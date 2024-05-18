Металлист 1925 – Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 мая 2024 года

Важный матч для обоих коллективов, решающих разные задачи в конце сезона. "Полесье" стремится квалифицироваться в еврокубки, а "Металлист 1925" - избежать зоны прямого вылета.

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"Металлист 1925" (Харьков) - "Полесье" (Житомир)

VBET Лига. 29-й тур

19 мая, Киевская обл., "Арена Левый берег", 15:30

Арбитр: Александр Афанасьев

Видеотрансляция: UPL TV⁵

"Металлист 1925": последние новости

Подопечные Виктора Скрипника в 2024 году не радуют собственных болельщиков – всего одна победа во второй части сезона УПЛ. Команда сейчас находится в зоне прямого вылета и не все зависит от харьковчан. "Металлист 1925 " занимает последнее место и на два очка отстает от плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе. Борьба в последних двух турах будет жестокой, но с такой игрой подопечным Скрипника будет очень сложно. В матче с "Полесьем" хозяевам стоит набирать очки и ожидать, что "Александрия" не проиграет "Вересу". Играть с позиции силы против житомирского коллектива будет сложно, но турнирное положение заставляет это делать. Слишком много потеряли очков харьковчане и им уже отступать некуда. Шансы зацепиться за УПЛ еще есть, но насколько они велики – риторический вопрос.

В матче против "Черноморца" харьковчан подвел Безуглый, который был удален в середине первой половины встречи. Таким образом, Никита не поможет своей команде в двух последних турах.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Фарина, Имереков, Жичиков, Обинайя, Габелок, Гармаш, Юсов, Сидоров, Борячук

"Полесье": последние новости

Подопечные Шищенко наконец-то начали радовать болельщиков результатами. Четыре победы, одна ничья и поражение от "Динамо" - это результаты, которые оставляют коллективу из Житомира шансы выйти в еврокубки. У "Полесья" одинаковое количество очков с "Рухом", поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее.

В прошлом туре "Полесье" удивило многих победой над "Кривбассом" – 1:0. Три очка коллективу из Житомира принес своим шикарным ударом Вячеслав Танковский. Подопечные Шищенко играли с позиции силы, больше пробивали по воротам и заслуженно выиграли. В матче с аутсайдером от гостей ожидают только победу, ведь в последнем туре они будут играть против "Шахтера". Турнирной мотивации у "горняков" уже не будет, но выиграть даже у немотивированного "Шахтера" очень сложно. Отметим, что из-за дисквалификации не сможет сыграть 25-летний хавбек Яссин Фортуне.

Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик – Чоботенко, Кушниренко, Шабанов, Михайличенко, Танковский, Таллес Коста, Ндукве, Мустафаев, Назаренко, Луифер

"Металлист 1925" - "Полесье". Последние матчи

"Металлист" 1925

"Металлист 1925" - "Днепр-1" 1:1

"Металлист 1925" - "Оболонь" 1:1

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 3:0

"Металлист 1925" - "Ворскла" 3:2

"Черноморец" - "Металлист 1925" 3:0

"Полесье"

"Полесье" - "Колос" 1:0

"Динамо" - "Полесье" 3:0

"Полесье" - "Ворскла" 1:0

"Полесье" - "Заря" 1:1

"Кривбасс" - "Полесье" 0:1

"Металлист 1925" - "Полесье". Личные встречи

Команды между собой сыграли три матча: две нулевые ничьи и победа "Полесья". В первом круге житомирский коллектив выиграл дома со счетом 2:1.

Факты и цифры

Завершилась пропускная гостевая серия "Полесья" в чемпионате, длившаяся 5 игр – 8 голов;

"Металлист 1925" пропускает 22 игры подряд – 50 голов;

"Полесье" при Сергее Шищенко вничью в гостях еще не играло: две победы и два поражения.

"Металлист 1925" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Металлист" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитами этого противостояния гостей и это логично, ведь по игре подопечные Шищенко выглядят мощнее. Однако харьковчанам уже нечего терять, поэтому навязать борьбу они точно смогут. Обеим командам стоит набирать три очка, но и рисковать с первых минут вряд ли кто-нибудь будет. Больше шансов на победу все же у "Полесья". Прогноз – победа "Полесья" (2.15).