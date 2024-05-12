Заря - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2024

В вечер понедельника команды Юрия Коваля и Олега Шандрука очным поединком официально закроют 28-й тур УПЛ. Луганская "Заря" в статусе хозяев будет принимать ровенский "Верес" на "Арене Левый берег". Первая встреча этих коллективов в текущей кампании завершилась результативной ничьей - тогда, в Ровно стороны дважды обменялись голами.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24

Понедельник. 13-е мая

Киевская область, "Арена Левый берег"

Арбитр: Кубряк Дмитрий

"Заря" 18:00 "Верес"

Текстовяя онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Униан

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Заря - Верес Смотреть трансляцию

"Заря": последние новости

Луганский коллектив практически гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе. Да, есть еще определенные математические шансы, чтобы упасть в зону переходных матчей, однако они очень незначительны.

В общем, после двух подряд поражений от донецкого "Шахтера" команда Юрия Коваля стабильно набирает зачетные баллы. В трех последних турах луганчане добыли 5 очков из 9-ти возможных. Вполне хороший результат. Речь идет о ничьих с киевской "Оболонью" (0:0) и житомирским "Полесьем" (1:1), и выездной победе над ковалевским "Колосом" (1:0).

"Заря" на данном этапе сезона показывает, что может выгрызать результат в принципе при любых условиях. Особенно, хрестоматийным в этом контексте является матч с "волками" Сергея Шищенко, когда луганский коллектив в меньшинстве сумел сравнять счет.

На бумаге "Заря" выглядит сильнее ровенского "Вереса". К тому же на стороне подопечных Коваля выступает домашний статус поединка. Поэтому, если не произойдет ничего экстраординарного, то "Заря" не должна уступать в этой встрече и спокойно закрывать свою задачу на концовку кампании.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Жуниор, Хахлев, Кирюханцев, Мишнев, Антюх, Герреро.

"Верес": последние новости

Для ровенчан же все только начинается. Команде Олега Шандрука предстоит сыграть три финала, в которых решится судьба народного клуба в УПЛ. Победа над луганчанами позволит "Вересу" сравняться по очкам с "пивоварами" Валерия Иващенко. К тому же, даже поражение в этой игре не опустит ровенскую команду в зону прямого вылета, поскольку конкурент в лице харьковского "Металлиста 1925" проиграл свой матч в этом туре.

После безыдейного поражения от киевского "Динамо" ровенский коллектив сумел отойти психологически и в предыдущем туре одержал сверхважную победу над еще одним участником борьбы за выживание - закарпатским "Минаем". "Верес" первым пропустил от подопечных Желько Любеновича, но после этого продемонстрировал характер и вырвал три очка.

Ровенчанам вполне по силам отобрать зачетные баллы в игре с "Зарей". Однако, очень многое будет зависеть от организованности и структуры игры футболистов "Вереса" при обороне своих ворот. Поскольку, как показали подопечные Юрия Коваля в последних матчах - даже при малом количестве моментов они могут наказать своего соперника.

По сравнению с конкурентами, ситуация у команды Шандрука хорошая. По сути все в ногах игроков народного клуба.

Ориентировочный состав "Вереса": Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клец, Дахновский, Яго Сикейра, Шарай, Гайдучик.

"Заря" - "Верес". Последние матчи

ШахЗаря:

Верес:

"Заря" - "Верес". Личные встречи

Луганская и ровенская команда встречались между собой на официальном уровне 17 раз, при этом в рамках разных украинских турниров. Общая статистика именно на стороне "Зари".

Статистика очных поединков:

Победы: 9 - 6

Забитые мячи: 19 - 16

В среднем голов за матч: 1.12 - 0.94

Самая большая победа: 3:0 - 0:3

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Заря" - "Верес". Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Верес". Турнирное положение команд

Если луганчане по сути гарантировали себе место в УПЛ на следующий сезон, то для "Вереса" борьба за выживание только набирает обороты. "Заря" опережает ровенскую команду в турнирной таблице на 8 очков.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 28 22 4 2 62 - 21 70 2 Динамо 28 20 3 5 67 - 26 63 3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54 4 СК Днепр-1 28 13 9 6 37 - 26 48 5 Рух 28 11 13 4 41 - 29 46 6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43 7 Черноморец 28 10 2 16 38 - 43 32 8 ЛНЗ 27 8 8 11 25 - 32 32 9 Заря 27 7 10 10 27 - 33 31 10 ФК Александрия 28 7 9 12 25 - 36 30 11 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30 12 Колос 27 6 11 10 18 - 25 29 13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26 14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23 15 ФК Минай 28 4 10 14 24 - 45 22 16 Металлист 1925 28 5 7 16 28 - 52 22

"Заря" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Букмекеры, учитывая домашний статус и высшее место в таблице, считают "Зарю" фаворитом этой пары. Очки, однозначно, больше нужны именно "Вересу", поэтому ожидаем от команды Олега Шандрука боевого настроя. Поставим на ничью, при этом обе стороны сумеют расписаться в воротах друг друга. Тем более коэффициент на ничейный результат выглядит довольно симпатично - 3,65.