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Рух - Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 19.05.2024
Львовская команда продолжает бороться за еврокубки
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Украинская Премьер-лига, 29-й тур
19 мая 2024. Львов, "Арена Львов"
"Рух" Львов 15:30 "Черноморец"
Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Рух" и "Черноморец" выиграли лишь по одному матчу в последних шести турах. Но все же львовская команда не проигрывает свои поединки (за исключениями встречи с "Шахтером"), и претендует на еврокубки, в то время, как "Черноморец" только победой над последним "Металлистом 1925" прервал свою серию из пяти поражений подряд.
Новости Руха
"Наши результаты в последних матчах нас не устраивают и команда разочарована. Впрочем наш коллектив развивается постепенно и мы движемся от игры к игре и в каждой из них хотим получать положительный результат. Задача остается неизменной – молодежь должна получить опыт игры на высоком уровне. Конечно, мы будем довольны, если удастся выйти в еврокубки, но это не основная наша цель. В клубе все довольны тем, как развивается наша молодежь и как она прогрессирует. В то же время этот процесс является непрерывным, ведь постоянно надо совершенствоваться и у нас впереди еще много работы", – рассказывает Виталий Пономарев.
И действительно, "Рух" немножко притормозил в последних турах, поэтому такие слова главного тренера призваны снять напряжение с его футболистов. Однако нельзя говорить, что команда в явном кризисе. В последних четырех матчах, в которых "Рух" пропускал первым, львовянам удавалось забивать в ответ. С другой стороны – за исключением игры с "Вересом" команде Пономарева не хватало сделать еще два-три шага к победе. Отсюда и разочарование, о котором говорит Пономарев.
"Рух" не проигрывал домашние матчи УПЛ с ноября, поэтому имеет причины надеяться на положительный результат в игре с "Черноморцем".
Новости Черноморца
Длинная серия поражений привела к тому, что "Черноморец" оказался в опасной близости к зоне мест переходных матчей, поэтому победа над аутсайдером "Металлистом 1925" была достаточно своевременной.
Конечно, одесситам очень повезло с игровыми обстоятельствами – уже в середине первого тайма харьковчане остались в меньшинстве, и как бы ни старался кипер "Металлиста 1925" Олег Мозиль, он просто не смог отразить все удары одесситов – "Черноморец" поймал кураж, и дожал соперника, забив три гола.
"Очень нам было сложно психологически. Я чувствовал это по всему, потому что мы проиграли ряд игр, потом добавились еще две игры с "Шахтером", которые, конечно, нельзя приобщать к этой серии, потому что это команда очень высокого уровня. В любом случае психологически было трудно, какая-то была скованность, волнение, переживания. Слава Богу, что мы получили три очка. Идем дальше", – рассказывал после игры Григорчук, отметив, что никого в составе не хочет выделять персонально.
Статистика команд, цифры и факты
- "Черноморец" в последних 21 матчах лишь один раз сыграл вничью ("Оболонь" 1:1). Команда Романа Григорчука выиграла шесть матчей, и 14 раз проиграла.
- "Черноморец" в 2024 году побеждал лишь в тех матчах, где ему удавалось забить три и более голов.
- В игре с "Металлистом 1925" одесскому "Черноморцу" впервые в 2024 году удалось не пропустить.
- "Рух" свел вничью четыре из последних пяти матчей.
- За исключением "ЛНЗ", "Рух" проигрывал в чемпионате только командам выше его в турнирной таблице ("Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1").
- В 13 домашних матчах "Рух" забил 17 голов – на семь меньше, чем в поединках на выезде (24).
Последние пять матчей Руха и Черноморца
Рух
- 11.05 "Оболонь" 0:0 (УПЛ)
- 04.05 "Александрия" 2:2 (УПЛ)
- 27.04 "Верес" 3:1 (УПЛ)
- 22.04 "Минай" 1:1 (УПЛ)
- 13.04 "Кривбасс" 1:1 (УПЛ)
Черноморец
- 12.05 "Металлист 1925" 3:0 (УПЛ)
- 05.05 "Шахтер" 0:3 (УПЛ)
- 01.05 "Шахтер" 1:4 (УПЛ)
- 27.04 "Минай" 0:2 (УПЛ)
- 20.04 "Кривбасс" 1:2 (УПЛ)
Личные встречи
В первом круге "Рух" победил "Черноморец" в результативном матче (3:2). Общая история встреч – три победы "Руха", две ничьи, одна победа "Черноморца".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|28
|22
|4
|2
|62-21
|+41
|70
|0
|2
|Динамо Киев
|29
|21
|3
|5
|70-27
|+43
|66
|0
|3
|Кривбасс
|29
|16
|6
|7
|48-30
|+18
|54
|0
|4
|СК Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37-26
|+11
|48
|0
|5
|Рух
|28
|11
|13
|4
|41-29
|+12
|46
|0
|6
|Полесье
|28
|13
|7
|8
|34-27
|+7
|46
|0
|7
|ЛНЗ
|28
|9
|8
|11
|28-33
|-5
|35
|0
|8
|Заря
|28
|7
|11
|10
|28-34
|-6
|32
|0
|9
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38-43
|-5
|32
|0
|10
|ФК Александрия
|28
|7
|9
|12
|25-36
|-11
|30
|0
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27-44
|-17
|30
|0
|12
|Колос
|28
|6
|11
|11
|19-28
|-9
|29
|0
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17-35
|-18
|26
|0
|14
|Верес
|28
|5
|9
|14
|27-43
|-16
|24
|0
|15
|ФК Минай
|28
|4
|10
|14
|24-45
|-21
|22
|0
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28-52
|-24
|22
|0
Ставки и Коэффициенты на матч Рух – Черноморец
Прогноз на матч Рух – Черноморец от UA-Football
"Руху" и "Черноморцу" тяжело в последних матчах даются победы, однако львовская команда все же выглядит более целостно, и она еще имеет турнирную мотивацию, что не скажешь об одесситах. Эти факторы должны сыграть в пользу хозяев. Прогноз – победа "Руха" 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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