Рух - Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 19.05.2024

Украинская Премьер-лига, 29-й тур

19 мая 2024. Львов, "Арена Львов"

"Рух" Львов 15:30 "Черноморец"

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Рух" и "Черноморец" выиграли лишь по одному матчу в последних шести турах. Но все же львовская команда не проигрывает свои поединки (за исключениями встречи с "Шахтером"), и претендует на еврокубки, в то время, как "Черноморец" только победой над последним "Металлистом 1925" прервал свою серию из пяти поражений подряд.

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Новости Руха

"Наши результаты в последних матчах нас не устраивают и команда разочарована. Впрочем наш коллектив развивается постепенно и мы движемся от игры к игре и в каждой из них хотим получать положительный результат. Задача остается неизменной – молодежь должна получить опыт игры на высоком уровне. Конечно, мы будем довольны, если удастся выйти в еврокубки, но это не основная наша цель. В клубе все довольны тем, как развивается наша молодежь и как она прогрессирует. В то же время этот процесс является непрерывным, ведь постоянно надо совершенствоваться и у нас впереди еще много работы", – рассказывает Виталий Пономарев.

И действительно, "Рух" немножко притормозил в последних турах, поэтому такие слова главного тренера призваны снять напряжение с его футболистов. Однако нельзя говорить, что команда в явном кризисе. В последних четырех матчах, в которых "Рух" пропускал первым, львовянам удавалось забивать в ответ. С другой стороны – за исключением игры с "Вересом" команде Пономарева не хватало сделать еще два-три шага к победе. Отсюда и разочарование, о котором говорит Пономарев.

"Рух" не проигрывал домашние матчи УПЛ с ноября, поэтому имеет причины надеяться на положительный результат в игре с "Черноморцем".

Новости Черноморца

Длинная серия поражений привела к тому, что "Черноморец" оказался в опасной близости к зоне мест переходных матчей, поэтому победа над аутсайдером "Металлистом 1925" была достаточно своевременной.

Конечно, одесситам очень повезло с игровыми обстоятельствами – уже в середине первого тайма харьковчане остались в меньшинстве, и как бы ни старался кипер "Металлиста 1925" Олег Мозиль, он просто не смог отразить все удары одесситов – "Черноморец" поймал кураж, и дожал соперника, забив три гола.

"Очень нам было сложно психологически. Я чувствовал это по всему, потому что мы проиграли ряд игр, потом добавились еще две игры с "Шахтером", которые, конечно, нельзя приобщать к этой серии, потому что это команда очень высокого уровня. В любом случае психологически было трудно, какая-то была скованность, волнение, переживания. Слава Богу, что мы получили три очка. Идем дальше", – рассказывал после игры Григорчук, отметив, что никого в составе не хочет выделять персонально.

Статистика команд, цифры и факты

"Черноморец" в последних 21 матчах лишь один раз сыграл вничью ("Оболонь" 1:1). Команда Романа Григорчука выиграла шесть матчей, и 14 раз проиграла.

"Черноморец" в 2024 году побеждал лишь в тех матчах, где ему удавалось забить три и более голов.

В игре с "Металлистом 1925" одесскому "Черноморцу" впервые в 2024 году удалось не пропустить.

"Рух" свел вничью четыре из последних пяти матчей.

За исключением "ЛНЗ", "Рух" проигрывал в чемпионате только командам выше его в турнирной таблице ("Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1").

В 13 домашних матчах "Рух" забил 17 голов – на семь меньше, чем в поединках на выезде (24).

Последние пять матчей Руха и Черноморца

Рух

11.05 "Оболонь" 0:0 (УПЛ)

04.05 "Александрия" 2:2 (УПЛ)

27.04 "Верес" 3:1 (УПЛ)

22.04 "Минай" 1:1 (УПЛ)

13.04 "Кривбасс" 1:1 (УПЛ)

Черноморец

12.05 "Металлист 1925" 3:0 (УПЛ)

05.05 "Шахтер" 0:3 (УПЛ)

01.05 "Шахтер" 1:4 (УПЛ)

27.04 "Минай" 0:2 (УПЛ)

20.04 "Кривбасс" 1:2 (УПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Рух" победил "Черноморец" в результативном матче (3:2). Общая история встреч – три победы "Руха", две ничьи, одна победа "Черноморца".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 28 22 4 2 62-21 +41 70 0 2 Динамо Киев 29 21 3 5 70-27 +43 66 0 3 Кривбасс 29 16 6 7 48-30 +18 54 0 4 СК Днепр-1 28 13 9 6 37-26 +11 48 0 5 Рух 28 11 13 4 41-29 +12 46 0 6 Полесье 28 13 7 8 34-27 +7 46 0 7 ЛНЗ 28 9 8 11 28-33 -5 35 0 8 Заря 28 7 11 10 28-34 -6 32 0 9 Черноморец 28 10 2 16 38-43 -5 32 0 10 ФК Александрия 28 7 9 12 25-36 -11 30 0 11 Ворскла 28 8 6 14 27-44 -17 30 0 12 Колос 28 6 11 11 19-28 -9 29 0 13 Оболонь 28 5 11 12 17-35 -18 26 0 14 Верес 28 5 9 14 27-43 -16 24 0 15 ФК Минай 28 4 10 14 24-45 -21 22 0 16 Металлист 1925 28 5 7 16 28-52 -24 22 0

Ставки и Коэффициенты на матч Рух – Черноморец

Прогноз на матч Рух – Черноморец от UA-Football

"Руху" и "Черноморцу" тяжело в последних матчах даются победы, однако львовская команда все же выглядит более целостно, и она еще имеет турнирную мотивацию, что не скажешь об одесситах. Эти факторы должны сыграть в пользу хозяев. Прогноз – победа "Руха" 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.