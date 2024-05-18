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ЛНЗ - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024
Лобовая битва середняков
upl.ua
В 2-х последних турах УПЛ все матчи должны проходить в одно время. Но есть исключения. "Динамо" с "Кривбассом" сыграют на день раньше из-за того, что их позиции в турнирной таблице уже никак не изменятся, и матч, грубо говоря, ничего не решает. Ситуация с "ЛНЗ" и "Зарей" не столь проста, но несколько похожа. В еврокубки эти команды уже не выйдут, и в опасную зону не попадут. Поэтому, было решено перенести матч на несколько часов раньше (чтобы болельщики имели возможность посмотреть в воскресенье 2 поединка в разных слотах).
УПЛ. 29-й тур
19.05.2024. "Черкассы-Арена" (Черкассы)
Главный арбитр: Сергей Задиран (Киевщина)
ЛНЗ - Заря. 13:00
Прямая трансляция: UPL TV
ЛНЗ
Черкасцы не демонстрируют стабильность в результатах, однако, согласитесь, работа Дулуба заметна. Как бы там ни было, но "ЛНЗ" - это крепкая, добротная команда. Могут и у "Динамо" очки отобрать, и у "Днепра-1", и "Полесье" победить. Правда, с другой стороны, могут проиграть "Минаю", "Оболони" и "Руху"...
В последнем туре "ЛНЗ" победил на выезде "Колос". Первыми пропустили как раз черкасцы, однако затем собрались и вколотили в сетку ворот соперника 3 мяча. В матче были воздушные тревоги. Дулуб потом отмечал, что они пошли на пользу его команде. В любом случае "ЛНЗ" был лучше на поле, чем ковалевцы.
Сейчас команда находится на 7-м месте, имея 35 очков. Выше уже никак не подняться, а вот упасть возможно. Нет, опасная зона уже не "светит", но, конечно, всем хочется быть как можно выше. Вот такая мини-задача "ЛНЗ" на заключительные туры - удержать 7-ю строчку таблицы.
Против "Зари" точно не сыграют 2 защитника - Александр Каплиенко и Александр Насонов. Оба получили в прошлой игре желтые карточки, которые стали для них четвертыми в сезоне (дисквалификация).
Заря
Наставник "Зари" Юрий Коваль недавно говорил будто бы всегда тяжелее всего играть с лидерами и аутсайдерами. Потому что и те, и те имеют больше мотивации. Где-то оно так и есть. Но в этом туре сойдутся 2 середняка, которые этой мотивации уже не имеют. Кому будет легче - тоже вопрос.
В последнее время у луганчан много ничьих и красных карточек. В 3-х, из крайних 6-ти играх, были удаления игроков "Зари". Как еще один интересный факт, стоит отметить, что команда в этом году проиграла 4 матча в УПЛ. И как вы думаете кому? Да, дважды "Шахтеру" и дважды "Динамо". Не зря же Вантух несколько дней назад говорил, что "Заря" всегда была третьей силой в Украине.
В текущем сезоне, правда, позиция в таблице далеко не третья. Пока коллектив Коваля - на 8-й позиции. Какие перспективы? Максимум можно подняться на 7-е место. Для этого надо, прежде всего, побеждать "ЛНЗ". Но можно и свалиться на, еще безопасную, 12-ю строчку. То есть какая-никакая мотивация на 2 тура присутствует.
Из-за дисквалификации ближайшую игру пропустит основной защитник Роман Вантух (он отыграл 10 последних матчей подряд).
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи "ЛНЗ":
13.05. "Колос" - "ЛНЗ" 1:3 (УПЛ)
04.05. "Оболонь" - "ЛНЗ" 1:0 (УПЛ)
27.04. "ЛНЗ" - "Шахтер" 0:3 (УПЛ)
- Последние 3 встречи "Зари":
13.05. "Заря" - "Верес" 1:1 (УПЛ)
09.05. "Колос" - "Заря" 0:1 (УПЛ)
05.05. "Полесье" - "Заря" 1:1 (УПЛ)
- Последние очные встречи:
2023. "Заря" - "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|28
|22
|4
|2
|62-21
|+41
|70
|0
|2
|Динамо
|28
|20
|3
|5
|67-26
|+41
|63
|0
|3
|Кривбасс
|28
|16
|6
|6
|47-27
|+20
|54
|0
|4
|СК Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37-26
|+11
|48
|0
|5
|Рух
|28
|11
|13
|4
|41-29
|+12
|46
|0
|6
|Полесье
|28
|13
|7
|8
|34-27
|+7
|46
|0
|7
|ЛНЗ
|28
|9
|8
|11
|28-33
|-5
|35
|0
|8
|Заря
|28
|7
|11
|10
|28-34
|-6
|32
|0
|9
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38-43
|-5
|32
|0
|10
|ФК Александрия
|28
|7
|9
|12
|25-36
|-11
|30
|0
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27-44
|-17
|30
|0
|12
|Колос
|28
|6
|11
|11
|19-28
|-9
|29
|0
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17-35
|-18
|26
|0
|14
|Верес
|28
|5
|9
|14
|27-43
|-16
|24
|0
|15
|ФК Минай
|28
|4
|10
|14
|24-45
|-21
|22
|0
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28-52
|-24
|22
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ЛНЗ - Заря от UA-Футбол
Соседство в турнирной таблице (7-е и 8-е место), отсутствие серьезной мотивации, почти равенство в количестве забитых и пропущенных очень намекают на будущую ничью. Надеемся, лишь, что результативную.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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