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Динамо - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2024
Динамо - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Встреча двух команд, которые уже решили свои задачи на сезон и не смогут прыгнуть выше, или опуститься ниже в таблице. Серебряный призер кампании 2023/24 будет принимать бронзового. Эта встреча будет носит скорее статусный характер. Для "Динамо" важно доказать свой уровень и класс, а "Кривбассу" - собственные амбиции.
Предыдущий поединок этих коллективов в первом круге текущего сезона закончился гостевым триумфом "бело-синих". Тогда, подопечные СаШо дважды поразили ворота своего соперника, а красной карточкой уже на старте игры со стороны "красно-белых" отметился их капитан - Бескорованый.
В свою очередь, этот матч пройдет в субботу, 18-го мая. Примечательно, что киевляне и криворожане будут в этом плане особенными, поскольку все остальные спарринги в рамках 29-го тура состоятся в воскресенье.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Динамо" 15:30 "Кривбасс"
- "Динамо": последние новости
- "Кривбасс": последние новости
- "Динамо" - "Кривбасс". Последние матчи
- "Динамо" - "Кривбасс". Личные встречи
- "Динамо" - "Кривбас". Ставка и коэффициенты
- "Динамо" - "Кривбас". Турнирное положение команд
- "Динамо" - "Кривбас". Прогноз на матч от UA-Футбол
Матч 29-го тура УПЛ сезона 2023/24
Суббота. 18-е мая
Киев, "Динамо" имени Валерия Лобановского
Арбитр: Козык Ярослав
"Динамо" 15:30 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2
"Динамо": последние новости
Киевляне до матча с донецким "Шахтером" имели мощную победную серию. Однако, в минувший уик-энд подопечные Александра Шовковского уступили для "горняков" в "Украинском Классическом" и по факту лично повесили золотые медали на шею футболистов Марино Пушича. Это поражение стало первым для СаШо на посту главного тренера столичного коллектива.
Таким образом, "Динамо" в третий раз подряд завоевало серебряные медали украинского первенства. Что, конечно, не радует "бело-синих" в контексте борьбы с историческим оппонентом в лице донецкого клуба.
Впрочем, несмотря на это, динамовцы находятся на мощном ходу и находятся в прекрасных игровых кондициях. Судьбу чемпионского матча решил единственный гол Судакова с пенальти. В целом, киевляне выглядели достойно по игре и не уступали подопечным боснийского коуча.
Поединок против криворожан под руководством Юрия Вернидуба является знаковым для футболистов "Динамо" прежде всего с имиджевой стороны. Да, турнирных задач уже не осталось, однако нужно выходить и доказывать свое классовое превосходство и статус-кво. Тем более, встреча пройдет на домашней арене динамовцев. К тому же все лидеры в строю и готовы радовать собственных болельщиков.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Дячук, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат.
"Кривбасс": последние новости
Учитывая предыдущую форму, "Кривбасс" в последнее время забуксовал в плане результатов. В частности, в двух предыдущих турах подопечные Юрия Вернидуба потерпели два минимальных поражения. При этом, фиаско были зафиксированы в матчах с командами, которые финишируют в этом сезоне ниже криворожского коллектива в турнирной таблице. Речь идет о гостевом матче с "Днепром-1" (1:0) и домашней встрече с житомирским "Полесьем" (0:1).
Особенно показательным стал поединок с "волками" Сергея Шищенко, который длился целую вечность из-за большого количества тревог в регионе и был сыгран аж в два дня. В той встрече "Кривбасс", не свойственно для себя, действовал достаточно пассивно и беззубо в атаке. В этой кампании банда Вернидуба так и не сумела переиграть житомирян.
Однако, благодаря добытому ранее гандикапу, криворожская команда без проблем досрочно выполнила свою задачу на сезон, попала в еврокубки и оформила историческое для себя достижение - завоевала бронзу.
Опять же, предстоящий субботний матч, как и для "Динамо", является более важным для "Кривбасса" с точки зрения статуса. Криворожане имеют шанс доказать, что их амбиции на титул не пустой звук и они могут бороться с командами выше по общему уровню и подбору исполнителей.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Понедельник, Сантини, Бескоровайный, Дибанго, Бизимана, Хомченовский, Д. Кузык, Лунев, Задерака, Соса.
"Динамо" - "Кривбасс". Последние матчи
ШахДинамо:
Кривбасс:
"Динамо" - "Кривбасс". Личные встречи
Учитывая продолжительность выступлений обоих коллективов в элитном украинском дивизионе, "Динамо" и "Кривбасс" имеют богатую историю очных противостояний. В частности, учитывая поединки в рамках национального Кубка, "бело-синие" и "красно-белые" провели между собой на официальном уровне аж 50 матчей.
Тотальное статистическое преимущество, весьма ожидаемо, на стороне именно столичного коллектива. У криворожан только две победы в поединках с динамовцами.
Статистика очных поединков:
- Победы: 38 - 2
- Забитые мячи:97 - 20
- В среднем голов за матч: 1.94 - 0.40
- Самая большая победа:7:0 - 2:1
"Динамо" - "Кривбас". Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Кривбас". Турнирное положение команд
Киевляне и криворожане больше не сдвинутся в турнирной таблице. "Динамо" - стопроцентно второе по итогам сезона 2023/24, а "Кривбасс" - добыл исторические бронзовые медали.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3
|Кривбасс
|28
|16
|6
|6
|47 - 27
|54
|4
|СК Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5
|Рух
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|28
|13
|7
|8
|34 - 27
|46
|7
|ЛНЗ
|28
|9
|8
|11
|28 - 33
|35
|8
|Заря
|28
|7
|11
|10
|28 - 34
|32
|9
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|10
|ФК Александрия
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12
|Колос
|28
|6
|11
|11
|19 - 28
|29
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|28
|5
|9
|14
|27 - 43
|24
|15
|ФК Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
"Динамо" - "Кривбас". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:1. Нас ожидает в определенном смысле выставочный матч, где обе стороны будут отстаивать свою честь и статус. Букмекеры считают, закономерно и ожидаемо, именно динамовцев фаворитом этой пары. Поставим также на домашний триумф команды Александра Шовковского. При этом, стоит ожидать забитые мячи с обеих сторон.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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