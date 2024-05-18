Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024

Оба коллектива ещё не решили свои турнирные задачи. И если "Александрии" лишь теоретически грозит попадание в зону стыковых матчей, то "Верес" может покинуть высший дивизион по итогам сезона, даже не доходя до этой стадии.

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"Верес" – "Александрия" 15:30

VBET Лига. 29-й тур

19 мая. Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

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"Верес": последние новости

Во второй половине сезона "Верес" явно прибавил. Даже несмотря на то, что далеко не всегда хорошая игра конвертировалась в необходимый результат, потенциал у команды есть немалый. Правда, на пути к его реализации подопечным Олега Шандрука предстоит выполнить задачу-минимум: сохранить прописку в УПЛ.

За последние полтора месяца "Верес" принимал двух прямых конкурентов по таблице ("Оболонь" и "Минай"), и в обоих встречах одержал победу, попутно отгрузив соперникам по три гола.

Стоит отметить, что с ещё одним конкурентом в виде "Металлиста 1925" ровненцы встретятся в последнем туре. Правда, уже на выезде.

Ориентировочный состав: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Клец, Кучеров, Дахновский, Шарай, Сикейра, Гайдучик.

"Александрия": последние новости

"Александрия" тем временем сумела наконец прервать в прошлом туре свою безвыигрышную серию - "жёлто-чёрные" одержали минимальную победу над "Днепром-1" (1:0). До этого коллектив Ротаня расписал ничьи с "Рухом" (2:2) и "Колосом" (0:0).

Перед финальным туром "Александрия", можно сказать, находится на распутье - с одной стороны у неё ещё есть шансы завершить сезон в верхней половины турнирной таблице, а с другой - может оказаться в зоне стыковых матчей.

Правда, второй вариант развития событий маловероятен. К тому же, он может стать невозможным уже в том случае, если "Александрия" не проиграет "Вересу", а "Оболонь" в параллельном матче не обыграет "Ворсклу". Кстати, именно с "Оболонью" команда сыграет в заключительном туре.

Не смогут принять участие в завтрашнем поединке полузащитник Иван Калюжный (дисквалификация из-за перебора жёлтых карточек) и нападающий Андрей Кулаков (травма).

Ориентировочный состав: Шевченко, Скорко, Кравченко, Копына, Мартынюк, Шостак, Михайленко, Кулаковский, Костышин, Калитвинцев, Ковалец.

"Верес" - "Александрия". Последние матчи

Верес:

13.05 Заря - Верес 1:1 (УПЛ)

06.05 Верес - Минай 3:1 (УПЛ)

01.05 Динамо - Верес 3:0 (УПЛ)

27.04 Рух - Верес 3:1 (УПЛ)

21.04 Верес - Днепр-1 1:1 (УПЛ)

Александрия:

12.05 Александрия - Днепр-1 1:0 (УПЛ)

04.05 Александрия - Рух 2:2 (УПЛ)

28.04 Колос - Александрия 0:0 (УПЛ)

21.04 Александрия - ЛНЗ 1:2 (УПЛ)

17.04 Александрия - Оболонь 2:2 (УПЛ)

Личные встречи

За свою историю команды встречались 13 раз. Стоит отметить, что в рамках УПЛ "Александрия" не проиграла "Вересу" ни одной встречи (4 победы, 2 ничьи).

Победы: 3:6

Забитых мячей: 13:19

В среднем за матч: 1.00 : 1.46

Турнирное положение

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 28 22 4 2 62 - 21 70 2 Динамо 29 21 3 5 70 - 27 66 3 Кривбасс 29 16 6 7 48 - 30 54 4 СК Днепр-1 28 13 9 6 37 - 26 48 5 Рух 28 11 13 4 41 - 29 46 6 Полесье 28 13 7 8 34 - 27 46 7 ЛНЗ 28 9 8 11 28 - 33 35 8 Заря 28 7 11 10 28 - 34 32 9 Черноморец 28 10 2 16 38 - 43 32 10 ФК Александрия 28 7 9 12 25 - 36 30 11 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30 12 Колос 28 6 11 11 19 - 28 29 13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26 14 Верес 28 5 9 14 27 - 43 24 15 ФК Минай 28 4 10 14 24 - 45 22 16 Металлист 1925 28 5 7 16 28 - 52 22



"Верес" - "Александрия". Ставки и коэффициенты

"Верес" - "Александрия". Прогноз от UA-Футбол

Прогноз - обе забьют (2,08 - коэф.). "Верес" наверняка будет заряжен на ворота соперника, и должен забить как минимум один мяч. Впрочем, и в обороне ровненцы явно не блещут, так что в исполнении "Александрии" тоже смело можно ожидать гол. Итоговый результат - ничья (2,87 - коэф.).