Оболонь - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2024

Одна команда уже не борется ни за что и досрочно, если можно так применить данную формулировку, обезопасила себя от потенциального понижения в классе. Другую же ожидает финал, в котором решится судьба клуба в элитном украинском дивизионе. Речь идет о домашнем поединке киевской "Оболони" и "Александрии". Чуть больше месяца назад "пивовары" и "горожане" уже встречались в очном поединке. И тогда команды Иващенко и Ротаня разошлись миром - 2:2.

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Матч 30-го тура УПЛ сезона 2023/24

Суббота, 25-е мая

Киев, "Оболонь Арена"

Арбитр: Романюк Виталий

"Оболонь" 15:30 "Александрия"

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"Оболонь": последние новости

Без преуменьшения, как и для других аутсайдеров, это матч жизни для киевского коллектива. Команде Валерия Иващенко, безальтернативно, нужно побеждать "Александрию", чтобы не оглядываться на конкурентов и стопроцентно не попадать в зону прямого вылета. В этом контексте у "пивоваров" есть гандикап в размере одного зачетного балла.

"Оболонь" в каждом туре борется и выгрызает очки, но за всю весеннюю часть одержала лишь две победы. В предыдущем же туре киевский коллектив на выезде уступил, безыдейной в последнее время, "Ворскле" (1:3). Это на самом деле, может стать определенным тревожным звоночком для фанатов "зеленых" перед матчем с "горожанами".

Главный козырь нынешней "Оболони" - это задор и характер. И именно этим своим преимуществом может воспользоваться киевская команда в решающем поединке сезона. Тем более, когда соперник уже решил свои задачи на сезон.

В том, что наставник "пивоваров" сумеет психологически накачать своих подопечных на это противостояние сомнений нет. Вопрос заключается лишь в сфере уровня и подготовки футболистов. Сумеют ли игроки "Оболони" реализовать свои возможности? Посмотрим в субботу. Перед собственными трибунами киевляне не имеют права оплошать, как минимум должны не проигрывать.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Грисьо, Мединский, Косовскьий, Чернов, Черненко, Тарануха, Краснопир.

"Александрия": последние новости

Для "горожан" уже все решено. При любом сценарии матча против "пивоваров" команда Руслана Ротаня не упадет в зону стыков. В последнее время "Александрии", относительно", удалось стабилизировать свои результаты. Подопечные Ротаня не знают поражений в рамках УПЛ уже 4 матча подряд, однако при этом за этот временной отрезок победу сумели одержать лишь в одном поединке.

Извечная проблема "горожан" под руководством Руслана Петровича - это борьба красивой игры против блеклых результатов. Практически в каждом туре "Александрия" действует достаточно интересно и не отсиживается в обороне. Однако, из-за этого команда из одноименного города и часто страдает, привозя сама себе проблемы.

Наставник "Александрии" пропагандирует атакующий интенсивный футбол с контролем мяча, однако, к сожалению, для такого игрового стиля не всегда хватает уровня имеющихся в клубе исполнителей.

Впрочем, "Александрия" свою задачу минимум выполнила и спокойно подходит к матчу последнего тура. На бумаге "горожане" выглядят солиднее киевлян по статусу и подбору футболистов. Тем не менее, "желто-черным" ничего уже не нужно. А именно поэтому мотивация и правильный настрой подопечных Валерия Иващенко могут преподнести сюрпризы команде Руслана Ротаня.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Скорко, Кампуш, Копина, Мартынюк, Сигеев, Безерра, Шостак, Михайленко, Костышин, Ковалец.

"Оболонь" - "Александрия". Последние матчи

Шах"Оболонь":

"Александрия":

"Оболонь" - "Александрия". Личные встречи

Учитывая новейшую историю "Оболони", то в данной формации эти клубы провели между собой два поединка. И только один из них был официальным - в перенесенном поединке 15-го тура текущей кампании УПЛ. Этот матч прошел совсем недавно, а именно в конце апреля. Тогда "пивовары" и "горожане" расписали результативную ничью.

Статистика очных поединков:

Победы: 0 - 1

Забитые мячи: 2 - 6

В среднем голов за матч: 1.00 - 3.00

Самая большая победа: 0:4

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"Оболонь" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Оболонь" - "Александрия". Турнирное положение команд

Разница между командами в таблице всего четыре очка. Однако, "Александрия" уже точно находится в безопасности, а вот "Оболони" за свое место под солнцем еще нужно будет побороться.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 29 22 5 2 63 - 22 71 2 Динамо 29 21 3 5 70 - 27 66 3 Кривбасс 29 16 6 7 48 - 30 54 4 СК Днепр-1 29 13 10 6 38 - 27 49 5 Рух 29 12 13 4 43 - 29 49 6 Полесье 29 13 8 8 37 - 30 47 7 ЛНЗ 30 11 8 11 31 - 34 41 8 Ворскла 30 9 6 15 30 - 46 33 9 Заря 29 7 11 11 29 - 36 32 10 Черноморец 29 10 2 17 38 - 45 32 11 ФК Александрия 29 7 10 12 27 - 38 31 12 Колос 29 6 11 12 21 - 31 29 13 Оболонь 29 5 11 13 18 - 38 26 14 Верес 29 5 10 14 29 - 45 25 15 ФК Минай 29 5 10 14 27 - 47 25 16 Металлист 1925 29 5 8 16 31 - 55 23

"Оболонь" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. На стороне "пивоваров" выступает домашняя арена и немотивированность "горожан". Букмекеры с небольшим преимуществом считают именно киевскую команду фаворитом этого поединка. И очки в этой паре нужны как раз только "Оболони". И мы уверены, что "зеленые" сумеют пополнить свой багаж очков в этом матче, однако лишь одним. Поскольку, все же "Александрия" имеет немного более солидный подбор исполнителей.

Прогнозируем, что эта встреча закончится ничьей, как и месяц назад между этими коллективами. Все же подопечным Иващенко придется оглядываться на результаты своих конкурентов...