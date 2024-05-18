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Днепр-1 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024

Украина
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Днепр-1 - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024

Фото: ФК Шахтар

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье действующий чемпион пожалует в гости к днепрянам. Команда Юрия Максимова будет принимать подопечных Марино Пушича. "Шахтер" закрыл все свои цели на текущую кампанию, оформив золотой дубль. Для днепрян же все только начинается. За два тура спортклубовцы могут не то, что потерять место в четверке лучших, а даже выпасть из топ-5 украинского первенства.

Примечательно, что первая встреча этих коллективов в этом сезоне завершилась гостевым триумфом "Днепра-1" - тогда подопечные Максимова одержали результативную победу со счетом 3:1.

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СОДЕРЖАНИЕ

Матч 29-го тура УПЛ сезона 2023/24

Воскресенье. 19-е мая

Днепр, "Днепр-Арена"

Арбитр: Шурман Денис

"Днепр-1" 15:30 "Шахтер"

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"Днепр-1": последние новости

В весенней части чемпионата Украины "Днепр-1" сильно забуксовал. 14 зачетных баллов из 33-х возможных служат лишь подтверждением этого тезиса. Откровенно, очень слабая динамика результатов для в прошлом претендента на медали. По сути, можно констатировать, что днепряне сами себе привезли проблемы и растеряли ранее добытый очковый гандикап.

Более того, с начала апреля команда Юрия Максимова одержала лишь 1 (одну!) победу. Речь о поединке предпоследнего тура против криворожского "Кривбасса" (1:0).

Ситуация в турнирной таблице у "Днепра-1" все еще лучше, чем у конкурентов в лице львовского "Руха" и житомирского "Полесья". Однако, после матча с "горняками" Марино Пушича обстоятельства могут сложиться совсем по-другому.

В двух последних турах днепровскому коллективу кровь из носу необходимо добывать хотя бы одну победу. Иначе очень велик риск вылететь из зоны еврокубков по итогам этой кампании. А вот это уже будет настоящим провалом, особенно, учитывая подбор исполнителей у Максимова.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Пасич, Сваток, Сарапий, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Мирошниченко, Очеретько, Пихаленок, Филиппов.

"Шахтер": последние новости

У "горняков" же все совершенно наоборот - чрезвычайно просто. В двух последних матчах донецкая команда оформила золотой дубль, досрочно став чемпионом и завоевав национальный Кубок. "Шахтер" находится на эмоциональном подъеме и пребывает в прекрасных игровых кондициях.

Последний раз команда Марино Пушича проигрывала еще зимой - в плей-офф Лиги Европы от "Марселя". А победная серия действующего чемпиона в рамках родной УПЛ вообще длится аж с ноября. Примечательно, что последний раз в матче чемпионата дончане уступали именно "Днепру-1". Поэтому, хотя и "Шахтер" успешно решил все свои турнирные задачи, но очевидно захочет взять реванш у днепрян за то фиаско.

Стоит ожидать на эту встречу глобальную ротацию от боснийского наставника. Благо, возможности, ширина скамейки запасных и подбор исполнителей позволяют Пушичу менять стартовый состав без особой потери качества. Триумфальный поединок в финале Кубка против полтавской "Ворсклы" только это подтверждает.

Ориентировочный состав "Шахтеря": ожидается большая ротация состава.

"Днепр-1" - "Шахтер". Последние матчи

СК Дніпро-1 ШахДнепр-1:

Днепр-1 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024 - изображение 5

Шахтар Шахтер:

Днепр-1 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024 - изображение 7

"Днепр-1" - "Шахтер". Личные встречи

Учитывая короткую историю существования днепровского клуба именно в формации "Днепра-1", команды провели между собой на официальном уровне лишь 9 поединков. Ожидаемо, общая статистика на стороне донецкого клуба.

Статистика очных поединков:

  • Победы:СК Дніпро-1 2 - 7 Шахтар
  • Забитые мячи:СК Дніпро-1 7 - 18 Шахтар
  • В среднем голов за матч:СК Дніпро-1 0.78 - 2.00 Шахтар
  • Самая большая победа:СК Дніпро-1 3:1 - 1:4 Шахтар

Днепр-1 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2024 - изображение 16

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"Днепр-1" - "Шахтер". Турнирное положение команд

"Шахтер" - чемпион сезона 2023/24. Этим все сказано. А вот для "Днепра-1" нужно добывать очки, иначе есть вероятность остаться без еврокубков на следующую кампанию.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ
1 Шахтар Шахтер 28 22 4 2 62 - 21 70
2 Динамо Динамо 29 21 3 5 70 - 27 66
3 Кривбас Кривбасс 29 16 6 7 48 - 30 54
4 СК Дніпро-1 СК Днепр-1 28 13 9 6 37 - 26 48
5 Рух Рух 28 11 13 4 41 - 29 46
6 Полісся Полесье 28 13 7 8 34 - 27 46
7 ЛНЗ ЛНЗ 28 9 8 11 28 - 33 35
8 Зоря Заря 28 7 11 10 28 - 34 32
9 Чорноморець Черноморец 28 10 2 16 38 - 43 32
10 ФК Олександрія ФК Александрия 28 7 9 12 25 - 36 30
11 Ворскла Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30
12 Колос Колос 28 6 11 11 19 - 28 29
13 Оболонь Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26
14 Верес Верес 28 5 9 14 27 - 43 24
15 ФК Минай ФК Минай 28 4 10 14 24 - 45 22
16 Металіст 1925 Металлист 1925 28 5 7 16 28 - 52 22

"Днепр-1" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. "Горнякам" уже ничего не нужно. Команда Марино Пушича решила все свои задачи. Однако, здесь играет важную роль желание отомстить за поражение в первом круге. Вполне очевидно, что букмекеры также считают действующего чемпиона абсолютным фаворитом этой пары. Поэтому, несмотря на очень вероятную ротацию состава от боснийского коуча, поставим на триумф "Шахтера". На стороне же днепрян выступает домашний статус поединка.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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