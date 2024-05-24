Кривбасс - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2024

"Кривбасс" свой сезон уже закончил. Положение криворожан в турнирной таблице не изменится ни при каких обстоятельствах. А вот повлиять на распределение мест в зоне вылета команда Юрия Вернидуба может. Если она победит "Минай" в 30-м туре, то отправит закарпатцев в Первую лигу. Победа и ничья оставят закарпатцам шансы на переходные игры.

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Этот матч – один из самых интересных в последнем туре текущего сезона УПЛ.

УПЛ. Тридцатый тур. 25.05.2024

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле – Роман Бравацкий; арбитр VAR – Дмитрий Бондаренко

"Кривбасс" 15:30 "Минай"

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Новости "Кривбасса"

Один интерес в этом сезоне у "Кривбасса" еще есть. Заочный. Свое турнирное положение криворожане изменить не могут, но может измениться стартовая позиция криворожан в еврокубках. Если "Аталанта" финиширует в Серии А за пределами топ-4, а финал Лиги чемпионов выиграет "Боруссия", "Кривбасс" переместится из третьего квалификационного раунда Лиги Европы в раунд плей-офф.

В этом – принципиальная разница, ведь раунд плей-офф гарантирует бронзовому призеру минимум группу Лиги конференций. Но на это команда Юрия Вернидуба не может повлиять, в отличие от результата матча с "Минаем". И, соответственно, итогов борьбы за выживание в УПЛ. Победа криворожан будет означать прямой вылет закарпатцев.

Однако принципиального отношения "Кривбасса" к этому поединку не будет. Это подтверждается тем фактом, что криворожане позволили своим арендованным игрокам (Устименко и Семотюку) сыграть против себя. Не исключено также, что Юрий Вернидуб предоставит шанс проявить себя резервистам. Принципиальной игра может быть для Егора Твердохлеба, который ранее выступал за "Минай".

Ориентировочный состав "Кривбасса": Хома - Понедельник, Стецков, Сантини, Дибанго - Твердохлеб, Вакулко - Лунев, Бизимана, Хомченовский - Принс

Новости "Миная"

Желько Любенович после победы над "Колосом" говорил, что радуется по поводу сохранения шансов на переходные матчи. Говорил, что важно сделать последний шаг в Кривом Роге. Но суть в том, что для "Миная" важно, чтобы игра с "Кривбассом" была не последним, а предпоследним шагом. Последний лучше оставить на переходные игры.

Для попадания туда "Минаю" нужно набрать в своем матче больше очков, чем "Верес" наберет в своем. Само собой, закарпатцев не устроит поражение. Ничья может устроить в случае, если "Верес" проиграет "Металлисту 1925". Победа устроит "Минай" в случае, если ровенчане не выиграют свой матч.

Важный кадровый нюанс для закарпатской команды – возвращение в состав дисквалифицированного Сергея Петько. Также безусловно положительным моментом для Желько Любеновича является то, что он сможет рассчитывать в этом матче на арендованных у "Кривбасса" Дениса Устименко и Владислава Семотюка.

Ориентировочный состав "Миная": Кемкин - Дмитрук, Чуев, Скиба, Прокопчук, Ременяк - Витенчук, Петько - Вакула, Кораблин - Устименко

"Кривбасс" - "Минай". Статистика личных встреч

Для соперников это будет четвертый очный матч. В трех предыдущих "Кривбасс" и "Минай" обменялись победами, также была одна ничья. Примечательно, что в каждом из трех предыдущих поединков забивала максимум одна команда.

"Кривбасс" - "Минай". Последние матчи команд

Единственный нюанс, который может порождать у футболистов "Кривбасса" мотивацию бороться – это желание прервать трехматчевую проигрышную серию. Задача на сезон выполнена, но неприятно уходить на каникулы со шлейфом поражений.

А "Минай" во втором круге текущего чемпионата просто неудержим. По очкам, набранным весной, закарпатцы могут претендовать на топ-6.

"Кривбасс" - "Минай. Турнирное положение команд

Третья позиция от "Кривбасса" уже никуда не уйдет. У "Миная" спектр вариантов шире – пятнадцатая, четырнадцатая или тринадцатая позиции. Разница – принципиальная. Это либо прямой вылет, либо шанс спастись через переходные матчи.

"Кривбасс" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Кривбасс" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Трудно представить, что дома "Кривбасс" проиграет. Даже немотивированный "Кривбасс". Давление проигрышной серии будет гнать криворожан вперед. А "Минай" будет гнать вперед уже привычная для этой команды жажда жизни. На ничью закарпатцев может и хватить. А дальше все будет зависеть от результата "Вереса". Прогнозируем гол "Миная" в первом тайме.