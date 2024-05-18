Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 – Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 мая 2024 года
Металлист 1925 - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: Металіст 1925
Важный матч для обоих коллективов, решающих разные задачи в конце сезона. "Полесье" стремится квалифицироваться в еврокубки, а "Металлист 1925" - избежать зоны прямого вылета.
"Металлист 1925" (Харьков) - "Полесье" (Житомир)
VBET Лига. 29-й тур
19 мая, Киевская обл., "Арена Левый берег", 15:30
Арбитр: Александр Афанасьев
Видеотрансляция: UPL TV⁵
"Металлист 1925": последние новости
Подопечные Виктора Скрипника в 2024 году не радуют собственных болельщиков – всего одна победа во второй части сезона УПЛ. Команда сейчас находится в зоне прямого вылета и не все зависит от харьковчан. "Металлист 1925 " занимает последнее место и на два очка отстает от плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе. Борьба в последних двух турах будет жестокой, но с такой игрой подопечным Скрипника будет очень сложно. В матче с "Полесьем" хозяевам стоит набирать очки и ожидать, что "Александрия" не проиграет "Вересу". Играть с позиции силы против житомирского коллектива будет сложно, но турнирное положение заставляет это делать. Слишком много потеряли очков харьковчане и им уже отступать некуда. Шансы зацепиться за УПЛ еще есть, но насколько они велики – риторический вопрос.
В матче против "Черноморца" харьковчан подвел Безуглый, который был удален в середине первой половины встречи. Таким образом, Никита не поможет своей команде в двух последних турах.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Фарина, Имереков, Жичиков, Обинайя, Габелок, Гармаш, Юсов, Сидоров, Борячук
"Полесье": последние новости
Подопечные Шищенко наконец-то начали радовать болельщиков результатами. Четыре победы, одна ничья и поражение от "Динамо" - это результаты, которые оставляют коллективу из Житомира шансы выйти в еврокубки. У "Полесья" одинаковое количество очков с "Рухом", поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее.
В прошлом туре "Полесье" удивило многих победой над "Кривбассом" – 1:0. Три очка коллективу из Житомира принес своим шикарным ударом Вячеслав Танковский. Подопечные Шищенко играли с позиции силы, больше пробивали по воротам и заслуженно выиграли. В матче с аутсайдером от гостей ожидают только победу, ведь в последнем туре они будут играть против "Шахтера". Турнирной мотивации у "горняков" уже не будет, но выиграть даже у немотивированного "Шахтера" очень сложно. Отметим, что из-за дисквалификации не сможет сыграть 25-летний хавбек Яссин Фортуне.
Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик – Чоботенко, Кушниренко, Шабанов, Михайличенко, Танковский, Таллес Коста, Ндукве, Мустафаев, Назаренко, Луифер
"Металлист 1925" - "Полесье". Последние матчи
"Металлист" 1925
"Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:1
"Металлист 1925" - "Оболонь" 1:1
"Кривбасс" - "Металлист 1925" 3:0
"Металлист 1925" - "Ворскла" 3:2
"Черноморец" - "Металлист 1925" 3:0
"Полесье"
"Полесье" - "Колос" 1:0
"Динамо" - "Полесье" 3:0
"Полесье" - "Ворскла" 1:0
"Полесье" - "Заря" 1:1
"Кривбасс" - "Полесье" 0:1
"Металлист 1925" - "Полесье". Личные встречи
Команды между собой сыграли три матча: две нулевые ничьи и победа "Полесья". В первом круге житомирский коллектив выиграл дома со счетом 2:1.
Факты и цифры
Завершилась пропускная гостевая серия "Полесья" в чемпионате, длившаяся 5 игр – 8 голов;
"Металлист 1925" пропускает 22 игры подряд – 50 голов;
"Полесье" при Сергее Шищенко вничью в гостях еще не играло: две победы и два поражения.
"Металлист 1925" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
"Металлист" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры считают фаворитами этого противостояния гостей и это логично, ведь по игре подопечные Шищенко выглядят мощнее. Однако харьковчанам уже нечего терять, поэтому навязать борьбу они точно смогут. Обеим командам стоит набирать три очка, но и рисковать с первых минут вряд ли кто-нибудь будет. Больше шансов на победу все же у "Полесья". Прогноз – победа "Полесья" (2.15).
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Усик – Фьюри: Прогноз и анонс на главный поединок нового тысячелетия
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Ворскла - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 мая 2024
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
Комментарии 1