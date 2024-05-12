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Заря - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2024
Заря - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - НК Верес
В вечер понедельника команды Юрия Коваля и Олега Шандрука очным поединком официально закроют 28-й тур УПЛ. Луганская "Заря" в статусе хозяев будет принимать ровенский "Верес" на "Арене Левый берег". Первая встреча этих коллективов в текущей кампании завершилась результативной ничьей - тогда, в Ровно стороны дважды обменялись голами.
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Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24
Понедельник. 13-е мая
Киевская область, "Арена Левый берег"
Арбитр: Кубряк Дмитрий
"Заря" 18:00 "Верес"
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"Заря": последние новости
Луганский коллектив практически гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе. Да, есть еще определенные математические шансы, чтобы упасть в зону переходных матчей, однако они очень незначительны.
В общем, после двух подряд поражений от донецкого "Шахтера" команда Юрия Коваля стабильно набирает зачетные баллы. В трех последних турах луганчане добыли 5 очков из 9-ти возможных. Вполне хороший результат. Речь идет о ничьих с киевской "Оболонью" (0:0) и житомирским "Полесьем" (1:1), и выездной победе над ковалевским "Колосом" (1:0).
"Заря" на данном этапе сезона показывает, что может выгрызать результат в принципе при любых условиях. Особенно, хрестоматийным в этом контексте является матч с "волками" Сергея Шищенко, когда луганский коллектив в меньшинстве сумел сравнять счет.
На бумаге "Заря" выглядит сильнее ровенского "Вереса". К тому же на стороне подопечных Коваля выступает домашний статус поединка. Поэтому, если не произойдет ничего экстраординарного, то "Заря" не должна уступать в этой встрече и спокойно закрывать свою задачу на концовку кампании.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Жуниор, Хахлев, Кирюханцев, Мишнев, Антюх, Герреро.
"Верес": последние новости
Для ровенчан же все только начинается. Команде Олега Шандрука предстоит сыграть три финала, в которых решится судьба народного клуба в УПЛ. Победа над луганчанами позволит "Вересу" сравняться по очкам с "пивоварами" Валерия Иващенко. К тому же, даже поражение в этой игре не опустит ровенскую команду в зону прямого вылета, поскольку конкурент в лице харьковского "Металлиста 1925" проиграл свой матч в этом туре.
После безыдейного поражения от киевского "Динамо" ровенский коллектив сумел отойти психологически и в предыдущем туре одержал сверхважную победу над еще одним участником борьбы за выживание - закарпатским "Минаем". "Верес" первым пропустил от подопечных Желько Любеновича, но после этого продемонстрировал характер и вырвал три очка.
Ровенчанам вполне по силам отобрать зачетные баллы в игре с "Зарей". Однако, очень многое будет зависеть от организованности и структуры игры футболистов "Вереса" при обороне своих ворот. Поскольку, как показали подопечные Юрия Коваля в последних матчах - даже при малом количестве моментов они могут наказать своего соперника.
По сравнению с конкурентами, ситуация у команды Шандрука хорошая. По сути все в ногах игроков народного клуба.
Ориентировочный состав "Вереса": Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клец, Дахновский, Яго Сикейра, Шарай, Гайдучик.
"Заря" - "Верес". Последние матчи
ШахЗаря:
Верес:
"Заря" - "Верес". Личные встречи
Луганская и ровенская команда встречались между собой на официальном уровне 17 раз, при этом в рамках разных украинских турниров. Общая статистика именно на стороне "Зари".
Статистика очных поединков:
- Победы: 9 - 6
- Забитые мячи: 19 - 16
- В среднем голов за матч: 1.12 - 0.94
- Самая большая победа:3:0 - 0:3
"Заря" - "Верес". Ставка и коэффициенты
"Заря" - "Верес". Турнирное положение команд
Если луганчане по сути гарантировали себе место в УПЛ на следующий сезон, то для "Вереса" борьба за выживание только набирает обороты. "Заря" опережает ровенскую команду в турнирной таблице на 8 очков.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3
|Кривбасс
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4
|СК Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5
|Рух
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|8
|ЛНЗ
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|9
|Заря
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|10
|ФК Александрия
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12
|Колос
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15
|ФК Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
"Заря" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Букмекеры, учитывая домашний статус и высшее место в таблице, считают "Зарю" фаворитом этой пары. Очки, однозначно, больше нужны именно "Вересу", поэтому ожидаем от команды Олега Шандрука боевого настроя. Поставим на ничью, при этом обе стороны сумеют расписаться в воротах друг друга. Тем более коэффициент на ничейный результат выглядит довольно симпатично - 3,65.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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