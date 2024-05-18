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Верес - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024
Верес - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Оба коллектива ещё не решили свои турнирные задачи. И если "Александрии" лишь теоретически грозит попадание в зону стыковых матчей, то "Верес" может покинуть высший дивизион по итогам сезона, даже не доходя до этой стадии.
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"Верес" – "Александрия" 15:30
VBET Лига. 29-й тур
19 мая. Ровно. Стадион "Авангард"
Арбитр: Александр Каленов (Львов)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Верес": последние новости
Во второй половине сезона "Верес" явно прибавил. Даже несмотря на то, что далеко не всегда хорошая игра конвертировалась в необходимый результат, потенциал у команды есть немалый. Правда, на пути к его реализации подопечным Олега Шандрука предстоит выполнить задачу-минимум: сохранить прописку в УПЛ.
За последние полтора месяца "Верес" принимал двух прямых конкурентов по таблице ("Оболонь" и "Минай"), и в обоих встречах одержал победу, попутно отгрузив соперникам по три гола.
Стоит отметить, что с ещё одним конкурентом в виде "Металлиста 1925" ровненцы встретятся в последнем туре. Правда, уже на выезде.
Ориентировочный состав: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Клец, Кучеров, Дахновский, Шарай, Сикейра, Гайдучик.
"Александрия": последние новости
"Александрия" тем временем сумела наконец прервать в прошлом туре свою безвыигрышную серию - "жёлто-чёрные" одержали минимальную победу над "Днепром-1" (1:0). До этого коллектив Ротаня расписал ничьи с "Рухом" (2:2) и "Колосом" (0:0).
Перед финальным туром "Александрия", можно сказать, находится на распутье - с одной стороны у неё ещё есть шансы завершить сезон в верхней половины турнирной таблице, а с другой - может оказаться в зоне стыковых матчей.
Правда, второй вариант развития событий маловероятен. К тому же, он может стать невозможным уже в том случае, если "Александрия" не проиграет "Вересу", а "Оболонь" в параллельном матче не обыграет "Ворсклу". Кстати, именно с "Оболонью" команда сыграет в заключительном туре.
Не смогут принять участие в завтрашнем поединке полузащитник Иван Калюжный (дисквалификация из-за перебора жёлтых карточек) и нападающий Андрей Кулаков (травма).
Ориентировочный состав: Шевченко, Скорко, Кравченко, Копына, Мартынюк, Шостак, Михайленко, Кулаковский, Костышин, Калитвинцев, Ковалец.
"Верес" - "Александрия". Последние матчи
Верес:
- 13.05 Заря - Верес 1:1 (УПЛ)
- 06.05 Верес - Минай 3:1 (УПЛ)
- 01.05 Динамо - Верес 3:0 (УПЛ)
- 27.04 Рух - Верес 3:1 (УПЛ)
- 21.04 Верес - Днепр-1 1:1 (УПЛ)
Александрия:
- 12.05 Александрия - Днепр-1 1:0 (УПЛ)
- 04.05 Александрия - Рух 2:2 (УПЛ)
- 28.04 Колос - Александрия 0:0 (УПЛ)
- 21.04 Александрия - ЛНЗ 1:2 (УПЛ)
- 17.04 Александрия - Оболонь 2:2 (УПЛ)
Личные встречи
За свою историю команды встречались 13 раз. Стоит отметить, что в рамках УПЛ "Александрия" не проиграла "Вересу" ни одной встречи (4 победы, 2 ничьи).
Победы: 3:6
Забитых мячей: 13:19
В среднем за матч: 1.00 : 1.46
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3
|Кривбасс
|29
|16
|6
|7
|48 - 30
|54
|4
|СК Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5
|Рух
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|28
|13
|7
|8
|34 - 27
|46
|7
|ЛНЗ
|28
|9
|8
|11
|28 - 33
|35
|8
|Заря
|28
|7
|11
|10
|28 - 34
|32
|9
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|10
|ФК Александрия
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12
|Колос
|28
|6
|11
|11
|19 - 28
|29
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|28
|5
|9
|14
|27 - 43
|24
|15
|ФК Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
"Верес" - "Александрия". Ставки и коэффициенты
"Верес" - "Александрия". Прогноз от UA-Футбол
Прогноз - обе забьют (2,08 - коэф.). "Верес" наверняка будет заряжен на ворота соперника, и должен забить как минимум один мяч. Впрочем, и в обороне ровненцы явно не блещут, так что в исполнении "Александрии" тоже смело можно ожидать гол. Итоговый результат - ничья (2,87 - коэф.).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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