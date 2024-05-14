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Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 15.05.2024
Ворскла - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.05.2024 ⋊ Финал Кубка Украины на UA-Футбол
УПЛ
В среду в Ровно состоится решающий матч Кубка Украины сезона 2023/24. Украинских болельщиков ожидает ремейк финала 2009-го года. Тогда победу одержала именно полтавская команда - "Ворскла" под руководством Николая Павлова минимально одолела "Шахтер" Мирчи Луческу.
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Финал Кубка Украины сезона 2023/24
Среда. 15-е мая
Ровно. Стадион "Авангард"
Арбитр: Романов Виталий
"Ворскла" 19:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: ICTV2
"Ворскла": последние новости
Полтавская команда находится в психологической яме. Есть четкое ощущение, что выход в этот самый финал сыграл с "Ворсклой" злую шутку. После победы над житомирским "Полесьем" в полуфинале команду Сергея Долганского как будто подменили. "Зеленые" имеют ужасную 5-ти матчевую проигрышную серию в рамках УПЛ. Более того, полтавчане не побеждают в украинском первенстве аж с начала марта.
В последних матчах против харьковского "Металлиста 1925" и закарпатского "Миная" подопечные Долганского выглядели неплохо, но уступили в обеих встречах со счетом 2:3. Особенно болезненным в этом контексте стало поражение от команды Желько Любеновича - полтавчане вели в счете, но после этого пропустили трижды и потеряли ничью в компенсированное время.
Это может очень сильно надломить "Ворсклу" перед поединком с "горняками". Поскольку, по сути полтавская команда в весенней части пошла в all-in и сделала абсолютную ставку на подготовку к финалу национального кубка.
Однако, кажется, эта подготовка полностью провалена. "Ворскла" подходит к этому поединку без веры в собственные силы и на моральном спаде. Это уже не говоря об игровых кондициях и микроклимате внутри коллектива. Хотя, наставник полтавчан верит в силу своих исполнителей.
"Финал Кубка Украины 2009 года? На то время "Шахтер" был обладателем Кубка УЕФА, шансов нам не давал никто. Но в таких играх важны храбрость и стремление победить, а не страх поражения. Такое было в "Ворскле", когда я играл. Но это совсем другая история, сейчас другие команды, поэтому нужно подбирать другие слова. Большое значение имеет, с каким сердцем ты выходишь на поле", - сказал Сергей Долганский.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Пердута, Павлюк, Бацула, Скляр, Сиссоко, Кане, Глущенко, Мякушко, Степанюк.
"Шахтер": последние новости
У "горняков" ситуация имеет полярный характер. У команды Марино Пушича все отлично. Донецкий коллектив находится на эмоциональном подъеме после завоевания досрочного чемпионства и победы в "Украинском Классическом". После фиаско в Лиге Европы от "Марселя" чемпион непременно побеждает.
"Шахтер" на ходу, действует первым номером и много забивает. За дончан в этой паре выступает абсолютно все. Стоит ли вообще что-то говорить о текущей игровой форме и подборе исполнителей? Вопрос риторический.
Разве что чудо или какой-то невероятный "черный лебедь" может помешать "Шахтеру" оформить золотой дубль. "Горняки" должны выходить и без проблем забирать свой очередной трофей. Тем более, у донецкой команды есть дополнительная мотивация в вопросе количества титулов.
"Опередить "Динамо" по количеству трофеев? Для нас мотивацией является прежде всего выиграть финал и добыть трофей для клуба. Возможно, для кого-то это важная деталь, но мы смотрим на трофей и хотели бы выиграть этот поединок" - рассказал перед финалом боснийский наставник "Шахтера".
Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Кевин, Судаков, Крыськив, Зубков, Сикан.
"Ворскла" - "Шахтер". Последние матчи
ШахВорскла:
Шахтер:
"Ворскла" - "Шахтер". Личные встречи
Полтавская и донецкая команды имеют богатую историю очных противостояний. Достаточно ожидаемо, что тотальное статистическое преимущество полностью на стороне "горняков".
Статистика очных поединков:
- Победы: 7 - 47
- Забитые мячи: 41 - 134
- В среднем голов за матч: 0.62 - 0.94
- Самая большая победа:2:1 - 0:8
"Ворскла" - "Шахтер". Путь к финалу
На пути к решающему поединку полтавская команда одолела харьковский "Металлист 1925" (3:0), киевскую "Оболонь" (1:0) и житомирское "Полесье" (1:0). В свою очередь донецкий коллектив переиграл ровенский "Верес" (3:0), перволиговую "Викторию" (3:0) и одесский "Черноморец" (4:1).
"Ворскла" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Ворскла" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:4. Грустно это говорить, но в ремейк финала 2009-го не верится от слова совсем. Учитывая текущую игровую форму команд, можно констатировать одно - без шансов для команды Сергея Долганского. Коэффициент от букмекеров на потенциальный триумф "Ворсклы" в размере 12-ти говорит о раскладе сил вместо тысячи слов.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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