ЛНЗ - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2024

Подопечные Олега Дулуба и Сергея Долганского очным поединком ознаменуют открытие последнего тура родной УПЛ сезона 2023/24. Все остальные матчи 30-го тура пройдут в субботу. В пятницу же на "Черкассы-Арене" ЛНЗ будет принимать полтавскую "Ворсклу". Предыдущий поединок этих коллективов в первом круге чемпионата закончился нулевой ничьей в Полтаве.

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Матч 30-го тура УПЛ сезона 2023/24

Пятница, 24-е мая

Черкассы, "Черкассы-Арена"

Арбитр: Романюк Анастасия

ЛНЗ 15:30 "Ворскла"

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ЛНЗ: последние новости

У команды Олега Дулуба все стабильно, а в последнее время даже замечательно. Кто бы мог подумать в начале этого сезона, что новичок УПЛ в лице ЛНЗ не только сохранит прописку в элитном дивизионе, а еще и займет 7-е итоговое место. По сути черкасская команда перевыполнила свой план на текущую кампанию. При этом, сам наставник ЛНЗ видит в своих футболистах еще больший потенциал и считает, что текущая позиция команда не отражает ее полную силу.

Черкасчане находятся в хороших игровых кондициях, поскольку в последних 6-х турах одержали 4 победы. За этот временной промежуток подопечные белорусского специалиста уступили только для действующего чемпиона и минимально проиграли для мотивированной киевской "Оболони" (0:1).

А в предыдущих двух матчах ЛНЗ добыл максимальный результат с прямыми конкурентами по таблице, на тот момент. Речь идет о результативной победе над ковалевским "Колосом" на выезде (3:1) и домашнем триумфе в матче с луганской "Зарей" - 2:1.

Учитывая форму и последние результаты черкасского коллектива, "Ворскла" не должна создавать больших проблем для ЛНЗ. Черкасчане, как минимум, должны не проигрывать. Тем более, на стороне команды Дулуба выступает домашний статус поединка.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Салиху, Муравский, Стасюк, Геннадий Пасич, Бар, Яшари, Тилль, Молло, Наумец, Эйнел.

"Ворскла": последние новости

Полтавчан в предыдущем туре в конце концов прорвало! "Ворскла" на своем поле переиграла "пивоваров" Валерия Иващенко (3:1). До этого же были аж 7 достаточно безыдейных поражений, между которыми промелькнула ничья с криворожским "Кривбассом" (1:1). Плюсом также идет поражение в решающем матче национального кубка от донецкого "Шахтера", но там все же уровень соперника говорил сам за себя.

"Зеленые", хоть и вышли в финал Кубка и по сути досрочно решили вопрос с сохранением прописки, однако концовка сезона получилась, мягко говоря, максимально смазанной. Можно констатировать, что этот выход в финальный матч сыграл злую шутку с подопечными Сергея Долганского и в итоге сбросил полтавскую команду в психологическую яму.

В последнем туре против ЛНЗ нужно не проигрывать и сохранять лицо. Ресурс для этого у полтавчан, однозначно, есть. Но есть ли правильный настрой?

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Бацула, Пердута, Павлюк, Крупский, Сиссоко, Скляр, Глущенко, Степанюк, Кане, Ковталюк.

ЛНЗ - "Ворскла". Последние матчи

ШахЛНЗ:

Ворскла:

ЛНЗ - "Ворскла". Личные встречи

Один матч, ноль голов, о чем еще говорить...

Статистика очных поединков:

Победы: 0 - 0

Забитые мячи: 0 - 0

У среднем голов за матч: 0 - 0

Самая большая победа: 0 - 0

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ЛНЗ - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

ЛНЗ - "Ворскла". Турнирное положение команд

Два соседа по таблице, два середняка, что еще тут сказать. Команды не решают уже никаких турнирных задач. Черкасский коллектив опережает полтавскую команду на 5 зачетных баллов.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 29 22 5 2 63 - 22 71 2 Динамо 29 21 3 5 70 - 27 66 3 Кривбасс 29 16 6 7 48 - 30 54 4 СК Днепр-1 29 13 10 6 38 - 27 49 5 Рух 29 12 13 4 43 - 29 49 6 Полесье 29 13 8 8 37 - 30 47 7 ЛНЗ 29 10 8 11 30 - 34 38 8 Ворскла 29 9 6 14 30 - 45 33 9 Заря 29 7 11 11 29 - 36 32 10 Черноморец 29 10 2 17 38 - 45 32 11 ФК Александрия 29 7 10 12 27 - 38 31 12 Колос 29 6 11 12 21 - 31 29 13 Оболонь 29 5 11 13 18 - 38 26 14 Верес 29 5 10 14 29 - 45 25 15 ФК Минай 29 5 10 14 27 - 47 25 16 Металлист 1925 29 5 8 16 31 - 55 23

ЛНЗ - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Команда Олега Дулуба имеет лучшие игровые кондиции. Тем более, матч пройдет на домашнем стадионе черкасской команды. Букмекеры также считают фаворитом именно ЛНЗ. Поэтому, поставим на триумф новичка УПЛ.