Рух – Динамо. Анонс и прогноз матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги на 25.05.2024

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

25 мая. 15:30. Львов. "Арена Львов"

Главный судья: Дмитрий Панчишин (Харьков)

VAR: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

Текстовый онлайн: Матч-центр UA-Футбол

Чемпион известен, серебряный призер уже тоже свои медали не упустит, как и бронзовый. Кубок Украины выиграл "Шахтер", а это означает, что пятая команда таблицы, вместе с четвертой, сыграет в квалификации Лиги конференций. "Днепр-1" замыкает ТОП-4 с 49 очками, в последнем туре он едет к "Черноморцу". "Рух" идет следом с таким же количеством баллов, он, как вы уже поняли, принимает киевское "Динамо". Ну и в случае удачного расклада залететь в еврокубки может "Полесье" (47 пунктов). Житомирская команда для этого должна обыграть у себя дома "Шахтер" и надеяться на осечки кого-то из оппонентов в параллельных матчах.

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Новости "Руха"

Матч с "Черноморцем", который состоялся на прошлых выходных", "Рух" выиграл со счетом 2:0, но нельзя безапелляционно заявить, что львовяне играли сильно лучше соперника. Контроль мяча, доставка снаряда в зоны для удара через пас, интересные комбинации – всем этим отличались одесситы.

Но при этом команда Григорчука действовала невероятно стерильно, гости будто забыли, что по воротам… нужно бить. "Рух" оказался банально эффективнее. "Желто-черные" выжали максимум из своих моментов, грамотно сыграли по счету, что тоже нужно уметь. Гол Квасницы стал настоящим украшением 29-го тура, он поразил ворота "Черноморца" красивым дальним ударом в касание. Таллес же наказал оппонентов за неоправданные кружева в собственной штрафной площадке.

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Как отмечает главный тренер "Руха" Виталий Пономарев, "в команде собраны молодые ребята, которые не могут демонстрировать стабильную игру в течение всего сезона". Естественно, у коллектива впереди еще много работы, но стоит напомнить, что во втором круге "Рух" уступил только донецкому "Шахтеру", это случилось в начале апреля (3:1). В остальных 11 поединках львовяне как раз таки очень стабильно набирали очки (6 побед, 5 ничьих).

Новости "Динамо"

В последнем матче "Динамо" спокойно показало, что по праву забирает серебро чемпионата, а "Кривбасс" пока действительно заслуживает максимум на бронзу. Несмотря на то, что Шовковский вышел играть в три защитника, эксперименты на результате не сказались: Ванат и Шапаренко сделали 2:0 на табло уже к 6-й минуте. К экватору первого тайма Твердохлеб сократил разрыв в счете, однако после перерыва "Динамо" вернулось к привычному тактическому рисунку и додавило "Кривбасс" (3:1).

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Столичный гранд уверенно ковал победы, на весну припало 12 викторий. В то же время, две обидные ничьи с "Вересом" на выезде (1:1) и с "ЛНЗ" дома (1:1) подвели "Динамо" к украинскому Классическому в статусе догоняющего. Как итог, "горняки" в ключевой встрече сезона сыграли от соперника и свой один гол нашли (1:0).

Нельзя сказать, что киевляне с треском провалили вторую часть сезона. На сегодняшний момент они просто оказались чуть хуже "Шахтера" Пушича. Насколько же высоко, выходит, Марино задрал планку, если "Динамо", как оказалось, не имело права не реализовывать моменты с "ЛНЗ" и привозить пенальти в компенсированное с "Вересом".

Турнирная таблица

Она вполне четко отображает возможности и способности команд (финансовые, кадровые, игровые и т.д.). "Шахтер", "Динамо", "Кривбасс", "Днепр-1", "Рух", "Полесье"… и дальше пропасть в 9 очков.

Личные встречи

Цифры и факты

– Львовский коллектив подходит к финишу первенства с 12 победами в активе, а также 13 ничьими и 4 поражениями. Меньше проигрывал в сезоне УПЛ-2023/24 только чемпион – донецкий "Шахтер" (дважды).

– В то же время, "Рух" чаще всех сводил матчи к паритету – однозначный лидер чемпионата по данному показателю.

– "Рух" не проигрывал домашние матчи УПЛ с ноября.

– "Динамо" при Шовковском проиграло только донецкому "Шахтеру" (19 матчей, 16 побед, 2 ничьи, 1 поражение).

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Рухом" и "Динамо" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. "Можно сказать, что предстоящий поединок с киевлянами – это своеобразный финал, который определит судьбу "Руха" в турнирной таблице. Это будет один из важнейших матчей в истории клуба", – отметил защитник львовян Роман Дидык.

Матч на три результата. "Динамо" способно выиграть благодаря классу футболистов, киевляне доказали это с "Кривбассом". Ничья, естественно, тоже возможна. Как и победа хозяев, ведь у "Динамо" есть болевые точки, да и витает шанс, что Шовковский даст отдохнуть сборникам. "Рух" – сыгранная команда, тренерская, усиленная индивидуальным мастерством отдельных игроков (Квасницы, Рунича, Таллеса, Слюбика). Добавить к этому мотивацию и поддержку домашних трибун – и уже получается немало аргументов в пользу "желто-черных".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.