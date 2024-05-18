Минай - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024

Очень важный матч для обеих команд. Но более важный – для "Миная". Закарпатцы уже не имеют шансов финишировать на спасительной позиции, но еще могут зацепиться за переходные матчи. Для этого желательно побеждать "Колос".

Ковалевцы на три очка опережают "Оболонь", идущую на четвертой с конца позиции. В случае поражения в пригороде Ужгорода команда Поздеева может полностью погрузиться в трясину борьбы за выживание. Цель гостей отчетного матча – этого не допустить.

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УПЛ. 29-й тур. 19.05.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский; арбитр VAR – Анастасия Романюк

"Минай" 15:30 "Колос"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция – УПЛ ТВ

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Новости "Миная"

"Минай" за место под солнцем борется отчаянно. Еще рано говорить об итогах, но если закарпатцам удастся остаться в УПЛ – это будет настоящий подвиг. Чего стоит хотя бы результат прошлого тура, когда команда Желько Любеновича в конце перевернула игру с "Ворсклой" – с 0:2 сделала 3:2 в свою пользу. Без этого камбэка сейчас практически не было бы о чем говорить.

Однако ситуация и так непростая. Занять спасительную позицию, последнюю из которых сейчас занимает именно "Колос", математических шансов нет. А для финиша в зоне переходных матчей нужно добыть минимум три очка. Это при условии, что оба своих матча проиграет "Верес". Если же ровенчане возьмут хотя бы один балл в двух последних турах, "Минаю" нужно набирать четыре.

Особое значение приобретает отчетная игра, ведь она может быть последней домашней для "Миная" в этом сезоне. По-другому будет только в случае финиша в зоне переходных матчей. Особенно горячо будет болеть за такое развитие событий Сергей Петько, который на этот поединок дисквалифицирован и который очень хочет сыграть еще перед собственной публикой.

Ориентировочный состав "Миная": Кемкин - Дмитрук, Чуев, Скиба, Прокопчук, Корнийчук - Витенчук, Семотюк - Вакула, Ременяк - Устименко

Новости "Колоса"

В ковалевском клубе в последнее время произошло много изменений, но все они пока напоминают перестановку кроватей во всем известном заведении... Сначала Ярослава Вишняка, команда которого не прогрессировала, повысили до уровня одного из топ-менеджеров клуба. Затем убрали примечание "исполняющий обязанности" Александру Поздееву, хотя он еще ни разу не побеждал и в трех поединках его "Колос" забил только один мяч. Интересно, а кто следующим пойдет на повышение, если вдруг ковалевцы опустятся в зону переходных матчей?!

Шутки шутками, но такая вероятность есть. Если "Оболонь" победит "Ворсклу", а «Колос» проиграет "Минаю", то перед последним туром у двух команд будет одинаковое количество очков и одинаковая статистика личных встреч. И тогда придется изрядно нервничать.

Соперник не сможет выставить на матч с "Колосом" оптимальный состав, но и "Колос" столкнулся с такой же проблемой. В этой игре придется обойтись без дисквалифицированного Салабая.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн - Черноморец, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Демченко, Орихоский, Милько - Ильин, Топалов - Паулаускас

"Минай" - "Колос". Статистика личных встреч

Вряд ли в таких лобовых матчах на финишной прямой сезона играет какую-то роль статистика предыдущих матчей между соперниками, но факты остаются фактами: в первом круге победил "Колос"; перед тем в Ковалевке сильнее был "Минай". Особенность противостояния в том, что закарпатцы еще никогда не побеждали этого соперника дома.

"Минай" - "Колос". Последние матчи команд

У "Миная" нет победной или беспроигрышной серии – неудачи время от времени постигают закарпатцев. Зато команда забивала в каждом из девяти последних матчей – и это тоже достижение для недавно безнадежного аутсайдера.

"Колос" не выигрывает уже четыре игры подряд. Три из них – поражения. Есть кризис мысли в атаке; есть сбой в защите, которая ранее была надёжной. Ковалевцам нужна пауза, но еще больше нужны очки для улучшения турнирного положения.

"Минай" – "Колос". Турнирное положение команд

На расстоянии одной победы от "Колоса" – "Оболонь". "Минай" достать ковалевцев не может ни при каких обстоятельствах, но есть шансы опередить "Верес" и ту же "Оболонь". Закарпатцы уже доказали, что готовы бороться за эти шансы до последнего.

"Минай" - "Колос". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Миная" 1:0. Предлагаем сделать ставку на сухую победу "Миная". Да, это рискованно, но обоснованно. У "Колоса" наблюдается явный кризис идей в атаке, а на поле соперника – и подавно. "Минай", в свою очередь, забивает чуть ли не в каждом своем весеннем поединке. Забьет и здесь. Забьет и потом будет сохранять результат, который сейчас больше нужен, чем любые игровые изыски.