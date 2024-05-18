Ворскла - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 мая 2024

В 29-м туре УПЛ "Ворскла" в Полтаве примет "Оболонь".

Полтавчанам в концовке сезона, по большому счету, уже ничего не нужно, а вот "пивовары" продолжают свою отчаянную борьбу за выживание.

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В любом случае, интрига в матче присутствует, и мы пробуем разобраться, что команды нам смогут предложить в этом противостоянии.

"Ворскла" (Полтава) – "Оболонь" (Киев)

VBET Лига. 29-й тур

12 мая, Полтава, стадион "Ворскла", 15:30

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Ворскла", последние новости:

"Ворскла" не выигрывает уже 8 матчей подряд, а на неделе полтавчане проиграли свой самый главный матч сезона – уступили "Шахтеру" в финале Кубка Украины 1:2.

Все последнее время, как до матча, так и после, разговоры в "Ворскле" ходили вокруг финального матча с "горняками". Конечно, "Шахтер" был фаворитом и ожидаемо завоевал трофей, однако это поражение, как не крути, должно сказаться на эмоциональном состоянии полтавчан.

Команда долго и целенаправленно готовилась к матчу с "горняками", и теперь, да еще и после поражения, переключаться на чемпионат будет непросто.

Формально команда еще может опуститься в зону переходных факторов, однако для этого должны сложиться куча факторов, и такое развитие событий выглядит почти не реально.

Тем не менее, какие-то очки в двух последних матчах полтавчанам взять желательно, просто хотя бы для того, чтобы на позитивной ноте уйти на летний перерыв. А где это будет сделано, с "Оболонью" или ЛНЗ, не так и важно.

"У нас не было результатов, это давило на игроков, но психологического кризиса точно не было. Есть ответственность за результат, а его не было. А на такие игры, как финал Кубка Украины, даже не нужно настраивать футболистов. Люди играют ради этого", - говорил Сергей Долганский после матча с "Шахтером".

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Скляр, Якубу, Павлюк, Сиссоко, Бацула, Челядин, Мякушко, Кане, Крупский

"Оболонь", последние новости:

"Оболонь" продолжает свою отчаянную борьбу за выживание. Выйти в зону спасения у "пивоваров" шансы небольшие, но и опуститься в зону прямого вылета они тоже не велики.

В любом случае, брать очки нужно, причем желательно ив матче с "Ворсклой" и в матче заключительного тура с "Александрией". В целом же, киевляне берут очки в шести последних матчах подряд, вот только победа в этих матчах только одна. Тем не менее, такой график позволяет команде балансировать в зоне переходных матчей.

Если говорить о конкретном матче с "Ворсклой", можно предположить, что "пивовары" будут играть вторым номером и на результат, а там уже как пойдет игра.

Взять ничью в матче с полтавчанами, смотреть на результаты конкурентов, а затем уже выходить на последний и решающий бой с "Александрией" с четко поставленной задаче.

"Результат сейчас важнее красивой игры.Нам нужно набрать очки, максимальное количество. Мы хотим остаться в УПЛ, без переходных игр. Матчи могут складываться по-разному, но готовы ко всему. Свои возможности мы знаем – мы будем бороться, биться до последнего. Все знают менталитет "Оболони", - говорил после ничьей с "Рухом" (1:1) капитан пивоваров Игорь Мединский.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Чернов, Краснопир, Тарануха

Турнирная таблица

"Ворскла" идет на 11-м месте в таблице, имея в активе 30 очков. Формально полтавчане еще могут опуститься в зону переходных матчей, однако такой вариант выглядит маловероятным. И все-таки кое-какие очки в последних двух матчах чемпионата ("Оболонь" и ЛНЗ) полтавчанам стоить взять. Хотя бы для успокоения и собственного отпускного настроения, ведь серия из 9 матчей без побед явно затянулась.

У "Оболони" 13-е место в таблице и 26 очков. Команда продолжает бороться за выживание, и главным приоритетом для киевлян должно быть остаться в зоне переходных матчей. Обойти "Колос", "Ворсклу" или "Александрию" будет очень тяжело, а вот не опуститься в зону прямого вылета – задача вполне по силам. Тем более что соперники в последних двух турах "Ворскла" и "Александрия" позволяют смотреть в будущее с некоторым оптимизмом.

Последние матчи

В шести последних матчах у "Ворсклы" 6 поражений при разнице мячей 5:12.

"Ворскла" - "Шахтер" 0:1

"Ворскла" - "Колос" 0:2

"Полесье" - "Ворскла" 1:0

"Металлист 1925" - "Ворскла" 3:2

"Ворскла" - "Минай" 2:3

"Шахтер" - "Ворскла" 2:1

"Оболонь" в последних шести матчах добыла 1 победу и 5 раз сыграла вничью. Разница мячей – 5:4.

"Оболонь" – "Минай" 1:1

"Александрия" – "Оболонь" 2:2

"Металлист 1925" – "Оболонь" 1:1

"Заря" – "Оболонь" 0:0

"Оболонь" – ЛНЗ 1:0

"Оболонь" – "Рух" 0:0

В матче 14-го тура в Киеве "Ворскла" обыграла "Оболонь" со счетом 1:0.

"Ворскла" - "Оболонь": ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Оболонь" от UA-Футбол

Букмекеры видят фаворитом "Ворсклы", но довольно условным. Коэффициенты велики и про матч можно смело говорить, что игра на три исхода.

Можно предполагать, что "Оболонь" будет играть вторым номером, отталкиваясь от хода матча. Также выглядит вероятным и нижний тотал – забивают обе команды в последних матчах не очень много.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.44.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.