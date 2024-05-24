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Оболонь - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2024
Оболонь - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Одна команда уже не борется ни за что и досрочно, если можно так применить данную формулировку, обезопасила себя от потенциального понижения в классе. Другую же ожидает финал, в котором решится судьба клуба в элитном украинском дивизионе. Речь идет о домашнем поединке киевской "Оболони" и "Александрии". Чуть больше месяца назад "пивовары" и "горожане" уже встречались в очном поединке. И тогда команды Иващенко и Ротаня разошлись миром - 2:2.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Оболонь" 15:30 "Александрия"
- "Оболонь": последние новости
- "Александрия": последние новости
- "Оболонь" - "Александрия". Последние матчи
- "Оболонь" - "Александрия". Личные встречи
- "Оболонь" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
- "Оболонь" - "Александрия". Турнирное положение команд
- "Оболонь" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Матч 30-го тура УПЛ сезона 2023/24
Суббота, 25-е мая
Киев, "Оболонь Арена"
Арбитр: Романюк Виталий
"Оболонь" 15:30 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
"Оболонь": последние новости
Без преуменьшения, как и для других аутсайдеров, это матч жизни для киевского коллектива. Команде Валерия Иващенко, безальтернативно, нужно побеждать "Александрию", чтобы не оглядываться на конкурентов и стопроцентно не попадать в зону прямого вылета. В этом контексте у "пивоваров" есть гандикап в размере одного зачетного балла.
"Оболонь" в каждом туре борется и выгрызает очки, но за всю весеннюю часть одержала лишь две победы. В предыдущем же туре киевский коллектив на выезде уступил, безыдейной в последнее время, "Ворскле" (1:3). Это на самом деле, может стать определенным тревожным звоночком для фанатов "зеленых" перед матчем с "горожанами".
Главный козырь нынешней "Оболони" - это задор и характер. И именно этим своим преимуществом может воспользоваться киевская команда в решающем поединке сезона. Тем более, когда соперник уже решил свои задачи на сезон.
В том, что наставник "пивоваров" сумеет психологически накачать своих подопечных на это противостояние сомнений нет. Вопрос заключается лишь в сфере уровня и подготовки футболистов. Сумеют ли игроки "Оболони" реализовать свои возможности? Посмотрим в субботу. Перед собственными трибунами киевляне не имеют права оплошать, как минимум должны не проигрывать.
Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Косовскьий, Чернов, Черненко, Тарануха, Краснопир.
"Александрия": последние новости
Для "горожан" уже все решено. При любом сценарии матча против "пивоваров" команда Руслана Ротаня не упадет в зону стыков. В последнее время "Александрии", относительно", удалось стабилизировать свои результаты. Подопечные Ротаня не знают поражений в рамках УПЛ уже 4 матча подряд, однако при этом за этот временной отрезок победу сумели одержать лишь в одном поединке.
Извечная проблема "горожан" под руководством Руслана Петровича - это борьба красивой игры против блеклых результатов. Практически в каждом туре "Александрия" действует достаточно интересно и не отсиживается в обороне. Однако, из-за этого команда из одноименного города и часто страдает, привозя сама себе проблемы.
Наставник "Александрии" пропагандирует атакующий интенсивный футбол с контролем мяча, однако, к сожалению, для такого игрового стиля не всегда хватает уровня имеющихся в клубе исполнителей.
Впрочем, "Александрия" свою задачу минимум выполнила и спокойно подходит к матчу последнего тура. На бумаге "горожане" выглядят солиднее киевлян по статусу и подбору футболистов. Тем не менее, "желто-черным" ничего уже не нужно. А именно поэтому мотивация и правильный настрой подопечных Валерия Иващенко могут преподнести сюрпризы команде Руслана Ротаня.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Скорко, Кампуш, Копина, Мартынюк, Сигеев, Безерра, Шостак, Михайленко, Костышин, Ковалец.
"Оболонь" - "Александрия". Последние матчи
Шах"Оболонь":
"Александрия":
"Оболонь" - "Александрия". Личные встречи
Учитывая новейшую историю "Оболони", то в данной формации эти клубы провели между собой два поединка. И только один из них был официальным - в перенесенном поединке 15-го тура текущей кампании УПЛ. Этот матч прошел совсем недавно, а именно в конце апреля. Тогда "пивовары" и "горожане" расписали результативную ничью.
Статистика очных поединков:
- Победы: 0 - 1
- Забитые мячи:2 - 6
- В среднем голов за матч: 1.00 - 3.00
- Самая большая победа:0:4
"Оболонь" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
"Оболонь" - "Александрия". Турнирное положение команд
Разница между командами в таблице всего четыре очка. Однако, "Александрия" уже точно находится в безопасности, а вот "Оболони" за свое место под солнцем еще нужно будет побороться.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|29
|22
|5
|2
|63 - 22
|71
|2
|Динамо
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3
|Кривбасс
|29
|16
|6
|7
|48 - 30
|54
|4
|СК Днепр-1
|29
|13
|10
|6
|38 - 27
|49
|5
|Рух
|29
|12
|13
|4
|43 - 29
|49
|6
|Полесье
|29
|13
|8
|8
|37 - 30
|47
|7
|ЛНЗ
|30
|11
|8
|11
|31 - 34
|41
|8
|Ворскла
|30
|9
|6
|15
|30 - 46
|33
|9
|Заря
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10
|Черноморец
|29
|10
|2
|17
|38 - 45
|32
|11
|ФК Александрия
|29
|7
|10
|12
|27 - 38
|31
|12
|Колос
|29
|6
|11
|12
|21 - 31
|29
|13
|Оболонь
|29
|5
|11
|13
|18 - 38
|26
|14
|Верес
|29
|5
|10
|14
|29 - 45
|25
|15
|ФК Минай
|29
|5
|10
|14
|27 - 47
|25
|16
|Металлист 1925
|29
|5
|8
|16
|31 - 55
|23
"Оболонь" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. На стороне "пивоваров" выступает домашняя арена и немотивированность "горожан". Букмекеры с небольшим преимуществом считают именно киевскую команду фаворитом этого поединка. И очки в этой паре нужны как раз только "Оболони". И мы уверены, что "зеленые" сумеют пополнить свой багаж очков в этом матче, однако лишь одним. Поскольку, все же "Александрия" имеет немного более солидный подбор исполнителей.
Прогнозируем, что эта встреча закончится ничьей, как и месяц назад между этими коллективами. Все же подопечным Иващенко придется оглядываться на результаты своих конкурентов...
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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