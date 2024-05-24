Заря – Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2024

По договоренности сторон матч последнего тура УПЛ между "Зарей" и "Колосом" пройдет в Ковалевке на арене "Колос". Этот матч с турнирной точки зрения ничего не значит для команд, но свои локальные задачи оба коллектива решают.

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УПЛ. 30-й тур. 25.05.2024

Ковалевка. "Колос"

"Заря" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция – Униан

"Заря": последние новости

После победы над "Колосом" в начале мая подопечные Коваля не могут выиграть. "Заря" сыграла вничью с "Вересом" и уступила ЛНЗ. Не лучшее завершение сезона для луганского коллектива. В Черкассах "Заря" провалила вторую половину встречи. Два гола команда пропустила после стандартов. К тому же из-за травмы вынужден был покинуть поле Башич. Травмы и дисквалификации вынуждают тренерский штаб проводить ротацию и искать оптимальный состав.

Очень нестабильно играет в 2024 году луганский коллектив. Вроде бы и смогли подняться в турнирной таблице, но игру точно нельзя назвать идеальной. Много проблем у подопечных Коваля в позиционном футболе. Играть с позиции силы этой "Зари" сложно. В случае победы "Заря" может завершить сезон на восьмом месте, а если проиграет, то имеет все шансы опуститься. Из-за дисквалификации в Ковалевке не сможет сыграть опытный Богдан Бутко.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин - А. Джордан, Жан Клод, Хахлев, Кирюханцев, Яцык, Слесарь, Жуниор Рейс, Мичин, Антюх, Герреро

"Колос": последние новости

Коллектив из Ковалевки уже обеспечил себе участие в УПЛ в следующем сезоне. Даже в случае поражения и победы "Оболонь" киевляне не смогут обойти своего конкурента. Удивительным выглядит решение руководства клуба о смене главного тренера еще до завершения текущего чемпионата. Под руководством Поздеева "Колос" четыре игры подряд проиграл и пропустил 12 (!) голов. А это команда, которая всегда играла очень качественно в защите. Поздеев пока что новое не построил, а старое уже разрушил. Уже больше месяца не побеждает коллектив из Ковалевки.

Сообщается, что против "Зари" не смогут сыграть Валерий Бондаренко и Андрей Тотовицкий. Может, в последнем матче сезона футболисты "Колоса" смогут порадовать собственных болельщиков?

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн - Цурик, Гончаренко, Бурда, Кукош - Демченко - Топалов, Криворучко, Великан, Ильин - Рангел

"Заря" - "Колос". Последние матчи команд

Пять матчей "Зари"

19.05. ЛНЗ - "Заря" 2:1

13.05. "Заря" - "Верес" 1:1

09.05. "Колос" - "Заря" 0:1

05.05. "Полесье" - "Заря" 1:1

28.04. "Заря" - "Оболонь" 0:0

Пять матчей "Колоса"

19.05. "Минай" - "Колос" 3:2

13.05. "Колос" - ЛНЗ 1:3

09.05. "Колос" - "Заря" 0:1

05.05. "Динамо" - "Колос" 5:0

28.04. "Колос" - "Александрия" 0:0

"Заря" - "Колос". Личные встречи

Во всех турнирах команды между собой сыграли двенадцать матчей: восемь побед "Зари", две победы "Колоса" и две ничьи. Девятого мая в Ковалевке благодаря голу Герреро победила "Заря".

Факты и цифры

670-й матч "Зари" в УПЛ: +241=150-279 мяча 793-917, в котором луганский клуб забил 350-й гостевой гол;

Коллектив из Ковалевки не может выиграть пять туров подряд;

31-й матч "Зари" при Юрии Ковале в УПЛ;

"Колос" при Александре Поздееве еще не набирал очков в УПЛ – в четырех матчах.

"Заря" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Заря" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Коллектив из Ковалевки стремится впервые под руководство Поздеева не проиграть. "Колос" уже четыре игры подряд не может набрать очки, поэтому постарается порадовать собственных болельщиков. Ожидаем, что команды сыграют больше с акцентом на атаку, и голы в этом противостоянии будут. Прогноз – обе команды забьют (1.85).