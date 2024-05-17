Динамо - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.05.2024

Встреча двух команд, которые уже решили свои задачи на сезон и не смогут прыгнуть выше, или опуститься ниже в таблице. Серебряный призер кампании 2023/24 будет принимать бронзового. Эта встреча будет носит скорее статусный характер. Для "Динамо" важно доказать свой уровень и класс, а "Кривбассу" - собственные амбиции.

Предыдущий поединок этих коллективов в первом круге текущего сезона закончился гостевым триумфом "бело-синих". Тогда, подопечные СаШо дважды поразили ворота своего соперника, а красной карточкой уже на старте игры со стороны "красно-белых" отметился их капитан - Бескорованый.

В свою очередь, этот матч пройдет в субботу, 18-го мая. Примечательно, что киевляне и криворожане будут в этом плане особенными, поскольку все остальные спарринги в рамках 29-го тура состоятся в воскресенье.

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Матч 29-го тура УПЛ сезона 2023/24

Суббота. 18-е мая

Киев, "Динамо" имени Валерия Лобановского

Арбитр: Козык Ярослав

"Динамо" 15:30 "Кривбасс"

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"Динамо": последние новости

Киевляне до матча с донецким "Шахтером" имели мощную победную серию. Однако, в минувший уик-энд подопечные Александра Шовковского уступили для "горняков" в "Украинском Классическом" и по факту лично повесили золотые медали на шею футболистов Марино Пушича. Это поражение стало первым для СаШо на посту главного тренера столичного коллектива.

Таким образом, "Динамо" в третий раз подряд завоевало серебряные медали украинского первенства. Что, конечно, не радует "бело-синих" в контексте борьбы с историческим оппонентом в лице донецкого клуба.

Впрочем, несмотря на это, динамовцы находятся на мощном ходу и находятся в прекрасных игровых кондициях. Судьбу чемпионского матча решил единственный гол Судакова с пенальти. В целом, киевляне выглядели достойно по игре и не уступали подопечным боснийского коуча.

Поединок против криворожан под руководством Юрия Вернидуба является знаковым для футболистов "Динамо" прежде всего с имиджевой стороны. Да, турнирных задач уже не осталось, однако нужно выходить и доказывать свое классовое превосходство и статус-кво. Тем более, встреча пройдет на домашней арене динамовцев. К тому же все лидеры в строю и готовы радовать собственных болельщиков.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Дячук, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат.

"Кривбасс": последние новости

Учитывая предыдущую форму, "Кривбасс" в последнее время забуксовал в плане результатов. В частности, в двух предыдущих турах подопечные Юрия Вернидуба потерпели два минимальных поражения. При этом, фиаско были зафиксированы в матчах с командами, которые финишируют в этом сезоне ниже криворожского коллектива в турнирной таблице. Речь идет о гостевом матче с "Днепром-1" (1:0) и домашней встрече с житомирским "Полесьем" (0:1).

Особенно показательным стал поединок с "волками" Сергея Шищенко, который длился целую вечность из-за большого количества тревог в регионе и был сыгран аж в два дня. В той встрече "Кривбасс", не свойственно для себя, действовал достаточно пассивно и беззубо в атаке. В этой кампании банда Вернидуба так и не сумела переиграть житомирян.

Однако, благодаря добытому ранее гандикапу, криворожская команда без проблем досрочно выполнила свою задачу на сезон, попала в еврокубки и оформила историческое для себя достижение - завоевала бронзу.

Опять же, предстоящий субботний матч, как и для "Динамо", является более важным для "Кривбасса" с точки зрения статуса. Криворожане имеют шанс доказать, что их амбиции на титул не пустой звук и они могут бороться с командами выше по общему уровню и подбору исполнителей.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Маханьков, Понедельник, Сантини, Бескоровайный, Дибанго, Бизимана, Хомченовский, Д. Кузык, Лунев, Задерака, Соса.

"Динамо" - "Кривбасс". Последние матчи

ШахДинамо:

Кривбасс:

"Динамо" - "Кривбасс". Личные встречи

Учитывая продолжительность выступлений обоих коллективов в элитном украинском дивизионе, "Динамо" и "Кривбасс" имеют богатую историю очных противостояний. В частности, учитывая поединки в рамках национального Кубка, "бело-синие" и "красно-белые" провели между собой на официальном уровне аж 50 матчей.

Тотальное статистическое преимущество, весьма ожидаемо, на стороне именно столичного коллектива. У криворожан только две победы в поединках с динамовцами.

Статистика очных поединков:

Победы: 38 - 2

Забитые мячи: 97 - 20

В среднем голов за матч: 1.94 - 0.40

Самая большая победа: 7:0 - 2:1

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"Динамо" - "Кривбас". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Кривбас". Турнирное положение команд

Киевляне и криворожане больше не сдвинутся в турнирной таблице. "Динамо" - стопроцентно второе по итогам сезона 2023/24, а "Кривбасс" - добыл исторические бронзовые медали.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 28 22 4 2 62 - 21 70 2 Динамо 28 20 3 5 67 - 26 63 3 Кривбас с 28 16 6 6 47 - 27 54 4 СК Днепр-1 28 13 9 6 37 - 26 48 5 Рух 28 11 13 4 41 - 29 46 6 Полесье 28 13 7 8 34 - 27 46 7 ЛНЗ 28 9 8 11 28 - 33 35 8 Заря 28 7 11 10 28 - 34 32 9 Черноморец 28 10 2 16 38 - 43 32 10 ФК Александрия 28 7 9 12 25 - 36 30 11 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30 12 Колос 28 6 11 11 19 - 28 29 13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26 14 Верес 28 5 9 14 27 - 43 24 15 ФК Минай 28 4 10 14 24 - 45 22 16 Металлист 1925 28 5 7 16 28 - 52 22

"Динамо" - "Кривбас". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:1. Нас ожидает в определенном смысле выставочный матч, где обе стороны будут отстаивать свою честь и статус. Букмекеры считают, закономерно и ожидаемо, именно динамовцев фаворитом этой пары. Поставим также на домашний триумф команды Александра Шовковского. При этом, стоит ожидать забитые мячи с обеих сторон.