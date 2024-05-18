ЛНЗ - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024

В 2-х последних турах УПЛ все матчи должны проходить в одно время. Но есть исключения. "Динамо" с "Кривбассом" сыграют на день раньше из-за того, что их позиции в турнирной таблице уже никак не изменятся, и матч, грубо говоря, ничего не решает. Ситуация с "ЛНЗ" и "Зарей" не столь проста, но несколько похожа. В еврокубки эти команды уже не выйдут, и в опасную зону не попадут. Поэтому, было решено перенести матч на несколько часов раньше (чтобы болельщики имели возможность посмотреть в воскресенье 2 поединка в разных слотах).

УПЛ. 29-й тур

19.05.2024. "Черкассы-Арена" (Черкассы)

Главный арбитр: Сергей Задиран (Киевщина)

ЛНЗ - Заря. 13:00

Прямая трансляция: UPL TV

ЛНЗ

Черкасцы не демонстрируют стабильность в результатах, однако, согласитесь, работа Дулуба заметна. Как бы там ни было, но "ЛНЗ" - это крепкая, добротная команда. Могут и у "Динамо" очки отобрать, и у "Днепра-1", и "Полесье" победить. Правда, с другой стороны, могут проиграть "Минаю", "Оболони" и "Руху"...

В последнем туре "ЛНЗ" победил на выезде "Колос". Первыми пропустили как раз черкасцы, однако затем собрались и вколотили в сетку ворот соперника 3 мяча. В матче были воздушные тревоги. Дулуб потом отмечал, что они пошли на пользу его команде. В любом случае "ЛНЗ" был лучше на поле, чем ковалевцы.

Сейчас команда находится на 7-м месте, имея 35 очков. Выше уже никак не подняться, а вот упасть возможно. Нет, опасная зона уже не "светит", но, конечно, всем хочется быть как можно выше. Вот такая мини-задача "ЛНЗ" на заключительные туры - удержать 7-ю строчку таблицы.

Против "Зари" точно не сыграют 2 защитника - Александр Каплиенко и Александр Насонов. Оба получили в прошлой игре желтые карточки, которые стали для них четвертыми в сезоне (дисквалификация).

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Заря

Наставник "Зари" Юрий Коваль недавно говорил будто бы всегда тяжелее всего играть с лидерами и аутсайдерами. Потому что и те, и те имеют больше мотивации. Где-то оно так и есть. Но в этом туре сойдутся 2 середняка, которые этой мотивации уже не имеют. Кому будет легче - тоже вопрос.

В последнее время у луганчан много ничьих и красных карточек. В 3-х, из крайних 6-ти играх, были удаления игроков "Зари". Как еще один интересный факт, стоит отметить, что команда в этом году проиграла 4 матча в УПЛ. И как вы думаете кому? Да, дважды "Шахтеру" и дважды "Динамо". Не зря же Вантух несколько дней назад говорил, что "Заря" всегда была третьей силой в Украине.

В текущем сезоне, правда, позиция в таблице далеко не третья. Пока коллектив Коваля - на 8-й позиции. Какие перспективы? Максимум можно подняться на 7-е место. Для этого надо, прежде всего, побеждать "ЛНЗ". Но можно и свалиться на, еще безопасную, 12-ю строчку. То есть какая-никакая мотивация на 2 тура присутствует.

Из-за дисквалификации ближайшую игру пропустит основной защитник Роман Вантух (он отыграл 10 последних матчей подряд).

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "ЛНЗ":

13.05. "Колос" - "ЛНЗ" 1:3 (УПЛ)

04.05. "Оболонь" - "ЛНЗ" 1:0 (УПЛ)

27.04. "ЛНЗ" - "Шахтер" 0:3 (УПЛ)

Последние 3 встречи "Зари":

13.05. "Заря" - "Верес" 1:1 (УПЛ)

09.05. "Колос" - "Заря" 0:1 (УПЛ)

05.05. "Полесье" - "Заря" 1:1 (УПЛ)

Последние очные встречи:

2023. "Заря" - "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 28 22 4 2 62-21 +41 70 0 2 Динамо 28 20 3 5 67-26 +41 63 0 3 Кривбасс 28 16 6 6 47-27 +20 54 0 4 СК Днепр-1 28 13 9 6 37-26 +11 48 0 5 Рух 28 11 13 4 41-29 +12 46 0 6 Полесье 28 13 7 8 34-27 +7 46 0 7 ЛНЗ 28 9 8 11 28-33 -5 35 0 8 Заря 28 7 11 10 28-34 -6 32 0 9 Черноморец 28 10 2 16 38-43 -5 32 0 10 ФК Александрия 28 7 9 12 25-36 -11 30 0 11 Ворскла 28 8 6 14 27-44 -17 30 0 12 Колос 28 6 11 11 19-28 -9 29 0 13 Оболонь 28 5 11 12 17-35 -18 26 0 14 Верес 28 5 9 14 27-43 -16 24 0 15 ФК Минай 28 4 10 14 24-45 -21 22 0 16 Металлист 1925 28 5 7 16 28-52 -24 22 0

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ЛНЗ - Заря от UA-Футбол

Соседство в турнирной таблице (7-е и 8-е место), отсутствие серьезной мотивации, почти равенство в количестве забитых и пропущенных очень намекают на будущую ничью. Надеемся, лишь, что результативную.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша