Безвыигрышная домашняя серия "Колоса" в УПЛ длится 6 игр: 3 ничьих и 3 поражения;

Игра первого круга между этими соперниками завершилась вничью.

"Колос" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Колос" - ЛНЗ. Прогноз от UA-Футбол

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но с этим сложно согласиться. "Колос" в последних матчах не выглядит командой, способной побеждать такого неуступчивого соперника как ЛНЗ. Безусловно, потери Бара и Олейника существенны для гостей, но их есть кому заменить. Легко подопечным Поздеева точно не будет. Прогноз – ЛНЗ не проигрывает (1.71).